FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
'... सिर्फ इसलिए लाठीचार्ज नहीं कर सकते', CJP प्रोटेस्ट में पुलिस एक्शन पर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट?

'... सिर्फ इसलिए लाठीचार्ज नहीं कर सकते', CJP प्रोटेस्ट में पुलिस एक्शन पर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट?

शेयर बाजार के रिस्क और एफडी के कम ब्याज से हैं परेशान? इस सरकारी स्कीम से पाएं मोटा रिटर्न, हर 6 महीने में पैसा

शेयर बाजार के रिस्क और एफडी के कम ब्याज से हैं परेशान? इस सरकारी स्कीम से पाएं मोटा रिटर्न, हर 6 महीने में पैसा

सेंसेक्स की 600 अंक की छलांग के पीछे का सच, एक्सपर्ट से समझिए क्या यह कोई नया बुलबुला है या कमाई का असली मौका

सेंसेक्स की 600 अंक की छलांग के पीछे का सच, एक्सपर्ट से समझिए क्या यह कोई नया बुलबुला है या कमाई का असली मौका

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Seattle Firing ने फिर डराया, दुनिया में कहां सबसे ज्यादा होती हैं Mass Shooting? जानें टॉप 5 देश कौन

Seattle Firing ने फिर डराया, दुनिया में कहां सबसे ज्यादा होती हैं Mass Shooting? जानें टॉप 5 देश कौन

इधर CJP प्रोटेस्ट खत्म, उधर झाड़ू लेकर जंतर-मंतर पहुंचा NDMC, सिर्फ 12 घंटे में हटाया 60 मीट्रिक टन कूड़ा

इधर CJP प्रोटेस्ट खत्म, उधर झाड़ू लेकर जंतर-मंतर पहुंचा NDMC, सिर्फ 12 घंटे में हटाया 60 मीट्रिक टन कूड़ा

कितने एजुकेटेड हैं Nandan Nilekani जिनके हाथ एग्जाम रिफॉर्म टास्क फोर्स की कमान? जानें किन इंस्टीट्यूट्स से की है पढ़ाई

कितने एजुकेटेड हैं Nandan Nilekani जिनके हाथ एग्जाम रिफॉर्म टास्क फोर्स की कमान? जानें किन इंस्टीट्यूट्स से की है पढ़ाई

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

'... सिर्फ इसलिए लाठीचार्ज नहीं कर सकते', CJP प्रोटेस्ट में पुलिस एक्शन पर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट?

सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमति जताई है, जिनमें आरोप लगाया गया कि नीट पेपर लीक को लेकर जंतर-मंतर और देशभर में हुए विरोध प्रदर्शनों में पुलिस ने प्रदर्शनाकिरयों पर बल का प्रयोग किया.

Latest News

Neelam

Updated : Jul 27, 2026, 12:34 PM IST

'... सिर्फ इसलिए लाठीचार्ज नहीं कर सकते', CJP प्रोटेस्ट में पुलिस एक्शन पर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट?

सीजेपी प्रोटेस्ट में पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट (Image Source: ANI)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • सीजेपी प्रदर्शन में पुलिस पर लगे बल प्रयोग के आरोपों को लेकर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनावई
  • जंतर-मंतर के साथ देशभर में हुए प्रदर्शनों पर होगी सुनवाई
  • देशभर में प्रदर्शनों को हैंडल करने के लिए गाइडलाइन बनाएगा सुप्रीम कोर्ट
  • सुनवाई में घायल पुलिसकर्मियों के परिवार भी होंगे शामिल

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP Protest) के प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना हर नागरिक का अधिकार है, सिर्फ इसलिए कि कोई प्रदर्शन हो रहा है, लाठीचार्ज नहीं कर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (27 जुलाई, 2026) को उन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमति जताते हुए यह टिप्पणी की है, जिनमें आरोप लगाया गया कि नीट पेपर लीक को लेकर जंतर-मंतर और देशभर में हुए विरोध प्रदर्शनों में पुलिस ने प्रदर्शनाकिरयों पर बल का प्रयोग किया.

