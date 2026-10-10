FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
CJP जंतर-मंतर प्रोटेस्ट: हिरासत में लिए गए कई प्रदर्शनकारी, छावनी बना पूरा इलाका; कई रास्तों पर डायवर्जन

CJP जंतर-मंतर प्रोटेस्ट: हिरासत में लिए गए कई प्रदर्शनकारी, छावनी बना पूरा इलाका; कई रास्तों पर डायवर्जन

मिडटर्म चुनाव से पहले ट्रंप का यू-टर्न; पुतिन से डील के बाद रूसी डीजल पर रोक हटी, तुरंत होगी 3 लाख टन की सप्लाई

मिडटर्म चुनाव से पहले ट्रंप का यू-टर्न; पुतिन से डील के बाद रूसी डीजल पर रोक हटी, तुरंत होगी 3 लाख टन की सप्लाई

मल्टीलेयर बैरिकेडिंग, 35 हजार जवान, ड्रोन-CCTV कैमरे और इंटरनेट सस्पेंड... CJP प्रोटेस्ट से पहले दिल्ली पुलिस अलर्ट

मल्टीलेयर बैरिकेडिंग, 35 हजार जवान, ड्रोन-CCTV कैमरे और इंटरनेट सस्पेंड... CJP प्रोटेस्ट से पहले दिल्ली पुलिस अलर्ट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
स्वीडन की बजाय नॉर्वे में क्यों दिया जाता है शांति का नोबेल? 130 साल पहले अल्फ्रेड नोबेल ने वसीयत में क्या लिखा था?

स्वीडन की बजाय नॉर्वे में क्यों दिया जाता है शांति का नोबेल? 130 साल पहले अल्फ्रेड नोबेल ने वसीयत में क्या लिखा था?

एक विज्ञापन के लिए कितना चार्ज करते हैं विराट कोहली? सोशल मीडिया पोस्ट से कितनी कमाई

एक विज्ञापन के लिए कितना चार्ज करते हैं विराट कोहली? सोशल मीडिया पोस्ट से कितनी कमाई

PHOTOS: प्रियंका गांधी का दावा- 'पुलिस ने धक्का देकर सड़क पर गिराया', राहुल ने जवान को दी पानी की बोतल, बोले- 'गुस्सा नहीं होते'

PHOTOS: प्रियंका गांधी का दावा- 'पुलिस ने धक्का देकर सड़क पर गिराया', राहुल ने जवान को दी पानी की बोतल, बोले- 'गुस्सा नहीं होते'

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

CJP जंतर-मंतर प्रोटेस्ट: हिरासत में लिए गए कई प्रदर्शनकारी, छावनी बना पूरा इलाका; कई रास्तों पर डायवर्जन

CJP के विरोध प्रदर्शन के बाद दिल्ली में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं. जंतर-मंतर पर बिना अनुमति जुट रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया.

Latest News

Aman Upadhyay

Updated : Oct 10, 2026, 09:58 AM IST

CJP जंतर-मंतर प्रोटेस्ट: हिरासत में लिए गए कई प्रदर्शनकारी, छावनी बना पूरा इलाका; कई रास्तों पर डायवर्जन

CJP के प्रदर्शन को लेकर जंतर-मंतर पर भारी किलेबंदी, Photo IANS

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने SIR के विरोध और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर आज प्रोटेस्ट करने जा रही है.

हालांकि, दिल्ली पुलिस ने इस प्रदर्शन की इजाजत देने से मना कर दिया है. पुलिस का कहना है कि पार्टी ने 7 अक्टूबर को प्रदर्शन के लिए आवेदन दिया था, लेकिन यह तय समय के बाद मिला. पहले हुए प्रदर्शनों में नियमों का पालन नहीं किए जाने को लेकर भी पुलिस ने सवाल उठाए हैं. इसके बावजूद प्रदर्शनकारी जंतर-मंतर पहुंचने लगे, जिसके बाद पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया.

लोगों को समझाने का प्रयास कर रही पुलिस

दक्षिणी दिल्ली में पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है और बॉर्डर पर आने-जाने वाले लोगों की जांच भी सख्त कर दी गई है. डीसीपी ने बताया कि जिन संगठनों ने लोगों से प्रदर्शन में शामिल होने को कहा है, उनके सदस्यों की पहचान की जा रही है. पुलिस उन्हें रोकने और समझाने की कोशिश कर रही है, ताकि हालात बिगड़ने से रोके जा सकें. पुलिस ने आम लोगों से भी सहयोग करने की अपील की है. इसके साथ ही, बिना इजाजत भीड़ जुटाने और किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए ड्रोन और CCTV कैमरों से लगातार नजर रखी जा रही है.

45 मेट्रो स्टेशनों के गेट बंद 

इस प्रदर्शन के चलते दिल्ली में आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है. 45 मेट्रो स्टेशनों पर आने-जाने के गेट बंद हैं और 250 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं. सुरक्षा के लिए पूरी राजधानी में 26,000 से ज्यादा पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान तैनात किए गए हैं. नई दिल्ली जिले में 300 से ज्यादा CCTV कैमरों से नजर रखी जा रही है और पुलिसकर्मी अपने कैमरों के साथ तैनात हैं. 

