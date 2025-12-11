'किचन में हथियार तो हैं...', SIR में वोट कटा तो न करें बर्दाश्त, महिलाओं से बोलीं CM ममता बनर्जी

गोवा अग्निकांड मामले में दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने लूथरा ब्रदर्स की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की | प्रयागराज- सहसों हाईवे पर गैस टैंकर में रिसाव, कार की टक्कर लगने से गैस टैंकर में रिसाव, NDRF, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची | बहराइच- रामगोपाल हत्याकांड में बड़ी खबर, कोर्ट ने 10 दोषियों को सजा सुनाई, दोषी सरफराज को फांसी और 9 को उम्रकैद की सजा सुनाई गई
सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी पैसे का इस्तेमाल करके दूसरे राज्यों से लोगों को लाकर जनता को बांटने की कोशिश कर रही है.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन यानी SIR को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी. बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी एसआईआर के जरिए जो खेल खेल रही है, उसमें कभी कामयाब नहीं होने देंगे. सीएम ममता ने महिलाओं से कहा कि अगर वोटर लिस्ट से आपका नाम हटाए जाएं तो किचन में रखे सामान को तैयार रखें.
सीएम ममता बनर्जी गुरुवार को कृष्णानगर में एक चुनावी रैली को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने SIR के जरिए बीजेपी पर धांधली करने का आरोप लगाया. ममता ने आरोप लगाया कि बीजेपी हमारे लोगों का वोट कटवाना चाहती है. चुनाव जीतने के लिए बीजेपी पैसे का इस्तेमाल करके दूसरे राज्यों से लोगों को लाकर जनता को बांटने की कोशिश कर रही है.
उन्होंने कहा कि अगर चुनाव के दौरान दिल्ली पुलिस बुलाकर बंगाल की माता-बहनों को डराया और धमाका जाता है. उनके नाम वोटर लिस्ट से काटे जाते हैं तो आप इसको बर्दाश्त न करें. आपके पास अपकी किचन में हथियार तो हैं. महिलाएं अपनी हक की लड़ाई के लिए आगे रहेंगे और पुरुष उनके पीछे खड़े होंगे.
ममता बनर्जी ने बीजेपी के नाम लिए बगैर कहा, ' क्या दंगाइयों की पार्टी को नागरिकता साबित करने की जरूरत है? देश में एक ऐसे गृह मंत्री बने हैं जो बंगालियों को बांग्लादेशी करार देकर डिटेंशन सेंटर में भेजना चाहते हैं. लेकिन हम किसी को बंगाल से नहीं निकालने देंगे. अगर किसी ने जबरदस्ती निकालने की कोशिश की तो वापस लाने का तरीका हमें बखूबी आता है.
