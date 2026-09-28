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10 दिन के लिए क्लासेज बंद, कैंपस में भारी पुलिस बल तैनात... लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में क्यों हिंसक हो गया स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट?

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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

10 दिन के लिए क्लासेज बंद, कैंपस में भारी पुलिस बल तैनात... लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में क्यों हिंसक हो गया स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट?

पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में कथित रेप के आरोप के बाद शांतिपूर्ण चल रहा विरोध प्रदर्शन अचानक हिंसक हो गया. जानें इस पूरे मामले में कब क्या हुआ और पुलिस अधिकारियों ने इसपर क्या कहा...

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Jaya Pandey

Updated : Sep 28, 2026, 12:20 PM IST

10 दिन के लिए क्लासेज बंद, कैंपस में भारी पुलिस बल तैनात... लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में क्यों हिंसक हो गया स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट?

क्यों सुलग रहा एलपीयू का कैंपस? (Image Credit: ANI)

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  • प्रदर्शनकारियों ने जमकर मचाया उत्पाद, नेशनल हाईवे किया बंद, संपत्ति को पहुंचाया नुकसान
  • तीन दिन पहले एक छात्रा के कथित रेप की घटना ने भड़काई हिंसा
  • स्टूडेंट्स का आरोप- हॉस्टल वॉर्डन को दी जानकारी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ
  • पुलिस ने बताया स्थिति है अंडर कंट्रोल, 10 दिनों के लिए यूनिवर्सिटी में हुई छुट्टी

पंजाब के फगवाड़ा स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में रविवार, 27 सितंबर 2026 को जमकर उत्पात मचा. प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाईवे 44 को बंद कर दिया और संपत्तियों में तोड़फोड़ की. यूनिवर्सिटी कैंपस में किसी बाहरी व्यक्ति के एक छात्रा के रेप के कथित आरोपों के बाद मामला भड़क गया था. जैसे ही स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता चला, उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया. 

धीरे-धीरे यह प्रदर्शक हिंसक होता गया और स्टूडेंट्स की पुलिसकर्मियों के साथ झड़प की घटनाएं भी सामने आईं. इसके बाद उन्होंने गाड़ियों में आग लगा दी और सुरक्षा बलों पर पत्थर बरसाए. इस घटना में कई पुलिसवालों को चोटें आई हैं. हालांकि, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का कहना है बाहर के गुंडों ने शांतिपूर्वक चल रहे प्रदर्शन को हिंसक बनाया. 

क्या है पूरा मामला?

यह प्रदर्शन गर्ल्स हॉस्टल 3 के बाहर रविवार को सुबह करीब 1 बजे शुरू हुआ. स्टूडेंट्स ने यह आरोप लगाया कि एक छात्रा का तीन दिन पहले एक प्लंबर ने रेप किया है. उन्होंने यह भी दावा किया कि हॉस्टल वॉर्डन को इसकी जानकारी दी गई लेकिन इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. 

प्रदर्शनकारियों ने सुबह 8 बजे के आसपास नेशनल हाईवे 44 को ब्लॉक कर दिया जिससे वाहनों की लंबी कतार लग गई. बाद में पुलिस ने इस जाम को खोलने की कोशिश की तो स्टूडेंट्स ने कथित तौर पर पुलिसवालों पर पानी की बोतलें फेंकी और दोनों के बीच जमकर झड़प भी हुई. 

इसके बाद पुलिस को हल्की लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा जिसके बाद प्रदर्शकारी कैंपस में लौट आए और उन्होंने पुलिस की गाड़ियों पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया. जालंधर ग्रामीण के एसएसपी हरविंदर सिंग विर्क के मुताबिक, पुलिस की दो गाड़ियों में आग लगा दी गई और 4 से 5 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है. 

LPU प्रशासन ने क्या कदम उठाए? 

इस हिंसा के बाद यूनिवर्सिटी ने 28 सितंबर से अगले 10 दिनों के लिए कक्षाएं बंद कर दी हैं और मिड टर्म के एग्जाम भी आगे की सूचना तक स्थगित कर दिए गए हैं. यूनिवर्सिटी प्रशासन ने स्टूडेंट्स से शांति बनाए रखने की अपील कर आधिकारिक निर्देशों का पालन करने के लिए कहा है. 

प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटी प्रशासन के बीच कई बार बातचीत का दौर चला लेकिन इनका कोई नतीजा नहीं निकल पाया. कुलपति जसपाल सिंह संधू ने स्टूडेंट्स को यह आश्वासन दिया है कि उनकी सभी जायज शिकायतों को दूर किया जाएगा.

