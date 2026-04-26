CM मोहन यादव का विपक्ष पर वार, बोले- 'कांग्रेस का अन्याय देश कभी नहीं भूलेगा'

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जल संरक्षण, किसान कल्याण और नारी शक्ति जैसे अहम मुद्दों पर अपनी सरकार का विजन साझा किया और कांग्रेस के नकारात्मक रवैये पर तीखा प्रहार किया.

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एक बार फिर अपने सरल और जन-जुड़ाव वाले अंदाज में नजर आए. रविवार (26 अप्रैल 2026) को मुख्यमंत्री अचानक राजधानी के मशहूर वीआईपी रोड स्थित एक रेस्टॉरेंट पहुंच गए. उनके इस औचक दौरे ने न केवल वहां मौजूद लोगों को चौंका दिया, बल्कि आम जनता के बीच उनकी लोकप्रियता की एक और झलक पेश की. यहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम 'मन की बात' को सुना और आम लोगों के साथ चाय की चुस्कियों के बीच दिल खोलकर बातें कीं.

आम जनता के बीच 'मन की बात' और चर्चा

रेस्टॉरेंट में मौजूद युवाओं और आम नागरिकों के लिए यह किसी सुखद आश्चर्य से कम नहीं था कि प्रदेश का मुखिया उनके साथ बैठकर टीवी पर 'मन की बात' सुन रहा है. डॉ. यादव ने इस दौरान कहा कि प्रधानमंत्री का यह कार्यक्रम समाज में सकारात्मकता और नई चेतना भरने का एक सशक्त माध्यम है. उन्होंने जोर देकर कहा कि यह कार्यक्रम पूरी तरह से गैर-राजनीतिक होता है और देश के कोने-कोने में छिपी प्रेरणादायक कहानियों को जनता के सामने लाता है.

जल संरक्षण और किसानों पर फोकस

मुख्यमंत्री ने इस संवाद के दौरान मध्य प्रदेश में चल रहे 'जल गंगा संवर्धन अभियान' का विशेष जिक्र किया. उन्होंने गर्व के साथ बताया कि मध्य प्रदेश जल संरक्षण के मामले में देश में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है. लगातार तीसरे साल चल रहे इस अभियान के माध्यम से प्रदेश की पुरानी बावड़ियों, कुओं और पारंपरिक जल स्रोतों का कायाकल्प किया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने इसे जन-भागीदारी का एक उत्कृष्ट उदाहरण बताया.

किसानों के मुद्दे पर डॉ. मोहन यादव ने कहा कि उनकी सरकार पूरी तरह किसान हितैषी है. उन्होंने जानकारी दी कि राज्य सरकार न केवल गेहूं, बल्कि चना और मसूर की भी सुचारू रूप से खरीदी कर रही है ताकि अन्नदाताओं को उनकी मेहनत का सही दाम मिल सके.

कांग्रेस पर तीखा हमला

संवाद के दौरान मुख्यमंत्री का राजनीतिक तेवर भी देखने को मिला. उन्होंने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा. डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जरिए महिलाओं को 33% आरक्षण देकर उन्हें उनका हक दिलाने की ऐतिहासिक पहल की, लेकिन कांग्रेस ने अपने षडयंत्रों से इसे हमेशा बाधित करने की कोशिश की.

उन्होंने कड़े शब्दों में कहा, "कांग्रेस की पांच पीढ़ियों ने नारी सशक्तिकरण के प्रति नकारात्मक रवैया अपनाया है. उन्होंने बहनों के साथ जो अन्याय किया है, उसके लिए उन्हें जनता से माफी मांगनी चाहिए. कांग्रेस ने बहनों के साथ जो अन्याय किया है, उसे देश कभी नहीं भूलेगा." मुख्यमंत्री ने दोहराया कि उनकी सरकार बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा और उन्हें स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है.

युवाओं के साथ की बातचीत

रेस्टॉरेंट में मौजूद युवाओं के साथ डॉ. यादव ने चर्चा की. युवाओं ने भी मुख्यमंत्री के साथ बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी बातें साझा कीं. उन्होंने प्रदेश में बेटियों की शिक्षा, महिला सुरक्षा, आजीविका, समान वेतन और इन्हें स्वरोजगार से जोड़कर स्वावलंबी बनाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी साझा की.