AK-47 चलाने पर सस्पेंशन के बाद क्या... प्रदर्शन में हथियारों को लेकर बहुत सख्त हैं नियम-कानून, उल्लंघन हुआ तो क्या होगा? जान लें

अगर आरएएफ या सीआरपीएफ का कोई जवान नियमों का उल्लंघन करके पैलेट गन का इस्तेमाल करता है तो उसके खिलाफ विभागीय और आपराधिक दोनों स्तर पर कार्रवाई हो सकती है.

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन में पुलिस एक्शन को लेकर विपक्ष ने बवाल काट दिया है. पहले जंतर पर पैलेट गन के इस्तेमाल के आरोप लगे और अब बिहार के प्रदर्शन में AK-47 चलाते एक पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल हो रहा है. विपक्ष सवाल उठा रहा है कि ऐसे घातक हथियारों का इस्तेमाल प्रदर्शनकारियों के खिलाफ क्यों किया गया, किसने इसकी इजाजत दी. क्या ऐसे प्रदर्शनों में पुलिस या फोर्स को इन हथियारों को चलाने की इजाजत है, इस पर कानून क्या है और ऐसा होने पर क्या कार्रवाई हो सकती है-

20 जुलाई को सीजेपी के 'संसद चलो' मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई थी. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इसे लेकर आरोप लगाया है कि पुलिस ने प्रदर्शन में छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया. आरोप लगाया गया था कि प्रदर्शन के दौरान भीड़ को काबू करने के लिए तैनात रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) ने प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन के छर्रे दागे.

क्या होती है पैलेट गन और कितनी घातक?

पैलेट गन एक एयरगन है, जिसमें 100 से 150 छोटी गोलियां होती हैं. इसका इस्तेमाल सिर्फ तकलीफ पैदा करने के लिए किया जाता है, इसे कम घातक हथियार कहते हैं. पहले सुप्रीम कोर्ट भी प्रदर्शनों में पैलेट गन के इस्तेमाल पर आपत्ति जता चुका है.

स्ट्रीट प्रदर्शनों में पैलेट गन के इस्तेमाल पर SC की आपत्ति

साल 2016 में पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टीएस ठाकुर ने हिज्बुल मुजाहिदीन के मेंबर बुरहान वानी की मौत के बाद हुए प्रदर्शनों में पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाई थी. कोर्ट ने कहा था कि स्ट्रीट प्रोटेस्ट में अंधाधुंध पैलेट गन के इस्तेमाल की इजाजत नहीं है.

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प्रदर्शनों के लिए क्या है कानून?

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 148 में गैरकानूनी भीड़ को हटाने के लिए बल के प्रयोग का प्रावधान है, इसके लिए कोई कार्यकारी मजिस्ट्रेट, पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी भीड़ को तितर-बितर करने का आदेश दे सकता है. इन अधिकारियों की गैरमौजूदगी में सब-इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी के पास यह अधिकार है.

संसद में सरकार की तरफ से बताया गया कि कब और किन परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल किया जा सकता है. गंभीर कानून-व्यवस्था की स्थिति में बहुत सावधानी के साथ पुलिस या फोर्स इसे चला सकती है. हालांकि, उससे पहले तीन स्टेप्स फॉलो करना जरूरी है. पहला लाउडस्पीकर से भीड़ को चेतावनी दी जाएगी, दूसरा भीड़ को गैरकानूनी सभा घोषित करना, फिर भी भीड़ न हटे तो तेज पानी से बौछार और आखिर में पैलेट गन का इस्तेमाल किया जा सकता है.

AK-47 को लेकर क्या है नियम?

बिहार के सीवान का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक पुलिसकर्मी नीट पेपर लीक को लेकर बुलाए गए 'बिहार बंद' में एक पुलिसकर्मी AK-47 चलाते हुए दिख रहा है. वीडियो सामने आने के बाद पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है. AK-47 एक घातक हथियार है, जिसके इस्तेमाल का अधिकार सिर्फ आर्मी या पुलिस की स्पेशल फोर्स को है.

पैलेट गन और AK-47 के इस्तेमाल पर क्या हो सकती है कार्रवाई?

अगर आरएएफ या सीआरपीएफ का कोई जवान नियमों का उल्लंघन करके पैलेट गन का इस्तेमाल करता है तो उसके खिलाफ विभागीय और आपराधिक दोनों स्तर पर कार्रवाई हो सकती है. सीआरपीएफ एक्ट 1949 के अनुसार ऐसे मामलों में आंतरिक इंक्वायरी बैठ सकती है और इंटरनल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जांच कर सकती है कि बल का प्रयोग आधिकारिक दिशा-निर्देशों के अनुसार था या नहीं.

आंतरिक जांच होगी

जांच की जाएगी कि एसओपी और नियमों का पालन हुआ या नहीं

नियमों के अनुसार अगर जवान दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है, जिसमें नौकरी से हटाना, रैंक या वेतन में कटौती शामिल हैं. अगर यह पाया जाता है कि भीड़ को कंट्रोल करते समय बल का इस्तेमाल गैरकानूनी तरीके से किया गया या एसओपी का पालन नहीं हुआ है तो भारतीय न्याय संहिता के तहत मुकदमा भी चल सकता है.

पद से हटाना

रैंक या वेतन में कटौती

मुकदमा भी चल सकता है

एके-47 के इस्तेमाल का अधिकार सिर्फ आर्मी और पुलिस की स्पेशल फोर्स को है. इनके अलावा अगर कोई इस्तेमाल करता है, तो वह अवैध और गैरकानूनी माना जाएगा. भारतीय कानून में कहीं भी नागरिकों पर एके-47 का इस्तेमाल स्वीकार्य नहीं है.

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