CJP जंतर-मंतर प्रोटेस्ट: हिरासत में लिए गए कई प्रदर्शनकारी, छावनी बना पूरा इलाका; कई रास्तों पर डायवर्जन

CJP के विरोध प्रदर्शन के बाद दिल्ली में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं. जंतर-मंतर पर बिना अनुमति जुट रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया.

दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने SIR के विरोध और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर आज प्रोटेस्ट करने जा रही है.

हालांकि, दिल्ली पुलिस ने इस प्रदर्शन की इजाजत देने से मना कर दिया है. पुलिस का कहना है कि पार्टी ने 7 अक्टूबर को प्रदर्शन के लिए आवेदन दिया था, लेकिन यह तय समय के बाद मिला. पहले हुए प्रदर्शनों में नियमों का पालन नहीं किए जाने को लेकर भी पुलिस ने सवाल उठाए हैं. इसके बावजूद प्रदर्शनकारी जंतर-मंतर पहुंचने लगे, जिसके बाद पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया.

#WATCH | Delhi Police detain a few protesters who had started gathering at Jantar Mantar for the Cockroach Janta Party (CJP) protest here. https://t.co/QqZtF4Jswd — ANI (@ANI) October 10, 2026

लोगों को समझाने का प्रयास कर रही पुलिस

दक्षिणी दिल्ली में पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है और बॉर्डर पर आने-जाने वाले लोगों की जांच भी सख्त कर दी गई है. डीसीपी ने बताया कि जिन संगठनों ने लोगों से प्रदर्शन में शामिल होने को कहा है, उनके सदस्यों की पहचान की जा रही है. पुलिस उन्हें रोकने और समझाने की कोशिश कर रही है, ताकि हालात बिगड़ने से रोके जा सकें. पुलिस ने आम लोगों से भी सहयोग करने की अपील की है. इसके साथ ही, बिना इजाजत भीड़ जुटाने और किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए ड्रोन और CCTV कैमरों से लगातार नजर रखी जा रही है.

45 मेट्रो स्टेशनों के गेट बंद

इस प्रदर्शन के चलते दिल्ली में आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है. 45 मेट्रो स्टेशनों पर आने-जाने के गेट बंद हैं और 250 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं. सुरक्षा के लिए पूरी राजधानी में 26,000 से ज्यादा पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान तैनात किए गए हैं. नई दिल्ली जिले में 300 से ज्यादा CCTV कैमरों से नजर रखी जा रही है और पुलिसकर्मी अपने कैमरों के साथ तैनात हैं.

#WATCH | Delhi Police detain a few protesters from Sansad Marg area, ahead of Cockroach Janta Party (CJP) protest today. https://t.co/0QRiO2Ho0V — ANI (@ANI) October 10, 2026

इन रास्तों पर जाने से बचें

दिल्ली में ट्रैफिक पाबंदियों के चलते कई सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है. शंकर रोड, धौला कुआं फ्लाईओवर, झंडेवालान, पंचकुइयां रोड, मंडी हाउस, मिंटो रोड, कनॉट प्लेस और जंतर-मंतर रोड समेत कई जगहों पर जाने से बचने की सलाह दी गई है. इसके अलावा लोधी रोड फ्लाईओवर, सरदार पटेल मार्ग, भीकाजी कामा प्लेस और संसद के आसपास की सड़कों पर भी ट्रैफिक की परेशानी हो सकती है.

ऐसे में इन रास्तों से गुजरने वाले लोग घर से निकलने से पहले अपना रास्ता तय कर लें और जहां तक हो सके, दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करें. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे सड़क पर निकलने से पहले ट्रैफिक के ताजा अपडेट जरूर देख लें और पुलिस की ओर से बताए गए रास्तों का ही इस्तेमाल करें.

सोनम वांगचुक ने किया पोस्ट

वांगचुक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर बताया कि वह दिल्ली में होने वाले प्रदर्शन में क्यों शामिल नहीं हो पाएंगे. उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से उनके काम में रुकावटें डालने और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिशों के बाद भी वह देश की सुरक्षा के लिए काम करते रहेंगे. फिलहाल वह आने वाली सर्दियों की तैयारी में जुटे हैं. अपनी बात रखते हुए उन्होंने फैज की मशहूर पंक्तियां भी लिखीं और कहा कि और भी गम हैं जमाने में सियासत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा. वांगचुक ने कहा कि मैं सभी अलग-अलग समूहों के नेताओं से साथ मिलकर काम करने और समझदारी से कदम उठाने की अपील करता हूं. साथ ही उन्होंने Gen Z से कहा कि वे हर हाल में शांति बनाए रखें. यह बापू का दिया हुआ तोहफा था, जिसे मैं जून में जंतर-मंतर ले जाने की कोशिश कर रहा था. मुझे उम्मीद है कि हम बापू को निराश नहीं करेंगे.

WHY I WON'T BE ABLE TO JOIN YOU ALL IN DELHI...! Despite all efforts of the government to hinder & damage our work we continue to work for national security... making preparations as another winter comes. This includes making artificial glaciers for water security & experiments for GLOF or glacial lake flood security... to difuse the 200+ ticking water bombs in high Himalayas. Adapting Faiz Sahab's words I would say... Aur Bhi Gham Hain Zamaane Main Siyaast Ke Siva... Rahaten aur bhi hain wasl ki raahat ke siva. Hence I send my bestest wishes to all & urge the leaders of different groups to stay united & show statesmanship, meanwhile I urge all the genZ friends to once again stay absolutely peaceful at all costs. This was the gift of Baapu that I tried to bring to Jantar Mantar in June, I hope we won't let Baapu down. #JantarMantar #protest #CJP #CEC #sonamwangchuk — Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) October 9, 2026

अभिजीत दीपके ने सरकार पर उठाया सवाल

अभिजीत दीपके ने कहा कि उन्हें यह समझ नहीं आता कि देश के प्रधानमंत्री युवाओं और आम लोगों से इतना क्यों डर रहे हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि जब प्रदर्शन हो रहा था, तो रेलवे और मेट्रो बंद करने, इंटरनेट रोकने और सड़कों पर रोक लगाने की क्या जरूरत थी? उनका कहना है कि जम्मू-कश्मीर से सेना बुलाकर दिल्ली में तैनात किया गया. इसके अलावा, नक्सल प्रभावित इलाकों से CRPF के जवानों को भी दिल्ली लाया गया. अभिजीत दीपके ने सवाल किया कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इतने खास हैं कि उनके लिए सरकार अपने ही लोगों के खिलाफ पुलिस और सेना की ताकत का इस्तेमाल करने से भी पीछे नहीं हट रही है?

