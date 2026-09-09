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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

सागर अवैध शराब कांड पर CM मोहन यादव का कड़ा एक्शन, दिए न्यायिक जांच के आदेश

सागर अवैश शराब कांड: सागर में अवैध शराब मामले को लेकर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कड़ा एक्शन लिया है. उन्होंने मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Sep 09, 2026, 11:17 PM IST

सागर अवैध शराब कांड पर CM मोहन यादव का कड़ा एक्शन, दिए न्यायिक जांच के आदेश

CM Mohan Yadav

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सागर में अवैध शराब मामले को लेकर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कड़ा एक्शन लिया है. उन्होंने मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं, ताकि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच के साथ तथ्यों और जिम्मेदारियों का स्पष्ट निर्धारण हो सके.  मध्य प्रदेश के सागर जिले के शराब कांड के प्रभावितों के बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल में बीमारी का हाल जाना. साथ ही उन्होंने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक में कहा कि इस घटना के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई के लिए प्रशासन को फ्री हैंड दिया गया है.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर दिलीप कुमार ने सागर संभाग के आयुक्त के रूप में कमान संभाल ली है. वहीं, इरशाद वली को सागर संभाग की पुलिस की जिम्मेदारी सौंपते हुए आईजी बनाया गया है. मुख्यमंत्री के इस फैसले से सरकार की सख्त प्रशासनिक कार्यशैली और जवाबदेही तय करने की नीति स्पष्ट होती है. गौरतलब है कि डॉ. यादव का कहना है कि गंभीर मामलों में लापरवाही अथवा अनियमितता को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

होगी कठोर कार्रवाई

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट संदेश दिया है कि आमजन की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में लापरवाही पाए जाने पर जवाबदेही तय की जाएगी और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

उन्होंने कहा कि शराब बंदी के लिए धार्मिक संस्थाओं और सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर अभियान चला रहे हैं. किसी के घर के पिता-पुत्र की मौत होना बहुत कष्टकारी है. मैं इस मामले में कांग्रेस के नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि इस तरह के मामले में राजनीति न करके एकजुटता दिखाएं. मैं नेता प्रतिपक्ष से अपील करता हूं कि हम सभी मिलकर इस चुनौती का सामना करें.

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