प्रदर्शनकारियों ने मांग रखी है कि एलपीयू के संस्थापक-कुलपति अशोक मित्तल प्रदर्शन की जगह पर आएं और उन्हें आश्वासन दें कि उनकी सभी शिकायतों का निवारण किया जाएगा. उन्होंने यह भी मांग की है कि यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम तक उनकी पहुंच को न रोका जाए. साथ ही इस प्रदर्शन में भाग लेने वाले स्टूडेंट्स को परेशान न किया जाए. 

 पूरे मामले में स्टूडेंट्स का क्या कहना है?

एलपीयू के स्टूडेंट विशाल कुमार ने कहा- 'कल सुबह तक स्थिति सामान्य थी. स्टूडेंट प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन रात होने पर बड़ी संख्या में बाहर से मास्क लगाए हुए लोग आए और इसके बाद हिंसा शुरू हो गई. उन्होंने कैंपस में तोड़फोड़ शुरू कर दी. वे एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक जा रहे थे और हर चीज को नुकसान पहुंचा रहे थे. वे स्टूडेंट्स नहीं थे और उन्होंने रात भर खूब हिंसा की. फिर हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से 10 दिनों की छुट्टी का मैसेज मिला. अब सभी लोग घर जा रहे है. सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बन गया है. पिछली रात का सीन बेहद खौफनाक था. अब हम घर जा रहे हैं और यही हमारे लिए एक सुरक्षित विकल्प है. 

एक छात्रा ने कहा कि यूनिवर्सिटी का रुख है कि सभी स्टूडेंट्स को सुरक्षित रहना चाहिए. ऐसे में बाहर घूमने की जगह उनका अपने हॉस्टल में रहना और स्थानीय लोगों और गुंडो से सुरक्षित रहना बेहतर रहेगा.  अगर वे प्रदर्शन करना चाहते हैं तो वे इसे शांतिपूर्वक कर सकते हैं. लेकिन अब अंदर की स्थिति बेकाबू होती जा रही है क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स नहीं बल्कि अधिकतर गुंडे शामिल हैं. इस समय सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है. यह प्रदर्शन लड़कियों के लिए हो रहा है लेकिन लड़कियां खुद अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रही हैं. गुंडों ने यूनिवर्सिटी हॉल को पूरी तरह से तोड़ दिया था और कई स्टूडेंट्स उनसे भिड़े. उन्होंने सीएस बिल्डिंग में आग लगा दी और एडमिशन ब्लॉक को नुकसान पहुंचाया. इतना ही नहीं उन्होंने स्टूडेंट्स की जीती हुई ट्रॉफियों को भी तोड़ डाला.

यूनिवर्सिटी के एक और स्टूडेंट ने बताया- 'हंगामा अब शांत है और कैंपस में शांतिपूर्ण माहौल है. पुलिस ने कैंपस को सुरक्षित कर लिया है. कल रात कुछ लड़के लड़कियों के हॉस्टल में घुस गए थे और यूनिवर्सिटी पार्क में काफी तोड़फोड़ और झड़पें हुई. यूनिवर्सिटी ने 10 दिनों के लिए छुट्टी दी है. फिलहाल हम सभी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि 10 दिन के बाद सब कुछ सामान्य हो पाएगा या फिर ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी. 

वहीं, एक और स्टूडेंट ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया, 'हमें कल एक नोटिस मिला. कैंपस के अंदर अभी शांति है. परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं और क्लासेस भी बंद हैं. अगर सब कुछ ठीक रहा तो 1-2 हफ्ते में स्थित पूरी तरह से सामान्य हो जाएगी.'

LPU हिंसक प्रदर्शन पर पुलिस के अधिकारियों ने क्या कहा?

हिंसा बढ़ने के बाद ADGP एमएफ फारूकी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कैंपस में पुलिस बल तैनात हुआ. उन्होंने बताया- 'रात से कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दो हजार से ज्यादा पुलिसबल तैनात है. हम स्थिति को नियंत्रण में बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. जिन परिवारों की बेटियां यहां हॉस्टल में रह रही हैं, उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. सभी लोग सुरक्षित हैं. यहां का माहौल शांत है और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स शांति बहाल करने में हमारे साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं.' 

जालंधर पुलिस कमिश्नर सतिंदर सिंह ने कहा कि होस्टल में गड़बड़ी की खबरें अफवाह थीं. सभी हॉस्टल को चेक किया गया है और वहां कोई दिक्कत नहीं है. स्थिति सामान्य है और यातायात फिर से शुरू हो गया है. स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करके दूसरे मामले भी सुलझा लिए जाएंगे. पूरा माहौल ठीक है और छोटी से छोटी समस्याओं का भी समाधान किया जाएगा. बच्चों के परिवारों से यही कहना है कि सभी स्टूडेंट्स सेफ हैं और चिंता करने की कोई वजह नहीं है. 

