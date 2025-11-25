FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारत

भारत

SIR को लेकर ममता बनर्जी की चेतावनी- मुझपर हमला किया तो पूरे देश में BJP की नींव हिला दूंगी

सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि हमें SIR से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वास्तविक वोटरों के नाम हटाए जाएंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे. उन्होंने कहा कि एसआईआर के नाम पर बंगाल के लोगों को डराया जा रहा है.

Latest News

रईश खान

Updated : Nov 25, 2025, 05:23 PM IST

SIR को लेकर ममता बनर्जी की चेतावनी- मुझपर हमला किया तो पूरे देश में BJP की नींव हिला दूंगी
पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को SIR के विरोध में बनगांव में रैली की. इस दौरान उन्होंने बीजेपी और चुनाव आयोग पर जमकर हमला बोला. ममता ने कहा कि एसआईआर के जरिए बंगाल के लोगों को डराया जा रहा है. बीजेपी दफ्तर में बैठकर वोटरों की लिस्ट तैयार कर रही है. SIR पूरा होने में लगभग तीन साल का समय लगता है, लेकिन अब इसे कुछ ही महीनों में पूरा किया जा रहा है. इसका मकसद साफ नजर आ रहा है.

ममता बनर्जी ने कहा कि हमें SIR से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वास्तविक वोटरों के नाम हटाए जाएंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे. उन्होंने दावा किया कि एसआईआर के नाम पर बंगाल के लोगों को डराया जा रहा है. यह पूरी कवायद राजनीतिक मकसद से की जा रही है. बीजेपी मुझे राजनीतिक रूप से नहीं हरा सकती है. इसलिए SIR का सहारा ले रही है.

ममता बनर्जी ने बीजेपी को दी चेतावनी

ममता ने चेतावनी दी, 'अगर बीजेपी ने बंगाल में मुझपर हमला करने की कोशिश की तो मैं पूरे भारत में उसकी नींव हिला दूंगी.' उन्होंने कहा कि बिहार में क्या हुआ सबने देखा. वहां का चुनाव परिणाम SIR का नतीजा है, जिसे विपक्ष, बीजेपी के खेल को भांप नहीं पाया.

