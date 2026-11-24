सौरव दास की रात में एक बजे दिल्ली एयरपोर्ट से लंदन के लिए फ्लाइट थी, लेकिन उनका पासपोर्ट फ्लैग कर दिया गया. वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर के लिए जा रहे थे.

कॉकरोच जनता पार्टी के नेता सौरव दास ने सोमवार (23 नवंबर) की रात को आरोप लगाया कि उन्हें ब्रिटेन जाने से रोका गया. उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कॉकरोच आंदोलन पर लेक्चर के लिए बुलाया गया था.

सौरव दास ने एक्स पर वीडियो जारी कर कहा कि उनकी रात में एक बजे दिल्ली से लंदन की फ्लाइट थी. उन्होंने कहा, 'मैं लंदन जा रहा था क्योंकि प्रसिद्ध ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, जहां इतने महान-महान लोग पढ़े हैं. उस यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट यूनियन ने मुझे पैनल डिस्कशन के लिए इनवाइट किया था. जैसे ही मैं इमिग्रेशन चेक पर गया तो मुझे पता चला कि मेरा पासपोर्ट फ्लैग कर दिया गया है. कायर सरकार ने मुझे देश से बाहर जाने से रोक दिया. सरकार को इतना क्यों डर है.'

काश मैं विजय माल्या होता तो 3-4 घंटे में उड़ जाता: सौरव दास

सीजेपी नेता ने तंज कसते हुए कहा, 'काश मैं नीरव मोदी या विजय माल्या होता. काश कुछ हजारों करोड़ मैं लूट लेता बैंकों से तो शायद ये सरकार मुझे जाने देती. शायद मैं विजय माल्या हो पाता तो शायद क्या नाम है उनका, अरुण जेटली, उनसे प्राइवेट मीटिंग हो जाती और 3-4 घंटों में लंदन रवाना हो जाता.'

🚨This coward government did not allow me to board my flight to London where I was invited by prestigious universities like Oxford, Cambridge, LSE, Edinburgh to deliver talks on the cockroach movement. Indian students put their heart and soul to organise the events but this anti-intellectual govt was scared of me going to these prestigious institutions! @Cockroachisback — Saurav Das (@SauravDassss) November 23, 2026

ऑक्सफोर्ड के भारतीय स्टूडेंट हमसे जुड़ना चाहते हैं: दास

उन्होंने कहा कि हमारे अंदर ये चीजें नहीं हैं. लूटो, मारो, काटो, डराओ, धमकाओ, गुंडागर्दी करो, तड़ीपार बनो, ये सब नहीं है हमारे अंदर. इसीलिए हमें रोक दिया जाता है. देश से बाहर जाने से, अच्छे काम करने से. बताइए इतनी अच्छी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ने बुलाया. वहां पर जो भारतीय छात्र हैं, उन्होंने मुझे बुलाया. उन्होंने कहा कि हम ऑर्गनाइज करेंगे. हम जुड़ना चाहते हैं इस मूवमेंट से. हमारे देश में इतना बड़ा मूवमेंट चल रहा है.

कॉकरोच मूवमेंट से सरकार बौखलाई: सौरव दास

CJP को-फाउंडर के मुताबिक, ये सरकार कायर है. ये सरकार हमारे मूवमेंट से डरती है. कॉकरोच मूवमेंट से सरकार को बौखलाहट इतनी है कि पासपोर्ट पर भी अटैक करती है. आपको क्या लग रहा है कि ये सब करके क्या होगा? क्या हम दब जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम है. बार-बार लंदन जाएंगे, बार-बार पेरिस जाएंगे. जहां जाना है, वहां जाएंगे. जिंदगी में बहुत कुछ करने का टाइम है हमारे पास.

सत्ता में बैठे किसी व्यक्ति को सौरव से जलन: दिपके

सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिपके ने इस मामले पर कहा कि सत्ता में बैठे किसी व्यक्ति को सौरव दास को मिले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मिले इन्विटेशन से जलन है. उन्होंने एक्स पर लिखा, 'सौरव को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए बुलाया गया था, लेकिन ऐसा लगता कि सत्ता में बैठा कोई अनपढ़-गंवार, जिसे खुद दुनियाभर में घूमना पसंद है, सौरव को ऑक्सफोर्ड से मिले बुलावे से ईर्ष्या कर रहा है.'



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