एपसी (इंवेस्टिगेशन) हरिंदर सिंह ने बताया- 'कल रात से स्थिति शांतिपूर्ण है. यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कक्षाएं 10 दिनों के लिए स्थगित कर दी है, इस वजह से कल रात से ही स्टूडेंट्स यहां से जा रहे हैं. अब कोई प्रदर्शन नहीं चल रहा है. हमने कैंपस के सभी गेट पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की है.' पुलिस ने बताया, स्टूडेंट्स की शिकायत पर एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और मामले की इंवेस्टिगेशन के लिए एसआईटी का गठन किया गया है. 

जालंधर रेंज के डीआईजी नवीन सिंगला ने बताया- 'लड़की हॉस्टल नंबर 3 में रह रही थी और स्टूडेंट्स के आरोपों के मुताबिक इस मामले में कोई एक्शन न लिए जाने पर वह अपने घर चली गई. उन्होंने बताया कि जांच में छात्र प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा. उन्होंने कहा कि किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हम फॉरेंसिक सैंपल, सीसीटीवी कैमरा फुटेज, कॉल रिकॉर्ड सबका जगह परीक्षण करेंगे. डीआईजी ने आगे कहा कि स्टूडेंट्स की मांग है कि हॉस्टल स्टाफ में सिर्फ महिलाएं हों, इस मांग पर मैनेजमेंट फैसला लेगा.  एलपीयू में एक और छात्रा की मौत से जुड़े सवाल पर सिंघला ने बताया- '15 दिन पहले एलपीयू में पढ़ रही एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया था. अगर स्टूडेंट कहते हैं कि इसमें भी कोई साजिश थी तो इस मामले पर भी कार्रवाई की जाएगी.' 

इस पूरे मामले में एलपीयू प्रशासन ने क्या कहा?

एलपीयू के कुलपति जसपाल सिंह संधू ने कहा कि यूनिवर्सिटी इस तरह की किसी रेप की घटना के बारे में जानकारी नहीं है लेकिन हम पुलिस की जांच में उनका पूरा सहयोग करेंगे. वहीं, यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार मोनिका गुलाटी ने कहा- 'कुछ असामाजिक तत्वों ने गलत, निराधार और मनगढ़ंत बातें फैला रहे हैं.' इसके बाद यूनिवर्सिटी ने एक वीडियो भी जारी किया. वीडियो में मौजूद तीन लड़कियों ने खुद को हॉस्टल नंबर 504 की हॉस्टलर बताया. उन्होंने कहा कि उनके कमरे में कोई रेप नहीं हुआ है और पुलिस और दूसरे स्टूडेंट्स उन्हें परेशान न करें. 

CM ने अशांति फैलाने के जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई के अधिकारियों को दिए निर्देश

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में अशांति फैलाने के लिए जिम्मेदार लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई लेने का निर्देश दिया है. इसके अलावा उन्होंने पुलिस महानिदेशक गौरव यादव को घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का आकलन करने का भी निर्देश दिया था जिसके बाद पंजाब के डीजीपी गौरव यादव घटनास्थल का जायजा लेने पहुंचे. 

डीजीपी गौरव यादव ने बताया, '26-27 सितंबर की दरमियानी रात को लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर कुछ घटनाओं को लेकर अफवाहें फैलने लगीं. बड़ी संख्या में छात्र बाहर आ गए. तोड़फोड़ की कुछ घटनाएं हुईं. गेट के एक हिस्से में आग लगा दी गई. पुलिस को इसकी सूचना मिलते ही रात करीब 1:30 बजे जालंधर रेंज के डीआईजी नवीन सिंगला, कपूरथला के एसएसपी गौरव तोरा, होशियारपुर के एसएसपी, जालंधर ग्रामीण के एसएसपी और सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में करते हुए छात्रों से बातचीत की. 

उन्होंने आगे बताया- 'स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी प्रशासन से कुछ घटनाओं को लेकर शिकायतें थीं. पुलिस ने सेतु का काम करते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन और स्टूडेंट्स के बीच संवाद स्थापित करने में मदद की. हमने बातचीत के जरिए मामला सुलझाने की कोशिश की. इस मामले में एक एफआईआर दर्ज की गई है. एक हाई लेवल की एसआईटी का गठन किया गया है जो मामले की गहराई से जांच करेगी. कल मीटिंग्स हुईं और आज भी एक मीटिंग है. कल रात एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी.  उकसावे में कुछ तत्वों ने माहौल खराब करने की कोशिश की. हिंसा में शामिल सभी तत्वों की सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पहचान की जाएगी और कानून को अपने हाथ में लेने वाले सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

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