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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

पेलेट गन मामले में FIR की मांग... संसद मार्ग थाने के बाहर धरने पर क्यों बैठे राहुल गांधी?

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि छात्र ने अपने वकीलों के साथ 14 अगस्त को दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत सौंपी और तीन दिन बाद फिर से शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Aug 21, 2026, 02:58 PM IST

पेलेट गन मामले में FIR की मांग... संसद मार्ग थाने के बाहर धरने पर क्यों बैठे राहुल गांधी?

संसद मार्ग थाने में राहुल गांधी

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  • कांग्रेस सांसद राहुल गांधी संसद मार्ग पुलिस थाने के बाहर धरने पर बैठ गए हैं. 
  • राहुल गांधी पेलेट गन मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं. 
  • राहुल गांधी अपने साथ साहिल लोचाब को लेकर थाने पहुंचे हैं. 

संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और पेलेट गन के इस्तेमाल को लेकर कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी लगातार सवाल उठा रहे हैं कि इसका आदेश किसने दिया था? राहुल गांधी शुक्रवार (21 अगस्त) को पेलेट गन से घायल एक व्यक्ति को लेकर दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस थाना पहुंचे और उन्होंने मामले में एफआईआर दर्ज होने तक वहां से जाने से इनकार कर दिया. 
 
जब पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया तो लोकसभा में विपक्ष के नेता पेलेट गन के शिकार साहिल लोचाब के साथ पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठ गए. इस दौरान उनके साथ कांग्रेस महासचिव और उनकी बहन प्रियंका गांधी भी मौजूद थीं. दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेता को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों द्वारा बल प्रयोग की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन किया है. हालांकि राहुल गांधी ने एफआईआर दर्ज होने तक वहां से हटने से मना कर दिया है. 

कांग्रेस की ओर से एक्स पर पोस्ट किया गया, 'हम छात्रों के साथ खड़े हैं. हम न्याय के साथ खड़े हैं. हम चुप नहीं बैठेंगे. एफआईआर दर्ज होने तक डीसीपी कार्यालय के बाहर धरना रहेगा.' जब राहुल गांधी, पीड़ित और उसकी मां के साथ पुलिस स्टेशन के बाहर कुर्सी पर बैठे थे. प्रियंका गांधी भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुईं और उनके बगल में बैठ गईं. 

संवैधानिक अधिकारों का हनन: राहुल गांधी

धरने के दौरान राहुल गांधी ने X पर पोस्ट किया, '20 जुलाई को जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे साहिल पर पुलिस ने पेलेट गन से हमला किया, जिसकी वजह से उसकी एक आंख की रोशनी खतरे में है. उन्होंने आगे कहा, 'अब जब साहिल न्याय के लिए एफआईआर दर्ज कराना चाहता है तो उसे इसकी भी अनुमति नहीं दी जा रही है. इस तरह संविधान और संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है.'

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि छात्र ने अपने वकीलों के साथ 14 अगस्त को दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत सौंपी और तीन दिन बाद फिर से शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई. पार्टी ने कहा कि राहुल गांधी शुक्रवार को छात्र के साथ पुलिस स्टेशन गए थे ताकि कार्रवाई की मांग की जा सके. कांग्रेस ने कहा कि कथित अपराध संज्ञेय है और इसलिए एफआईआर दर्ज करना जरूरी है.

BJP बोली- राहुल गांधी कर रहे अराजकता की राजनीति 

बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी अराजकता की राजनीति कर रहे हैं, जोकि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने कहा, 'अभी वे बिना किसी इजाजत या पहले से जानकारी दिए पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठे हैं. पुलिस ने उन्हें बताया है कि जिस घटना का वे ज़िक्र कर रहे हैं, उस पर पहले ही FIR दर्ज हो चुकी है और उसकी जांच चल रही है. सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जांच के लिए एक हाई-पावर्ड कमेटी बनाई है.' रविशंकर प्रसाद ने पूछा कि राहुल गांधी, क्या आप किसी भी कानून का सम्मान नहीं करना चाहते? राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस अभी जो कर रही है, हम उसकी निंदा करते हैं.

क्या है पेलेट गन विवाद?

20 जुलाई को हुए सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर पेलेट गन के इस्तेमाल का मुद्दा विवाद का एक प्रमुख विषय बन गया है, जिसके चलते दिल्ली पुलिस पर विरोध प्रदर्शनों से निपटने के तरीके को लेकर दबाव बन रहा है. हालांकि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पेलेट गन के इस्तेमाल की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन की डेली डायरी में दर्ज है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स के कर्मियों द्वारा दंगा रोधी बंदूकों और प्लास्टिक पेलेट का इस्तेमाल किया गया था.

सुप्रीम कोर्ट ने बनाई हाई लेवल कमेटी

रिपोर्ट में कहा गया है कि भीड़ को नियंत्रित करने के प्रयास के दौरान आरएएफ कर्मियों ने दंगा रोधी बंदूकों से दो राउंड और प्लास्टिक की गोलियों के दो राउंड का इस्तेमाल किया. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की कार्रवाई के आरोपों की जांच के लिए पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय हाई लेवल कमेटी का गठन किया. यह पैनल पेलेट गन, इलेक्ट्रिक बैटन, लाठीचार्ज, आंसू गैस और भीड़ को नियंत्रित करने के अन्य उपायों से जुड़े आरोपों की जांच करेगा.

ये भी पढ़ें- जयपुर में स्कूल निरीक्षण के दौरान CJP कार्यकर्ताओं पर हमला, आशुतोष रांका बोले- 'गिरफ्तारी नहीं हुई तो होगा बड़ा आंदोलन'

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