जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से 36 की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

Kishtwar Cloudburst: जम्मू के किश्तवाड़ जिले के चशोती क्षेत्र में गुरुवार को अचानक बादल फटने की घटना हुई. जिसके चपेट में आके 36 लोगों की मौत हो गई. इलाके में भारी तबाही की भी आशंका जताई जा रही है. पूरे इलाके में अचानक बाढ़ जैसे हालात बन गए. प्रशासन ने राहत और बचाव दल मौके पर भेज दिए हैं. फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है.

#JammuAndKashmir: A massive #cloudburst struck Chishoti village in Kishtwar district. Rescue and relief are underway by @NDRFHQ and SDRF. pic.twitter.com/16Yl4cDmFD

आपको बता दें यह इलाका मचैल माता यात्रा का शुरुआती बिंदु है, जिससे यहां लोगों की आवाजाही भी बहुत ज्यादा रहती है. इस घटना के बाद इलाके में तेज बाढ़ का पानी बहने लगा, जिससे लकड़ी का पुल और पीएमजीएसवाई पुल दोनों क्षतिग्रस्त हो गए हैं. फिलहाल जिला प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई हैं.

प्रशासन ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

मीडिया से बातचीत करते हुए किश्तवाड़ के उपायुक्त पंकज कुमार शर्मा ने पुष्टि की कि स्थिति फिलहाल गंभीर है और लगातार नजर रखी जा रही है. उन्होंने आगे बताया कि बचाव अभियान तेजी से चल रहा है और प्रभावित इलाकों में जल्द से जल्द मदद पहुंचाई जा रही है. इस घटना पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने भी संज्ञान लिया है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिये जानकारी दी कि उन्हें जम्मू-कश्मीर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और स्थानीय विधायक सुनील कुमार शर्मा से तत्काल सूचना मिली, जिसके बाद उन्होंने उपायुक्त से संपर्क किया. डॉ. सिंह ने कहा कि बादल फटने से भारी जनहानि की आशंका है, लेकिन प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी है. नुफिलहाल कसान का आकलन किया जा रहा है और घायलों के लिए चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं.

#WATCH दिल्ली: केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किश्तवाड़ के चशोती इलाके में बादल फटने की घटना पर कहा, "... वहां सभी बचाव दल पहुंच गए हैं। वे वहां काम कर रहे हैं और जो भी सहयोग और सहायता आवश्यक है, वह सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। हम सभी एक दूसरे के साथ संपर्क में हैं। यदि किसी मरीज़… pic.twitter.com/0VYI1ggMNK — ANI_HindiNews (@AHindinews) August 14, 2025

बहरहाल, यह प्राकृतिक आपदा न केवल जान-माल का नुकसान लेकर आई है, बल्कि इलाके की आवाजाही और यातायात व्यवस्था को भी बुरी तरह प्रभावित कर गई है.