इन रास्तों पर जाने से बचें 

दिल्ली में ट्रैफिक पाबंदियों के चलते कई सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है. शंकर रोड, धौला कुआं फ्लाईओवर, झंडेवालान, पंचकुइयां रोड, मंडी हाउस, मिंटो रोड, कनॉट प्लेस और जंतर-मंतर रोड समेत कई जगहों पर जाने से बचने की सलाह दी गई है. इसके अलावा लोधी रोड फ्लाईओवर, सरदार पटेल मार्ग, भीकाजी कामा प्लेस और संसद के आसपास की सड़कों पर भी ट्रैफिक की परेशानी हो सकती है.

ऐसे में इन रास्तों से गुजरने वाले लोग घर से निकलने से पहले अपना रास्ता तय कर लें और जहां तक हो सके, दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करें. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे सड़क पर निकलने से पहले ट्रैफिक के ताजा अपडेट जरूर देख लें और पुलिस की ओर से बताए गए रास्तों का ही इस्तेमाल करें.

सोनम वांगचुक ने किया पोस्ट

वांगचुक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर बताया कि वह दिल्ली में होने वाले प्रदर्शन में क्यों शामिल नहीं हो पाएंगे. उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से उनके काम में रुकावटें डालने और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिशों के बाद भी वह देश की सुरक्षा के लिए काम करते रहेंगे. फिलहाल वह आने वाली सर्दियों की तैयारी में जुटे हैं. अपनी बात रखते हुए उन्होंने फैज की मशहूर पंक्तियां भी लिखीं और कहा कि और भी गम हैं जमाने में सियासत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा. वांगचुक ने कहा कि मैं सभी अलग-अलग समूहों के नेताओं से साथ मिलकर काम करने और समझदारी से कदम उठाने की अपील करता हूं. साथ ही उन्होंने Gen Z से कहा कि वे हर हाल में शांति बनाए रखें. यह बापू का दिया हुआ तोहफा था, जिसे मैं जून में जंतर-मंतर ले जाने की कोशिश कर रहा था. मुझे उम्मीद है कि हम बापू को निराश नहीं करेंगे.

अभिजीत दीपके ने सरकार पर उठाया सवाल

अभिजीत दीपके ने कहा कि उन्हें यह समझ नहीं आता कि देश के प्रधानमंत्री युवाओं और आम लोगों से इतना क्यों डर रहे हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि जब प्रदर्शन हो रहा था, तो रेलवे और मेट्रो बंद करने, इंटरनेट रोकने और सड़कों पर रोक लगाने की क्या जरूरत थी? उनका कहना है कि जम्मू-कश्मीर से सेना बुलाकर दिल्ली में तैनात किया गया. इसके अलावा, नक्सल प्रभावित इलाकों से CRPF के जवानों को भी दिल्ली लाया गया. अभिजीत दीपके ने सवाल किया कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इतने खास हैं कि उनके लिए सरकार अपने ही लोगों के खिलाफ पुलिस और सेना की ताकत का इस्तेमाल करने से भी पीछे नहीं हट रही है?
 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
स्वीडन की बजाय नॉर्वे में क्यों दिया जाता है शांति का नोबेल? 130 साल पहले अल्फ्रेड नोबेल ने वसीयत में क्या लिखा था?
स्वीडन की बजाय नॉर्वे में क्यों दिया जाता है शांति का नोबेल? 130 साल पहले अल्फ्रेड नोबेल ने वसीयत में क्या लिखा था?
एक विज्ञापन के लिए कितना चार्ज करते हैं विराट कोहली? सोशल मीडिया पोस्ट से कितनी कमाई
एक विज्ञापन के लिए कितना चार्ज करते हैं विराट कोहली? सोशल मीडिया पोस्ट से कितनी कमाई
PHOTOS: प्रियंका गांधी का दावा- 'पुलिस ने धक्का देकर सड़क पर गिराया', राहुल ने जवान को दी पानी की बोतल, बोले- 'गुस्सा नहीं होते'
PHOTOS: प्रियंका गांधी का दावा- 'पुलिस ने धक्का देकर सड़क पर गिराया', राहुल ने जवान को दी पानी की बोतल, बोले- 'गुस्सा नहीं होते'
क्या दोहराने वाला है कोरोना जैसा खतरा? आइसोलेशन में 200 से ज्यादा लोग, जानिये रूस की लैब से 'लीक' VIRUS कितना घातक
क्या दोहराने वाला है 'कोरोना' जैसा खतरा? जानिये रूस की लैब से 'लीक' VIRUS कितना घातक
Drishyam 3 Mystery: दृश्यम की कहानी ही नहीं, रिलीज डेट में भी छुपी है मिस्ट्री! डिकोड देख घूम जाएगा माथा
Drishyam 3 Mystery: दृश्यम की कहानी ही नहीं, रिलीज डेट में भी छुपी है मिस्ट्री! डिकोड देख घूम जाएगा माथा
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement