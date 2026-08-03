भोपाल में अवैध कब्जों को लेकर CM मोहन यादव ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग, स्पेशल कमिटी के रिपोर्ट के आधार पर कसेगी नकेल

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल के अवैध कब्जे पर नकेल कसने की पूरी तैयारी कर ली है. सीएम मोहन यादव ने इसके लिए एक हाई-लेवल मीटिंग ली है. जानें पूरा मामला...

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अवैध निर्माण पर नकेल कसने की राज्य सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है. सीएम डॉ. मोहन यादव ने भोपाल के जनप्रतिनिधियों के साथ अधिकारियों की बैठक बुलवाई. बैठक में मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल भी उपस्थित थे. बैठक में मंत्री विश्वास सारंग, मंत्री कृष्णा गौर, विधायक रामेश्वर शर्मा और भगवान दास सबनानी मौजूद रहे. इसके साथ ही अपर चीफ सेक्रेटरी नीरज मंडलोई , आयुक्त नगरीय प्रशासन संकेत भोंडवे, आयुक्त नगर एवं ग्राम निवेश कौशलेन्द्र सिंह, कलेक्टर भोपाल प्रियंक मिश्रा, आयुक्त नगर निगम संस्कृति जैन भी इस मीटिंग में शामिल हुए.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करवाने के लिए समिति का गठन

बैठक में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के सिविल अपील क्रमांक 14604/2024 में पारित आदेश दिनांक 17 दिसम्बर 2024 और विविध अपील डायरी क्रमांक 1713/2026 में पारित आदेश में भोपाल शहर में निर्मित भवनों के ऑक्यूपेंसी वॉयलेशन से जुड़े आदेशों के पालन में प्रक्रिया और नीतिगत फैसले के लिए समिति का गठन होगा. राज्य शासन की समिति के सुझाव के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा. फिलहाल नगर निगम भोपाल कोई कठोर कार्रवाई नहीं करेगा.

कौन होगा समिति का अध्यक्ष और सदस्य?

समिति में अपर मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग अध्यक्ष होंगे. उनके अलावा अपर प्रमुख सचिव, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग, सचिव श्रम विभाग, आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास, महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक, सदस्य सचिव मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल, उप सचिव पर्यावरण विभाग, और आयुक्त नगर तथा ग्राम प्रवेश सदस्य होंगे. वहीं, कलेक्टर भोपाल और आयुक्त नगर निगम विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे.

यह समिति कोर्ट के आदेशों के पालन के लिए सभी पहलुओं पर जांच करके शासन को रिपोर्ट देगी. इस रिपोर्ट पर सरकार विचार करके प्रक्रिया निर्धारित करेगी जिससे मुताबिक नगर निगम भोपाल आगे की कार्रवाई करेगा. इससे पहले नगर निगम भोपाल की ओर से कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी.