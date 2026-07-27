'... सिर्फ इसलिए लाठीचार्ज नहीं कर सकते', CJP प्रोटेस्ट में पुलिस एक्शन पर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट?

सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमति जताई है, जिनमें आरोप लगाया गया कि नीट पेपर लीक को लेकर जंतर-मंतर और देशभर में हुए विरोध प्रदर्शनों में पुलिस ने प्रदर्शनाकिरयों पर बल का प्रयोग किया.

सीजेपी प्रदर्शन में पुलिस पर लगे बल प्रयोग के आरोपों को लेकर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनावई

जंतर-मंतर के साथ देशभर में हुए प्रदर्शनों पर होगी सुनवाई

देशभर में प्रदर्शनों को हैंडल करने के लिए गाइडलाइन बनाएगा सुप्रीम कोर्ट

सुनवाई में घायल पुलिसकर्मियों के परिवार भी होंगे शामिल

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP Protest) के प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना हर नागरिक का अधिकार है, सिर्फ इसलिए कि कोई प्रदर्शन हो रहा है, लाठीचार्ज नहीं कर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (27 जुलाई, 2026) को उन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमति जताते हुए यह टिप्पणी की है, जिनमें आरोप लगाया गया कि नीट पेपर लीक को लेकर जंतर-मंतर और देशभर में हुए विरोध प्रदर्शनों में पुलिस ने प्रदर्शनाकिरयों पर बल का प्रयोग किया.

पूरे देश में प्रदर्शनों के लिए बनाएंगे प्रोटोकॉल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant), जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचौली की बेंच ने कहा कि याचिकाओं में पुलिस पर बल के अत्यधिक इस्तेमाल के जो आरोप लगाए गए हैं, उनकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए. साथ ही कोर्ट ने कहा कि पूरे देश में प्रदर्शनों को लेकर पुलिस के लिए गाइलाइन बनाई जाएगी.

सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, 'कानून के दायरे में रहकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने का हर नागरिक के पास संवैधानिक अधिकार है. जब तक यह शांतिपूर्ण आंदोलन हो... सिर्फ इसलिए कि यह प्रदर्शन है, बल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं. अगर प्रदर्शन में अत्यधिक बल का प्रयोग किया गया है, तो इसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए. यह सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है. प्रोटोकॉल में एकरूपता की जरूरत है. सिर्फ इसलिए कि प्रदर्शन है, लाठीचार्ज नहीं कर सकते. अनुशासन लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग है.

प्रदर्शन में घायल पुलिसकर्मियों के परिवारों को भी सुनवाई में शामिल होने की अनुमति

कोर्ट ने उन पुलिसवालों के परिवारों को भी सुनवाई में शामिल होने की अनुमति दे दी है, जो प्रदर्शन के दौरान घायल हुए. जस्टिस बागची ने कहा, 'चाहे पुलिसकर्मी हो या छात्र, जिसको भी चोट लगी है, यह चिंता की बात है. हम राज्य सरकारों से कहते हैं कि वे इस पर ध्यान दें कि पुलिस कर्मियों के पास पर्याप्त उपकरण क्यों नहीं थे. उनके पास हेलमेट होने चाहिए थे.' सुप्रीम कोर्ट सभी याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा.

पिछले शुक्रवार को भी सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने प्रदर्शन में पुलिस की ओर से अत्यधिक बल के प्रयोग का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में उठाया था और तत्काल सुनवाई का आग्रह किया था. इस पर सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने कहा था कि कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा.



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