CJP Protest: कॉकरोच के पोस्ट से वायरल हुईं RAF अधिकारी सोनिया सेहरावत कौन?

20 जुलाई को सोनिया सेहरावत सीजेपी प्रदर्शन के दौरान ड्यूटी कर ही रही थीं, लेकिन वह चर्चाओं में तब आ गईं, जब 21 जुलाई को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया गया और उसमें जमीन पर उल्टे पड़े कॉकरोच का वीडियो था.

2023 से CRPF में काम कर रहीं सोनिया सेहरावत.

कॉकरोच का वीडियो पोस्ट करने पर हुईं ट्रोल.

इंस्टाग्राम पर 6.18 लाख और फेसबुक पर 1.71 लाख लोग करते हैं फॉलो.

हरियाणा के बहादुरगढ़ की रहने वाली हैं सोनिया सेहरावत.

जंतर मंतर से संसद भवन तक कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन के बीच रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) की असिस्टेंट कमांडेंट सोनिया सेहरावत भी सुर्खियों में हैं. सीजेपी प्रदर्शनकारियों के साथ झड़प के दौरान सोनिया सेहरावत सुरक्षा व्यवस्था संभाल रही थीं. इस दौरान वह घायल भी हो गईं और उनकी एक तस्वीर सामने आई जिसमें उनके हाथ पर पट्टी बंधी थी. एक तरफ लोगों ने घायल होने के बावजूद ड्यूटी पर डटे रहने के लिए उनकी कर्तव्यनिष्ठा की तारीफ की है तो दूसरी तरफ उनके बयानों को लेकर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है.

कौन हैं सोनिया सेहरावत?

सोनिया सेहरावत की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक आईडी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि वह हरियाणा के बहादुरगढ़ की रहने वाली हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी हैं. वह सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) में नौकरी करती हैं. कुछ सोशल मीडिया यूजर्स के अनुसार वह 2023 से सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर हैं. उनका दावा है कि संघ लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित की जाने वाली यूपीएससी सीएपीएफ की परीक्षा पास करके सोनिया सेहरावत ने यह पद हासिल किया है और अभी रैपिड एक्शन फोर्स में सेवाएं दे रही हैं.

क्यों चर्चा में आईं सोनिया सेहरावत?

20 जुलाई को सोनिया सेहरावत सीजेपी प्रदर्शन के दौरान ड्यूटी कर ही रही थीं, लेकिन वह चर्चाओं में तब आ गईं, जब 21 जुलाई को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया गया. पोस्ट में जमीन पर उल्टे पड़े कॉकरोच का वीडियो था, जो सीधा होने की कोशिश करता दिख रहा है. पोस्ट के साथ में कैप्शन लिखा, 'जो खुद को ठीक नहीं कर सकते, वो देश को सुधारने निकले हैं.' दावा किया गया कि यह पोस्ट सोनिया सेहरावत के अकाउंट से पोस्ट किया गया था. विवाद बढ़ने के बाद पोस्ट डिलीट कर दिया गया, लेकिन उसका स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है.

सोनिया सेहरावत के पोस्ट पर क्या बोलीं महुआ मोइत्रा?

सोनिया सेहरावत के इस पोस्ट को सोशल मीडिया यूजर्स ने सीजेपी के पोस्ट के साथ जोड़ा और उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया. तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने इसे लेकर लिखा, 'आरएएफ की असिस्टेंट कमांडेंट सोनिया सेहरावत के इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर हमारे छात्र प्रदर्शनकारियों को कॉकरोच कहा गया है. अब पता लगाइए कि वह कौन हैं, कहां रहती हैं और उनका रिकॉर्ड क्या है. आइए इन सभी कट्टरपंथी लोगों की पहचान सार्वजनिक करें और कानून के दायरे में उन्हें जवाबदेह ठहराएं.'

सीजेपी ने भी पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी है. सीजेपी ने लिखा, 'आरएएफ अधिकारी शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की तुलना कॉकरोच से कर रही हैं और बल प्रयोग को सही ठहरी रही हैं, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि कॉकरोच कभी नहीं मरते!' वहीं, कुछ यूजर्स ने उनके पुराने सोशल मीडिया पोस्ट निकालना शुरू कर दिया, अकाउंट खंगाले और उनके कॉन्टेंट को लेकर ट्रोल किया.

यूजर्स ने दावा किया कि सोनिया सेहरावत के इंस्टाग्राम पर 6 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जबकि फेसबुक पर 1.71 लाख से भी ज्यादा लोग उन्हें फोलो करते हैं. उनका यूट्यूब चैनल भी है, जिस पर वह फिट चेक, ट्रेवलिंग शॉट्स और स्ट्रीट वॉक जैसे वीडियो पोस्ट करती हैं.

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