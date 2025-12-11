FacebookTwitterYoutubeInstagram
Umar Khalid Bail: 5 साल बाद जेल से बाहर आएंगे उमर खालिद, कोर्ट ने इन शर्तों के साथ दी अंतरिम जमानत

स्वाद सेहत का जबरदस्त कॉम्बो... Sameera Reddy ने बताया कैसे बनाएं केले के फूल से टेस्टी सब्जी, देखें वीडियो

SIR की बढ़ी डेडलाइन, यूपी-MP समेत 6 राज्यों में अब इस तारीख तक जुड़वा सकेंगे नाम

YouTube से गोल्डन प्ले बटन मिलने पर कितनी होती है कमाई? जानें इस इनकम पर कितना लगता है टैक्स

IndiGo के पायलट को कितनी मिलती है सैलरी, जानिए क्या-क्या सुविधाएं देती है कंपनी

Daily Iron Requirement: शरीर सुस्त, बेजान चेहरा और कमजोरी... कहीं आयरन की कमी से तो नहीं हो रही हैं ये दिक्कतें?

Homeभारत

भारत

'किचन में हथियार तो हैं...', SIR में वोट कटा तो न करें बर्दाश्त, महिलाओं से बोलीं CM ममता बनर्जी

सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी पैसे का इस्तेमाल करके दूसरे राज्यों से लोगों को लाकर जनता को बांटने की कोशिश कर रही है.

Latest News

रईश खान

Updated : Dec 11, 2025, 04:24 PM IST

'किचन में हथियार तो हैं...', SIR में वोट कटा तो न करें बर्दाश्त, महिलाओं से बोलीं CM ममता बनर्जी

cm mamata banerjee

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन यानी SIR को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी. बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी एसआईआर के जरिए जो खेल खेल रही है, उसमें कभी कामयाब नहीं होने देंगे. सीएम ममता ने महिलाओं से कहा कि अगर वोटर लिस्ट से आपका नाम हटाए जाएं तो किचन में रखे सामान को तैयार रखें.

सीएम ममता बनर्जी गुरुवार को कृष्णानगर में एक चुनावी रैली को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने SIR के जरिए बीजेपी पर धांधली करने का आरोप लगाया. ममता ने आरोप लगाया कि बीजेपी हमारे लोगों का वोट कटवाना चाहती है. चुनाव जीतने के लिए बीजेपी पैसे का इस्तेमाल करके दूसरे राज्यों से लोगों को लाकर जनता को बांटने की कोशिश कर रही है.

'महिलाएं आगे और पुरुष पीछे रहेंगे'

उन्होंने कहा कि अगर चुनाव के दौरान दिल्ली पुलिस बुलाकर बंगाल की माता-बहनों को डराया और धमाका जाता है. उनके नाम वोटर लिस्ट से काटे जाते हैं तो आप इसको बर्दाश्त न करें. आपके पास अपकी किचन में हथियार तो हैं. महिलाएं अपनी हक की लड़ाई के लिए आगे रहेंगे और पुरुष उनके पीछे खड़े होंगे.

ममता बनर्जी ने बीजेपी के नाम लिए बगैर कहा, ' क्या दंगाइयों की पार्टी को नागरिकता साबित करने की जरूरत है? देश में एक ऐसे गृह मंत्री बने हैं जो बंगालियों को बांग्लादेशी करार देकर डिटेंशन सेंटर में भेजना चाहते हैं. लेकिन हम किसी को बंगाल से नहीं निकालने देंगे. अगर किसी ने जबरदस्ती निकालने की कोशिश की तो वापस लाने का तरीका हमें बखूबी आता है.

