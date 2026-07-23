कौन हैं एडिश्नल DCP संदीप लांबा, महिला प्रदर्शनकारी को थप्पड़ मारने की घटना पर बोली दिल्ली पुलिस- हां, आपा खो बैठे अधिकारी...

वायरल हो रहे 36 सेकेंड के वीडियो में संसद परिसर के पास संदीप लांबा एक महिला प्रदर्शनकारी को थप्पड़ मारते नजर आ रहे हैं. अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और इसके लिए संदीप लांबा को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है.

महिला प्रदर्शनकारी को थप्पड़ मारने की घटना के बाद संदीप लांबा की चर्चा.

जंतर-मंतर ड्यूटी से हटाए गए संदीप लांबा.

2011 बैच के DANIPS अधिकारी हैं संदीप लांबा.

थप्पड़ मारने की घटना पर दिल्ली पुलिस ने कहा- महिला प्रदर्शनकारी के पास नुकीली चीज थी.

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन के दौरान महिला प्रदर्शनकारी को थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने माना है कि एडिश्नल डीसीपी संदीप लांबा अपना आपा खो बैठे और उनसे ऐसा हो गया. एडिश्नल डीसीपी (उत्तर-पूर्व) संदीप लांबा को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन स्थल से ड्यूटी से भी हटा दिया गया है. उन्हें यहां प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात किया गया था, लेकिन इस घटना के बाद उन्हें काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा और अब दिल्ली पुलिस ने उन्हें उनके मूल तैनाती स्थल भेज दिया है.

'प्रदर्शनकारियों के साथ आपा खो बैठे संदीप लांबा', दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने बताया

द प्रिंट की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली पुलिस के डीसीपी रैंक के एक अधिकारी ने यह बात मानी है कि ड्यूटी के समय संदीप लांबा अपना आपा खो बैठे थे. उन्होंने बताया कि उन्हें बाद में प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करते समय प्रोटोकॉल का पालन करने की चेतावनी भी दी गई थी. अधिकारी ने बताया कि महिला प्रदर्शनकारी के पास कोई नुकीली चीज थी और संदीप लांबा के बार-बार स्थान छोड़ने के लिए कहने पर भी वह सुन नहीं रही थी.

अधिकारी ने कहा, 'महिला प्रदर्शनकारी के हाथ में कील जैसी कोई चीज थी और संदीप लांबा ने उनको बार-बार स्थान छोड़ने के लिए कहा, लेकिन वह सुन नहीं रही थी और न ही कोई जवाब दे रही थी. उसके पास कोई नुकीली चीज थी और फिर वह अधिकारी से बहस करने लगी.' दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने बताया, 'इसके बाद अधिकारी (संदीप लांबा) अपना आपा खो बैठे और उनसे ऐसा हो गया. बाद में उन्हें चेतीवनी भी दी गई कि वह महिला प्रदर्शनकारियों के साथ प्रोटोकॉल का ध्यान रखें.'

कौन हैं दिल्ली पुलिस के अधिकारी संदीप लांबा

संदीप लांबा दिल्ली पुलिस में एडिश्नल डीसीपी के पद पर हैं और उनकी पोस्टिंग नॉर्थ ईस्ट जिले में है. वह 2011 के दिल्ली, अंडमान और निकोबार, लक्ष्द्वीप, दमन और दीयू और दादर और नागर हवेली पुलिस सर्विस (DANIPS) कैडर के 2011 बैच के अधिकारी हैं. वह पुलिस फोर्स में एक विश्वसनीय जांचकर्ता के तौर पर जाने जाते हैं और केंद्रीय गृहमंत्री ने 2021 में इंवेस्टिगेशन में उत्कृष्ट सेवाएं देने के लिए उन्हें सम्मानित भी किया था.

साल 2024 में उनको दिल्ली कैडर मिला था और तब से वह नॉर्थ-ईस्ट जिले में तैनात हैं. इससे पहले उन्होंने पुलिस में असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर रहते हुए क्राइम ब्रांच में भी सेवाएं दी हैं.

संदीप लांबा के वायरल वीडियो में क्या?

20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर-मंतर से संसद मार्च निकाला था, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए थे. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की और पुलिस उन्हें रोक रही थी. तभी पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई. वायरल हो रहे 36 सेकेंड के वीडियो में संसद परिसर के पास संदीप लांबा एक महिला प्रदर्शनकारी को थप्पड़ मारते नजर आ रहे हैं. अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और इसके लिए संदीप लांबा को भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है.

हाईकोर्ट में भी उठा मामला

दिल्ली हाईकोर्ट में भी यह मामला उठाया गया है. बुधवार (22 जुलाई, 2026) को सीजेपी प्रदर्शन को लेकर सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने इस घटना का जिक्र किया और कहा कि सार्वजनिक वीडियो में संदीप लांबा एक महिला प्रदर्शनकारी को बिना किसी उकसावे के थप्पड़ मारते नजर आ रहे हैं. उन्होंने कोर्ट से अधिकारी को जवाबदेह ठहराने की बात कही है. वहीं, हाईकोर्ट ने पुलिस से इस पर जवाब मांगा है और घटना से जुड़े सीसीटीवी और अन्य वीडियो सुरक्षित रखने के भी निर्देश दिए हैं.

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