पूरे देश में प्रदर्शनों के लिए बनाएंगे प्रोटोकॉल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant), जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचौली की बेंच ने कहा कि याचिकाओं में पुलिस पर बल के अत्यधिक इस्तेमाल के जो आरोप लगाए गए हैं, उनकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए. साथ ही कोर्ट ने कहा कि पूरे देश में प्रदर्शनों को लेकर पुलिस के लिए गाइलाइन बनाई जाएगी.

सीजेआई सूर्यकांत ने कहा,  'कानून के दायरे में रहकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने का हर नागरिक के पास संवैधानिक अधिकार है. जब तक यह शांतिपूर्ण आंदोलन हो... सिर्फ इसलिए कि यह प्रदर्शन है, बल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं. अगर प्रदर्शन में अत्यधिक बल का प्रयोग किया गया है, तो इसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए. यह सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है. प्रोटोकॉल में एकरूपता की जरूरत है. सिर्फ इसलिए कि प्रदर्शन है, लाठीचार्ज नहीं कर सकते. अनुशासन लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग है.

प्रदर्शन में घायल पुलिसकर्मियों के परिवारों को भी सुनवाई में शामिल होने की अनुमति

कोर्ट ने उन पुलिसवालों के परिवारों को भी सुनवाई में शामिल होने की अनुमति दे दी है, जो प्रदर्शन के दौरान घायल हुए. जस्टिस बागची ने कहा, 'चाहे पुलिसकर्मी हो या छात्र, जिसको भी चोट लगी है, यह चिंता की बात है. हम राज्य सरकारों से कहते हैं कि वे इस पर ध्यान दें कि पुलिस कर्मियों के पास पर्याप्त उपकरण क्यों नहीं थे. उनके पास हेलमेट होने चाहिए थे.' सुप्रीम कोर्ट सभी याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा.

पिछले शुक्रवार को भी सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने प्रदर्शन में पुलिस की ओर से अत्यधिक बल के प्रयोग का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में उठाया था और तत्काल सुनवाई का आग्रह किया था. इस पर सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने कहा था कि कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा.
 

यह भी पढ़ें:- इधर CJP प्रोटेस्ट खत्म, उधर झाड़ू लेकर जंतर-मंतर पहुंचा NDMC, सिर्फ 12 घंटे में हटाया 60 मीट्रिक टन कूड़ा

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Seattle Firing ने फिर डराया, दुनिया में कहां सबसे ज्यादा होती हैं Mass Shooting? जानें टॉप 5 देश कौन
Seattle Firing ने फिर डराया, दुनिया में कहां सबसे ज्यादा होती हैं Mass Shooting? जानें टॉप 5 देश कौन
इधर CJP प्रोटेस्ट खत्म, उधर झाड़ू लेकर जंतर-मंतर पहुंचा NDMC, सिर्फ 12 घंटे में हटाया 60 मीट्रिक टन कूड़ा
इधर CJP प्रोटेस्ट खत्म, उधर झाड़ू लेकर जंतर-मंतर पहुंचा NDMC, सिर्फ 12 घंटे में हटाया 60 मीट्रिक टन कूड़ा
कितने एजुकेटेड हैं Nandan Nilekani जिनके हाथ एग्जाम रिफॉर्म टास्क फोर्स की कमान? जानें किन इंस्टीट्यूट्स से की है पढ़ाई
कितने एजुकेटेड हैं Nandan Nilekani जिनके हाथ एग्जाम रिफॉर्म टास्क फोर्स की कमान? जानें किन इंस्टीट्यूट्स से की है पढ़ाई
अंटार्कटिका की जमा देने वाली ठंड में पेंगुइन पिता बनता है 'हीरो', अंडे के लिए करता है ऐसी कुर्बानी जिसे जान आंखें हो जाएंगी नम
अंटार्कटिका की जमा देने वाली ठंड में पेंगुइन पिता बनता है 'हीरो', अंडे के लिए करता है ऐसी कुर्बानी जिसे जान आंखें हो जाएंगी नम
कारगिल के वो 4 परमवीर योद्धा कौन-कौन? जिनकी अद्भुत वीरता और अदम्य साहस के आगे थर-थर कांप उठी थी पाकिस्तानी सेना
कारगिल के वो 4 परमवीर योद्धा कौन-कौन? जिनकी अद्भुत वीरता और अदम्य साहस के आगे थर-थर कांप उठी थी पाकिस्तानी सेना
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement