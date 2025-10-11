'आरोपी कितना भी शक्तिशाली हो बख्शा नहीं जाएगा' IPS अधिकारी वाई पूरन सिंह की मौत पर CM नायब सिंह सैनी का बड़ा बयान

ठुकराया 1 करोड़ रुपये की नौकरी का ऑफर, आज बना डाली 50 करोड़ की कंपनी; सीख लेने वाली है इस महिला की कहानी
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने IPS अधिकारी वाई पूरन सिंह की मौत को बड़ी घटना बताया है इतना ही नहीं उन्होंने ये भी कहा है कि दोषी कितना भी पावरफुल हो लेकिन उसे बख्शा नहीं जाएंगे.
बीते दिनों हुई आईपीएस अधिकारी वाई पूरन सिंह की मौत का मामला अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है. अब इस मामले में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा, "दोषी कितना ही प्रभावशाली व्यक्ति क्यों ना हो, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा. पंचकूला में भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में शनिवार को आईपीएस अधिकारी वाई पूरन सिंह के निधन पर शोक जताया गया और दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई."
वाई पूरन सिंह के निधन बड़ी दुर्घटना
इतना ही नहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि आईपीएस अधिकारी वाई पूरन सिंह के निधन को एक बड़ी दुर्घटना बताया है. उन्होंने कहा, "जैसे ही जापान में आईपीएस अधिकारी वाई पूरन सिंह के निधन की सूचना मिली, हमने उनकी पत्नी का ढांढस बंधाया और अधिकारियों को उनके साथ घर भेजा. हमारी सरकार इस मामले की पूरी जांच कराएगी. दोषी कितना ही प्रभावशाली व्यक्ति क्यों ना हो, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा."
ऐसे मुद्दे पर राजनीति से बचना चाहिए
मुख्यमंत्री ने कहा, "अगर किसी व्यक्ति को कोई तंग करेगा तो हम उसे बख्सेंगे नहीं. विपक्ष को ऐसे मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए. परिवार के साथ अन्याय हुआ है तो न्याय देने का काम हमारी सरकार करेगी." बता दें कि हरियाणा में इस मुद्दे पर कई पार्टियों ने राजनीति शुरू कर दी हैं. हरियाणा कैबिनेट की आज होने वाली बैठक स्थगित कर दी गई है. चंढ़ीगढ़ में मुख्यमंत्री की लगातार बैठक होने वाली थी लेकिन फिलहाल के लिए उन्हें स्थगित कर दिया गया है. लेकिन सचिवालय में लगातार सीएम मौजूद रहते हैं.
