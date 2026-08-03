FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
होर्मुज बंद हो या हो कोई जंग अब नहीं होगी तेल-गैस की किल्लत? भारत में ही खुदेंगे कुएं, रूस और मिडिल ईस्ट को लगेगा झटका

चाहे होर्मुज बंद हो या हो कोई जंग अब नहीं होगी तेल-गैस की किल्लत? भारत में ही खुदेंगे कुएं

Datia Bypoll Result: दतिया में कांग्रेस बड़े उलटफेर की ओर! कौन हैं घनश्याम सिंह, जो BJP उम्मीदवार पर पड़ रहे भारी

Datia Bypoll Result: दतिया में कांग्रेस बड़े उलटफेर की ओर! कौन हैं घनश्याम सिंह, जो BJP उम्मीदवार पर पड़ रहे भारी

भोपाल में अवैध कब्जों को लेकर CM मोहन यादव ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग, स्पेशल कमिटी के रिपोर्ट के आधार पर कसेगी नकेल

भोपाल में अवैध कब्जों को लेकर CM मोहन यादव ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग, स्पेशल कमिटी के रिपोर्ट के आधार पर कसेगी नकेल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
कितनी एजुकेटेड हैं प्रशांत किशोर की वाइफ जाह्नवी दास? UN के हेल्थ प्रोग्राम में हुई मुलाकात और यूं बन गई प्रेम कहानी

कितनी एजुकेटेड हैं प्रशांत किशोर की वाइफ जाह्नवी दास? UN के हेल्थ प्रोग्राम में हुई मुलाकात और यूं बन गई प्रेम कहानी

रूसी फाइटर पायलट क्यों पहनते हैं ब्लू फ्लाइंग सूट? अमेरिकी यूनिफॉर्म क्यों है हरे रंग की, जानिए क्या है खास

रूसी फाइटर पायलट क्यों पहनते हैं ब्लू फ्लाइंग सूट? अमेरिकी यूनिफॉर्म क्यों है हरे रंग की, जानिए क्या है खास

शुक्र से शनि तक...अगस्त-सितंबर में सजेगा आसमान का दरबार, जानें कब-कहां दिखेगा कौन-सा ग्रह

शुक्र से शनि तक...अगस्त-सितंबर में सजेगा आसमान का दरबार, जानें कब-कहां दिखेगा कौन-सा ग्रह

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

भोपाल में अवैध कब्जों को लेकर CM मोहन यादव ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग, स्पेशल कमिटी के रिपोर्ट के आधार पर कसेगी नकेल

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल के अवैध कब्जे पर नकेल कसने की पूरी तैयारी कर ली है. सीएम मोहन यादव ने इसके लिए एक हाई-लेवल मीटिंग ली है. जानें पूरा मामला...

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Aug 03, 2026, 01:11 PM IST

भोपाल में अवैध कब्जों को लेकर CM मोहन यादव ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग, स्पेशल कमिटी के रिपोर्ट के आधार पर कसेगी नकेल

CM Mohan Yadav ने ली हाई-लेवल मीटिंग. (Image Credit: DNA)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अवैध निर्माण पर नकेल कसने की राज्य सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है. सीएम डॉ. मोहन यादव ने भोपाल के जनप्रतिनिधियों के साथ अधिकारियों की बैठक बुलवाई. बैठक में मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल भी उपस्थित थे. बैठक में मंत्री विश्वास सारंग, मंत्री कृष्णा गौर, विधायक रामेश्वर शर्मा और भगवान दास सबनानी मौजूद रहे. इसके साथ ही अपर चीफ सेक्रेटरी नीरज मंडलोई , आयुक्त नगरीय प्रशासन संकेत भोंडवे, आयुक्त नगर एवं ग्राम निवेश कौशलेन्द्र सिंह, कलेक्टर भोपाल प्रियंक मिश्रा, आयुक्त नगर निगम संस्कृति जैन भी इस मीटिंग में शामिल हुए.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करवाने के लिए समिति का गठन

बैठक में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के सिविल अपील क्रमांक 14604/2024 में पारित आदेश दिनांक 17 दिसम्बर 2024 और विविध अपील डायरी क्रमांक 1713/2026 में पारित आदेश में भोपाल शहर में निर्मित भवनों के ऑक्यूपेंसी वॉयलेशन से जुड़े आदेशों के पालन में प्रक्रिया और नीतिगत फैसले के लिए समिति का गठन होगा. राज्य शासन की समिति के सुझाव के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा. फिलहाल नगर निगम भोपाल कोई कठोर कार्रवाई नहीं करेगा. 

कौन होगा समिति का अध्यक्ष और सदस्य?

समिति में अपर मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग अध्यक्ष होंगे. उनके अलावा अपर  प्रमुख सचिव, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग, सचिव श्रम विभाग, आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास, महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक, सदस्य सचिव मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल, उप सचिव पर्यावरण विभाग, और आयुक्त नगर तथा ग्राम प्रवेश सदस्य होंगे. वहीं, कलेक्टर भोपाल और आयुक्त नगर निगम विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे. 

यह समिति कोर्ट के आदेशों के पालन के लिए सभी पहलुओं पर जांच करके शासन को रिपोर्ट देगी. इस रिपोर्ट पर सरकार विचार करके प्रक्रिया निर्धारित करेगी जिससे मुताबिक नगर निगम भोपाल आगे की कार्रवाई करेगा. इससे पहले नगर निगम भोपाल की ओर से कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी. 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कितनी एजुकेटेड हैं प्रशांत किशोर की वाइफ जाह्नवी दास? UN के हेल्थ प्रोग्राम में हुई मुलाकात और यूं बन गई प्रेम कहानी
कितनी एजुकेटेड हैं प्रशांत किशोर की वाइफ जाह्नवी दास? UN के हेल्थ प्रोग्राम में हुई मुलाकात और यूं बन गई प्रेम कहानी
रूसी फाइटर पायलट क्यों पहनते हैं ब्लू फ्लाइंग सूट? अमेरिकी यूनिफॉर्म क्यों है हरे रंग की, जानिए क्या है खास
रूसी फाइटर पायलट क्यों पहनते हैं ब्लू फ्लाइंग सूट? अमेरिकी यूनिफॉर्म क्यों है हरे रंग की, जानिए क्या है खास
शुक्र से शनि तक...अगस्त-सितंबर में सजेगा आसमान का दरबार, जानें कब-कहां दिखेगा कौन-सा ग्रह
शुक्र से शनि तक...अगस्त-सितंबर में सजेगा आसमान का दरबार, जानें कब-कहां दिखेगा कौन-सा ग्रह
PHOTOS: स्कॉटलैंड ने भारत को सौंपी कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी, क्लोजिंग सेरेमनी में मनुषी-शंकर महादेवन ने जीता दिल
PHOTOS: स्कॉटलैंड ने भारत को सौंपी कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी, क्लोजिंग सेरेमनी में मनुषी-शंकर महादेवन ने जीता दिल
'रामायण' में सौरभ सचदेवा के किरदार 'मारीच' का राम-लक्ष्मण से क्या था बैर? जानिए राक्षस ने क्यों बिछाया था मायावी जाल
'रामायण' में सौरभ सचदेवा के किरदार 'मारीच' का राम-लक्ष्मण से क्या था बैर? जानिए राक्षस ने क्यों बिछाया था मायावी जाल
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement