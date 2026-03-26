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छिंदवाड़ा सड़क हादसे पर CM मोहन यादव ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों को ₹4-4 लाख की सहायता राशि देने का ऐलान

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छिंदवाड़ा सड़क हादसे पर CM मोहन यादव ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों को ₹4-4 लाख की सहायता राशि देने का ऐलान

Chhindwara Road Accident: सीएम मोहन यादव ने छिंदवाड़ा हादसे में घायल हुए सभी लोगों के इलाज के लिए संबंधित अधिकारियों को उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं.

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रईश खान

Updated : Mar 26, 2026, 11:34 PM IST

छिंदवाड़ा सड़क हादसे पर CM मोहन यादव ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों को ₹4-4 लाख की सहायता राशि देने का ऐलान

Chhindwara road accident

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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने छिंदवाड़ा के पास हुई सड़क दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है. मुख्यमंत्री ने छिंदवाड़ा जिला प्रभारी मंत्री राकेश सिंह को घटना में प्रभावित लोगों से मिलने के लिये निर्देशित किया है.

बता दें कि गुरुवार की शाम को छिंदवाड़ा-नागपुर रोड पर दर्दनाक हादसा हो गया था. जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे. सीएम मोहन यादव ने प्रभावित परिवारों के प्रति  संवेदनाएं व्यक्त करते हुए परम पिता परमात्मा से प्रार्थना की है कि सभी दिवंगत नागरिकों की आत्मा को शांति प्रदान करें. उन्होंने ने दुर्घटना में घायलों के शीघ्र स्वास्थ लाभ की कामना की है.

सीएम यादव ने संबंधित अधिकारियों को घायलों के समुचित इलाज के लिए उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं. जबलपुर से डॉक्टर्स के दल पैरामेडिकल स्टाफ सहित  छिंदवाड़ा और नागपुर भेजने के निर्देश दिए गए हैं. मंत्री डॉ. यादव ने छिंदवाड़ा के प्रभारी मंत्री श्री राकेश सिंह  को भी अपने कार्यक्रम परिवर्तित कर तत्काल छिंदवाड़ा पहुँचने के लिए निर्देशित किया है.

सीएम मोहन यादव ट्वीट

4-4 लाख की सहायता राशि देने का ऐलान
मुख्यमंत्री डॉ. यादव के निर्देश पर मृतकों के निकटम परिजनों को 4-4 लाख रुपये की सहायता राशि और गंभीर रूप से घायलों को एक-एक लाख रुपये की सहायत राशि प्रदान की जाएगी. सभी घायलों का इलाज निःशुल्क किया जाएगा। राजधानी भोपाल में स्वास्थ्य विभाग में नियंत्रण कक्ष  बनाकर सभी घायलों के उपचार की सतत मॉनिटरिंग की जा रही है.

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