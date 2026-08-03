दतिया उपचुनाव में बीजेपी की हार पर CM मोहन यादव का पहला बयान, मुख्यमंत्री बोले- भविष्य में और ताकत से लड़ेंगे

Datia Bypoll Result 2026: मध्यप्रदेश के दतिया उप-चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की है, जबकि, बीजेपी चुनाव हार गई है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस परिणाम को शिरोधार्य किया है.

मध्यप्रदेश के दतिया उप-चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की है, जबकि, बीजेपी चुनाव हार गई है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस परिणाम को शिरोधार्य किया है. उनका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा-लोकसभा-राज्यसभा चुनावों में ऐतिहासिक सफलता मिली है. भविष्य में बीजेपी और ताकत से चुनाव लड़ेगी.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 3 अगस्त को चुनाव परिणाम आने के बाद मीडिया से कहा कि दतिया विधानसभा सीट पहले कांग्रेस के पास थी. इस उपचुनाव में भाजपा को विधानसभा चुनाव की तुलना में 1,700 अधिक वोट प्राप्त हुए हैं. भाजपा ने विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव में ऐतिहासिक सफलता हासिल की है.

भविष्य में और ताकत से लड़ेंगे

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि उपचुनाव का जनादेश हम शिरोधार्य करते हैं. आने वाले चुनावों में हम और अधिक ताकत के साथ मैदान में उतरेंगे और विजय प्राप्त करेंगे.

पहले और पांचवें राउंड में भाजपा उम्मीदवार की थी बढ़त

कांग्रेस ने दतिया में ये लगातार दूसरी जीत दर्ज की है. दतिया उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को मतदान हुआ था और सोमवार को मतगणना हुई. मतगणना 15 राउंड में हुई. मतगणना के पहले और पांचवें राउंड में भाजपा उम्मीदवार ने बढ़त हासिल की, उसके अलावा 13वें राउंड तक कांग्रेस उम्मीदवार आगे रहे और बढ़त लगातार बढ़ती गई. अंत में आशुतोष ने बढ़त को कम किया, लेकिन चुनाव नतीजे में कांग्रेस ने जीत दर्ज की.

कांग्रेस ने साल 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में भी जीत दर्ज की थी और यहां से राजेंद्र भारती ने राज्य के पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा को परास्त किया था. एक एफडी के मामले में भारती को अयोग्य करार दिया गया और न्यायालय ने 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाई. लिहाजा यहां उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में भाजपा तथा कांग्रेस ने पूरा जोर लगाया. उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, इस तरह लगातार दो चुनाव की जीत कांग्रेस की झोली में गई है.