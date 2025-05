House Arrest Viral Clip: रियलिटी शो 'हाउस अरेस्ट' के कुछ वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें कंटेस्टेंट्स के कपड़े उतरवाने से लेकर सेक्स पोजिशन्स तक दिखाने को कहा जा रहा है. यह शो उल्लू ऐप पर रिलीज हुआ है और शो के होस्ट एजाज खान हैं. अब सोशल मीडिया पर यूजर्स इंडिया गॉट लेटेंट शो में रणवीर अल्लाहबादिया के विवादित बयान के बाद एजाज खान पर भड़क रहे हैं. इसके अलावा उद्धव ठाकरे गुट की नेता और राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी भी इस तरह के कंटेंट पर भड़की हैं.

इंटरनेट पर हाउस अरेस्ट शो के अलग-अलग वीडियो क्लिप वायरल हो रहे हैं. एक क्लिप में एजाज खान प्रतिभागियों को सेक्स पोजिशन दिखाने को कहते हैं और दुसरे क्लिप में लड़कियों की पैंटी और ब्रा उतराने को कहा जाता है. प्रतिभागियों को जैसे निर्देश दिए जाते हैं वे वैसा करते हैं. अब जब ये क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं तब यूजर्स इन पर भड़क रहे हैं. लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ये किस तरह का कंटेंट है. ये सब दिखाकर लोग क्या समझाना चाहते हैं. तरह-तरह के सवाल इस कंटेंट पर उठाए जा रहे हैं.

शिवसेना (UBT) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने वायरल वीडियो पर नाराजगी जाहिर की है और पूछा है कि 14 मार्च, 2024 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अश्लीलता फैलाने वाले 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को बैन किया था पर दो बड़े ऐप- उल्लू और ऑल्ट बालाजी को बैन नहीं किया गया. क्या सूचना प्रसारण मंत्रालय बताएगा कि इन्हें बैन क्यों नहीं किया गया? वहीं, बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर नाराजगी जाहिर करते हुए पोस्ट लिखा, 'यह नहीं चलेगा

@MIB_India, हमारी कमिटी इसपर कारवाई करेगी.'

