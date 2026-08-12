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भारत

CM मोहन यादव ने अरविंद ग्रुप के वाइस चेयरमैन से की मुलाकात, MP में टेक्सटाइल सेक्टर को मिलेगी नई रफ्तार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 12 अगस्त, 2026 को गुजरात के अहमदाबाद प्रवास के दौरान अरविंद लिमिटेड के वाइस चेयरमैन कुलीन लालभाई से चर्चा की.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Aug 12, 2026, 04:00 PM IST

CM मोहन यादव ने अरविंद ग्रुप के वाइस चेयरमैन से की मुलाकात, MP में टेक्सटाइल सेक्टर को मिलेगी नई रफ्तार

सीएम मोहन यादव

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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 12 अगस्त, 2026 को गुजरात के अहमदाबाद प्रवास के दौरान अरविंद लिमिटेड के वाइस चेयरमैन कुलीन लालभाई से चर्चा की. मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि गुजरात के साथ मध्यप्रदेश के संबंधों को और प्रगाढ़ करते हुए अरविंद समूह द्वारा मध्यप्रदेश में भी अपनी इकाई स्थापित की जा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप पीएम मित्र पार्क में अगले साल तक उत्पादन प्रारंभ करने का लक्ष्य है. इससे प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे. उन्होंने कहा कि अरविंद समूह द्वारा तीन स्थानों पर अपनी इकाइयां स्थापित की जा रही हैं. इनमें देवास के निकट बरलाई, धार स्थित पीएम मित्र पार्क और इंदौर का बेटमा शामिल हैं. कंपनी इन स्थानों के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में भी कार्य कर रही है. इन औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार से प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और युवाओं को लाभ मिलेगा. 

सीएम डॉ. यादव ने कहा कि गुजरात और मध्यप्रदेश के बीच सहयोग से दोनों राज्यों के संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे. औद्योगिक निवेश से एक ओर जहां प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा. वहीं दूसरी ओर उद्योगों से प्राप्त होने वाले कर राजस्व से राज्य के विकास के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होंगे. इससे प्रदेश के विकास को और गति मिलेगी. उन्होंने इस पहल के लिए अरविंद समूह को बधाई और शुभकामनाएं दीं. इस दौरान मध्यप्रदेश में कंपनी के प्रस्तावित निवेश, पीएम मित्र पार्क में उद्योग की स्थापना, रोजगार सृजन, वस्त्र और परिधान क्षेत्र में निवेश, औद्योगिक क्षेत्रों में जल के पुनः उपयोग और सिंहस्थ-2028 के लिए आधुनिक संचार व्यवस्था सहित विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श हुआ. इस दौरान अपर मुख्य सचिव, उद्योग नीरज मंडलोई, सचिव, उद्योग जॉन किंसले और एमडी, एमपीआईडीसी चंद्रमौली शुक्ला उपस्थित थे. 

पीएम मित्र पार्क में 1200 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित

अरविंद लिमिटेड द्वारा पीएम मित्र पार्क में लगभग 1200 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है. इसके लिए कंपनी को 105 एकड़ भूमि आवंटित की गई है. इंदौर में संचालित पेपकोन प्राइवेट लिमिटेड के साथ कंपनी के अनुबंध के तहत प्रतिवर्ष लगभग 70 लाख परिधानों का निर्माण किया जाता है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पीएम मित्र पार्क में उद्योग की स्थापना और निवेश प्रक्रिया को गति देने पर चर्चा की. सीसीआईपी के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने और शासन स्तर पर प्रस्ताव के त्वरित परीक्षण और अनुमोदन की दिशा में आवश्यक कार्रवाई पर भी विचार-विमर्श हुआ. वस्त्र और परिधान उद्योगों के लिए उपलब्ध निवेश प्रोत्साहनों की जानकारी भी दी गई. इनमें पूंजी अनुदान, ब्याज अनुदान, स्टाम्प और पंजीयन शुल्क की प्रतिपूर्ति, ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन अनुसंधान और विकास सुविधाओं के लिए सहायता सहित अन्य प्रावधान शामिल हैं.

औद्योगिक क्षेत्रों में जल के पुनः उपयोग को मिलेगा बढ़ावा

औद्योगिक क्षेत्रों में जल के पुनः उपयोग के लिए जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (ZLD) समाधान की संभावनाओं पर भी विचार हुआ. मध्यप्रदेश में विकसित किए जा रहे 90 से अधिक औद्योगिक पार्कों में टेक्सटाइल, फार्मा और अन्य औद्योगिक क्लस्टरों में कॉमन जेडएलडी प्रणालियों की स्थापना की संभावनाओं पर चर्चा की गई. औद्योगिक पार्कों को निकटवर्ती नगर निगमों के एसटीपी से जोड़कर ‘सर्कुलर वॉटर इकोनॉमी’ मॉडल विकसित करने के सुझाव पर भी विचार हुआ.

सिंहस्थ-2028 में आधुनिक संचार व्यवस्था के उपयोग की तैयारी

सिंहस्थ-2028 में मिशन-क्रिटिकल कम्युनिकेशन नेटवर्क के उपयोग की संभावनाओं पर भी विचार-विमर्श हुआ. अरविंद लिमिटेड और जेएम बक्सी समूह के संयुक्त उद्यम आर्य ऑम्निटॉक सॉल्यूशंस द्वारा मिशन-क्रिटिकल वायरलेस कम्युनिकेशन, वॉकी-टॉकी नेटवर्क, पीएमआरटी और सार्वजनिक सुरक्षा संचार समाधान उपलब्ध कराए जाते हैं. सिंहस्थ-2028 में पुलिस, सुरक्षा बल, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाओं और आयोजन प्रबंधन के लिए इस प्रकार के मिशन-क्रिटिकल कम्युनिकेशन नेटवर्क के उपयोग की संभावनाओं पर विचार किया गया.

सीएम मोहन यादव ने GIS-2027 के लिए किया आमंत्रित

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कुलीन लालभाई को मध्यप्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया. साथ ही उन्हें ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS)-2027 में सहभागिता के लिए भी आमंत्रित किया. अरविंद लिमिटेड देश के प्रमुख टेक्सटाइल समूहों में शामिल है. साल 1931 में स्थापित कंपनी का मुख्यालय अहमदाबाद में है. कंपनी डेनिम, परिधान, फैब्रिक्स और टेक्सटाइल वैल्यू चेन के क्षेत्र में कार्यरत है. समूह की विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में 60 हजार से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त है और कंपनी एक लाख से अधिक कपास कृषकों से कच्चे माल की खरीद करती है.

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