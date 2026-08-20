CM मोहन यादव ने खोला रोजगार का पिटारा, धार में लगा ऑप्टिकल फाइबर-लिथियम बैटरी का मेगा प्लांट

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने धार जिले के पीथमपुर में एडवांस ऑप्टिकल फाइबर (कोर्सिस) और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग (वोल्टर्स) प्लांट्स का उद्घाटन किया...

मध्य प्रदेश लगातार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है. यहां अलग-अलग क्षेत्रों में निवेश किया जा रहा है. अब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज, 20 अगस्त 2026 को धार जिले के पीथमपुर में एडवांस ऑप्टिकल फाइबर (कोर्सिस) और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग (वोल्टर्स) प्लांट्स का उद्घाटन किया. इसके बाद मध्य प्रदेश के सीएम ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इन उद्योगों से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा. इससे राज्य का विकास तो होगा ही, देश की भी समृद्धि होगी.

'तीस हजार से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार'

उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मीडिया से बातचीत की. उन्होंने कहा- 'रोजगारपरक उद्योग की दो नई इंडस्ट्रीज का शुभारंभ किया गया है. भविष्य में तीस हजार से ज्यादा लोगों को यहां रोजगार मिलेगा. यहां आधुनिक इंडस्ट्रीज स्थापित की गई हैं.' उन्होंने आगे कहा कि ये डिजिटल फाइबर और लिथियम बैटरी बनाने वाली देश की तीसरी सबसे बड़ी यूनिट है. राज्य की समृद्धि और देश के आर्थिक विकास के लिए यहां जर्मन टेक्नोलॉजी पर आधारित उद्योग लगाया गया है.

सीएम बोले- 'सबसे तेजी से बढ़ रहा धार'

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा- 'यह राज्य और युवाओं को नए दौर में पहुंचाएगा. बीते एक माह में मैं लगातार दूसरी बार यहां आया हूं. पिछली बार भी हमने कई उद्योगों का लोकार्पण किया था. पिछले समय जो हमने एमओयू किए, वो धरातल पर उतर रहे हैं. औद्योगिक दृष्टि से हमारा धार सबसे ज्यादा आर्थिक समृद्ध जिला है. यह जिला कभी अपने पिछड़ेपन के लिए जाना जाता था. आज यही जनजातीय बहुल धार और पीथमपुर सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाले क्षेत्र हैं.'

आने वाले सालों में ऑप्टिकल फाइबर और लिथियम बैटरी की मांग बढ़ने की उम्मीद है. लिथियम बैटरी की भूमिका इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और ऊर्जा भंडारण के सेक्टर में महत्वपूर्ण होती है, वहीं ऑप्टिकल फाइबर डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए जरूरी है. ऐसे में धार में इन उद्योगों की स्थापना से स्थानीय लोगों को न सिर्फ रोजगार मिलेगा बल्कि इससे एमपी के एडवांस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को भी बढ़ावा मिलेगा.