'हमारा समय बर्बाद मत करो', CJP प्रदर्शन में पुलिस एक्शन पर दाखिल ही नहीं हुई कोई याचिका, भड़क गए CJI

सीजेआई सूर्यकांत ने बताया कि सीजेपी प्रदर्शन में पुलिस एक्शन को लेकर कोई याचिका दाखिल ही नहीं हुई. सिर्फ एक अभ्यावेदन आया था, उसको याचिका कैसे मान सकते हैं.

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन में पुलिस एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट से दो दिन पहले सुनवाई की मांग की गई थी और साक्ष्य के तौर पर कुछ वीडियो का हवाला दिया गया था. इस पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant) ने कहा था कि उनके पास वीडियो देखने का समय नहीं है. इसके बाद सीजेआई की ये टिप्पणी सुर्खियों में आ गई और वायरल होने लगी, जिस पर अब सीजेआई ने टिप्पणी की सच्चाई बताई है. उन्होंने नाराजगी जताई है कि उनके बयान को लेकर मीडिया में गलत रिपोर्टिंग हुई है. उन्होंने बताया है कि कोई रिट पेटीशन दाखिल नहीं हुई थी, सिर्फ एक अभ्यावेदन दिया गया था.

शुक्रवार (24 जुलाई, 2026) को जब वकील अपने मामलों की तत्काल सुनवाई के लिए उल्लेख कर रहे थे, उस वक्त सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, 'पिछले दो दिन में यह सरासर झूठा दावा किया गया कि एक याचिका दायर की गई थी और मीडिया अपनी सभी जिम्मेदारियों से बेपरवाह होकर यह गलत खबर प्रसारित कर रहा है कि मुख्य न्यायाधीश ने मामले को सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया.'

सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, 'आज सुबह 10 बजे तक भी इस मामले में कोई याचिका नहीं दायर की गई. सिर्फ एक अभ्यावेदन था...जिसे मिश्रा (नाम के व्यक्ति) या किसी अन्य व्यक्ति ने भेजा था. मैं किसी अभ्यावेदन को रिट पेटीशन कैसे मान सकता हूं? लेकिन लोग इस बारे में गैर-जिम्मेदाराना ढंग से खबरें प्रसारित कर रहे हैं.'

बुधवार को एक वकील ने 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में निकाले गए संसद मार्च के दौरान छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के मामले में तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था. वकील ने कहा था, 'पुलिस की बर्बरता के वीडियो मेरे पास हैं. क्या इसे कल के लिए सूचीबद्ध किया जा सकता है...'

वकील ने दावा किया था कि प्रदर्शन के दौरान छात्रों के साथ पुलिस ने बर्बरता की. इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने तत्काल सुनवाई का अनुरोध स्वीकार नहीं किया था और स्पष्ट किया कि बेंच सिर्फ मामले के उल्लेख के चरण में वीडियो फुटेज देखने को इच्छुक नहीं है.

उन्होंने कहा था, 'हमें वीडियो में कोई रुचि नहीं है. हमारे पास वीडियो देखने का समय नहीं है... हम कोई वीडियो नहीं देखना चाहते.' वकील ने जब दोबारा कहा कि छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया है तो चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था, 'हमारा समय बर्बाद मत कीजिए. हम कोई वीडियो नहीं देखना चाहते.'

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