हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में फटा बादल, तेज बहाव के साथ बह गईं कई गाड़ियां, बाढ़ जैसे हालात

डीएनए हिंदी: भारी बारिश और भूस्खलन से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश को अभी भी राहत नहीं मिल पाई है. किन्नौर में बादल फटने के कारण तेज बहाव से पानी बह रहा है. कई जगहों पर निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. तेज बहाव के चलते दर्जनों गाड़ियां भी बह गई हैं और कई अन्य संपत्तियों को भी भारी नुकसान पहुंचा है. रिपोर्ट के मुताबिक, किन्नौर की सांगला घाटी में बाल फटने से दर्जनों गाड़ियां बह गई हैं. हालांकि, किसी की जान नहीं गई है और लोग सुरक्षित हैं. कई जिलों में अभी भी ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी है क्योंकि इन जिलों में भारी बारिश हो रही है.

यह मामला गुरुवार सुबह साढ़े 6 बजे का है. सांगला के कामरू गांव में भारी बारिश के चलते अचानक बाढ़ आ गई. बारिश का पानी और मलबा पहाड़ से बहकर तेजी से नीचे आया और रास्ते में मिली कई गाड़ियों को बहा ले गया. इस मलबे की वजह से सेब समेत कई अन्य फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है. लोग दहशत के साए में जी रहे हैं कि उनका क्या होगा. कई इलाकों में अभी भी भारी बारिश जारी है.

VIDEO | Cloudburst in Himachal Pradesh’s Kinnaur triggers flood-like situation in the area.