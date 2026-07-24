इंटरनेट की जरूरत नहीं... क्या है Bitchat चैटिंग ऐप, भारत में होगा बैन? CJP प्रोटेस्ट के बीच फाउंडर जैक डॉर्सी का बड़ा दावा

जैक डॉर्सी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके एक नोटिस जैसा दिखने वाला दस्तावेज भी शेयर किया है. पोस्ट में डॉर्सी ने लिखा है कि भारत सरकार बिटचैट जैसी टेक्नोलॉजी को पसंद नहीं करती और वह इसे हटाना चाहती है.

इंटरनेट के बिना भी Bitchat पर कर सकते हैं चैट.

यूजर को ऐप पर रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं.

जैक डॉर्सी का दावा- देश में Bitchat हटाना चाहती है सरकार.

जैक डॉर्सी ने एक्स पर पोस्ट किए सरकारी नोटिस जैसे दस्तावेज.

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन के बीच देश में एक नया विवाद शुरू हो गया है. यह विवाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के फाउंडर और पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी के एक दावे से शुरू हुआ है. जैक डॉर्सी का दावा है कि भारत सरकार इंटरनेट के बिना चलने वाली चैटिंग ऐप Bitchat को देश में बैन करना चाहती है.

जैक डॉर्सी के पोस्ट में क्या?

जैक डॉर्सी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके एक नोटिस जैसा दिखने वाला दस्तावेज भी शेयर किया है. पोस्ट में डॉर्सी ने लिखा है कि भारत सरकार बिटचैट जैसी टेक्नोलॉजी को पसंद नहीं करती और वह इसे हटाना चाहती है. हालांकि, अभी तक सरकार, गृह मंत्रालय या भारतीय साइबर हब समन्वय केंद्र (14C) और GitHub की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया है.

डॉर्सी की ओर से पोस्ट किए गए दस्तावेज में दावा किया गया है कि भारतीय साइबर हब समन्वय केंद्र (14C) ने GitHub को नोटिस भेजकर बिटचैट से जुड़े GitHub रिपॉजिटरी और एंड्रॉयड रिलीज पेज हटाने को कहा है. दस्तावेज में GitHub के तीन यूआरएल का जिक्र है, जिनमें बिटचैट रिपॉजिटरी और एंड्रॉयड रिलीज ऐप शामिल हैं. इसमें यह भी कहा गया है कि बिटचैट ब्लूटूथ मेश नेटवर्क पर काम करता है.

the government of india does not like technologies like bitchat and wants it taken down pic.twitter.com/gjzMg1NGCi — jack (@jack) July 24, 2026

क्या है Bitchat

Bitchat जैक डॉर्सी का ही ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है. बिना मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट और किसी सेंट्रेल सर्वर के भी इससे कम्युनिकेशन हो सकता है. यह ब्लूटूथ मेश नेटवर्क पर काम करता है. वायरल दस्तावेज में कहा गया कि Bitchat का डिजाइन जांच एजेंसियों के लिए चुनौती बन सकता है क्योंकि इसमें न तो कोई सेंट्रल सर्वर होता है और न ही यूजर को फोन नंबर या ईमेल से रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है. ऐसे में बातचीत ट्रैक करना मुश्किल होगा.



जैक डॉर्सी ने Bitchat को इस तरह डिजाइन किया है कि इसमें फोन नंबर, ईमेल और यूजर रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है. इस वजह से एजेंसियों के लिए बातचीत ट्रैक करना या जांच करना मुश्किल हो सकता है.

डॉर्सी ने जो दस्तावेज शेयर किया है, उसमें लिखा है कि इस तरह की तकनीक के इस्तेमाल से इंटरनेट बंद होने के दौरान गलत जानकारी फैल सकती है, दंगे, हिंसक प्रदर्शन, आतंकवाद संगठित अपराध बढ़ सकते हैं और इंटरनेट के बिना भी संपर्क बनाए रखा जा सकता है. दस्तावेद में चिंता जताई गई है कि ऐसी तकनीक का गलत इस्तेमाल देश की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा बन सकती है.

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