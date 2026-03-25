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CM मोहन यादव ने दतिया को दी ₹62 करोड़ की सौगात, जन्मदिन से पहले किसान सम्मेलन में किए बड़े ऐलान

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने जन्मदिन से पूर्व दतिया को ₹62 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी. उन्होंने किसान सम्मेलन में कृषि कल्याण और डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने वाली योजनाओं का ऐलान किया.

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Pragya Bharti

Updated : Mar 25, 2026, 12:01 PM IST

CM मोहन यादव ने दतिया को दी ₹62 करोड़ की सौगात, जन्मदिन से पहले किसान सम्मेलन में किए बड़े ऐलान
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मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 24 मार्च को दतिया जिले के भांडेर में आयोजित राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन के दौरान जिले के लिए विकास का पिटारा खोल दिया. अपने जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले यहां पहुंचे मुख्यमंत्री ने ₹62 करोड़ 23 लाख की लागत वाले 12 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन किया. इस दौरान उन्होंने किसानों और मेधावी छात्रों को हितलाभ भी वितरित किए.

"ऐसा लगा आज ही जन्मदिन मना लिया"

जनता के भारी उत्साह और भव्य स्वागत से अभिभूत मुख्यमंत्री ने भावुक होकर कहा, "यहां मुझे जो प्रेम और सम्मान मिला है, उसे देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा जन्मदिन आज ही मना लिया गया हो." उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत कन्या पूजन और दीप प्रज्ज्वलन के साथ की.

किसानों और पशुपालकों के लिए बड़ी घोषणाएं

मुख्यमंत्री ने कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने का संकल्प दोहराया. उन्होंने कहा:
गेहूं की खरीदी: सरकार अब ₹2625 प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदेगी.
डेयरी सब्सिडी: बाबा साहब आंबेडकर योजना के तहत, ₹40 लाख के निवेश वाली डेयरी पर सरकार ₹10 लाख की सब्सिडी देगी.
सिंचाई का विस्तार: केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना से बुंदेलखंड की सूरत बदलेगी और पलायन रुकेगा.
कृषि यंत्र: अब सरकार किसानों को किराये पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराएगी और सरसों को भी भावांतर योजना में शामिल किया जाएगा.

शिक्षा और संस्कृति पर जोर

सीएम डॉ. यादव ने सांदीपनि विद्यालयों की सराहना करते हुए कहा कि यहां बच्चे भगवान कृष्ण के मूल्यों को सीखेंगे. उन्होंने घोषणा की कि इस साल से स्कूली बच्चों को दूध के पैकेट भी दिए जाएंगे. कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि विपक्षी दल ने दशकों तक शासन किया लेकिन शिक्षा और बिजली जैसे बुनियादी ढांचे पर ध्यान नहीं दिया, जबकि वर्तमान सरकार हर महीने 'लाड़ली बहना' और 'किसान सम्मान निधि' की राशि सीधे खातों में पहुंचा रही है.

इन प्रमुख कार्यों का हुआ शुभारंभ

दतिया के पीजी कॉलेज में विज्ञान भवन, माता रतनगढ़ क्षेत्र में यात्री निवास, पुलिस लाइन में नए कार्यालय और कई विद्युत उप-केंद्रों का निर्माण किया जाएगा. साथ ही, भांडेर में बालक-बालिका छात्रावासों का भूमि-पूजन कर मुख्यमंत्री ने जिले के विकास को नई गति प्रदान की.

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