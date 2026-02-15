'क्लियर एयर, क्लीन दिल्ली' मिशन को मिली रफ्तार, CM रेखा गुप्ता ने किया IGI एयरपोर्ट पर 120 हाई-टेक मिस्ट स्प्रे सिस्टम का शुभारंभ

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण नियंत्रण के लिए शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म रणनीति पर वैज्ञानिक तरीके से काम कर रही है. सीएम ने आईजीआई एयरपोर्ट परिसर में जीएमआर की 120 मिस्ट स्प्रे सिस्टम का उद्घाटन भी किया...

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) एयरपोर्ट परिसर में जीएमआर द्वारा स्थापित 120 मिस्ट स्प्रे सिस्टम का उद्घाटन किया. यह पहल राजधानी में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और यात्रियों को स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण नियंत्रण के लिए शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म रणनीति पर वैज्ञानिक तरीके से काम कर रही है.

इस मौके पर ये बड़े दिग्गज रहे मौजूद

इस मौके पर दक्षिण दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी, बिजवासन के विधायक कैलाश गहलोत, जीएमआर ग्रुप के निदेशक नारायण राव काड़ा सहित अनेक लोग मौजूद थे. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार पहले ही राजधानी की प्रमुख सड़कों और 143 एलिवेटेड मेट्रो स्टेशनों पर मिस्ट स्प्रे सिस्टम स्थापित कर चुकी है. साथ ही रियल-टाइम मॉनिटरिंग नेटवर्क का विस्तार 46 मेट्रो स्टेशनों तक किया गया है, जो देश में किसी भी शहर का सबसे बड़ा नेटवर्क है. इसके अलावा 'वायु रक्षक' पहल के माध्यम से प्रदूषण मानकों के सख्त अनुपालन को सुनिश्चित किया जा रहा है.

IGI एयरपोर्ट परिसर में Anti Smog Fogger System का उद्घाटन किया। इसके अंतर्गत 120 मिस्ट गनों की स्थापना की गई है, जो वायु गुणवत्ता सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।



हमारी सरकार सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ मिलकर दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए हर मोर्चे पर काम कर रही है।… pic.twitter.com/r1hiyD4xEy — Rekha Gupta (@gupta_rekha) February 14, 2026

एयर पॉल्यूशन से कैसे लड़ रही दिल्ली सरकार?

मुख्यमंत्री ने दिल्ली एयरपोर्ट को देश का सबसे व्यस्त राष्ट्रीय राजधानी एयरपोर्ट बताते हुए कहा कि आने वाले वर्षों में 100 मिलियन यात्रियों का आंकड़ा पार कर यह विश्व के पांचवें सबसे बड़े एयरपोर्ट के रूप में स्थापित होगा. एयरपोर्ट पर स्थापित मिस्ट सिस्टम यात्रियों को बेहतर वायु गुणवत्ता का अनुभव कराएगा और राजधानी की पर्यावरणीय छवि को मजबूत करेगा. मुख्यमंत्री ने जीएमआर ग्रुप को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह पहल सामाजिक उत्तरदायित्व और राष्ट्र निर्माण की भावना का प्रतीक है. जब सरकार और निजी संस्थान साझा विजन के साथ काम करते हैं तो विकास की गति कई गुना बढ़ जाती है. भविष्य में इस मिस्ट सिस्टम का विस्तार 600 पोल्स तक किया जाएगा जिससे एयरपोर्ट और उसके आसपास के क्षेत्रों में धूल नियंत्रण और अधिक प्रभावी होगा.

क्या है दिल्ली सरकार का अगला कदम?

मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार साल 2029 तक सार्वजनिक बस बेड़े को पूरी तरह इलेक्ट्रिक करने, मेट्रो नेटवर्क के विस्तार, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास, शहरभर में 1,000 से अधिक वाटर स्प्रिंकलर तैनात करने और निर्माण स्थलों पर एआई आधारित डस्ट मॉनिटरिंग लागू करने जैसे महत्वपूर्ण कदम उठा रही है. उन्होंने कहा कि इन पहलों से न केवल प्रदूषण में प्रभावी कमी आएगी, बल्कि दिल्ली को देश के सबसे रहने योग्य शहरों में शामिल करने का लक्ष्य भी साकार किया जा सकेगा. उन्होंने दोहराया कि दिल्ली को साफ हवा, ग्रीन ट्रांसपोर्ट और सस्टेनेबल ग्रोथ के मार्ग पर आगे बढ़ाना ही सरकार का लक्ष्य है और इस दिशा में निरंतर काम जारी रहेगा.



