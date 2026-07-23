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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

CJP Protest: '...वरना मैं देखूंगा', सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बंद, CJP प्रदर्शन के बीच भड़के चीफ जस्टिस सूर्यकांत

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट प्रशासन से डीएमआरसी के अधिकारियों से बात करके समस्या का समाधान करने को कहा है.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Jul 23, 2026, 02:43 PM IST

CJP Protest: '...वरना मैं देखूंगा', सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बंद, CJP प्रदर्शन के बीच भड़के चीफ जस्टिस सूर्यकांत

सीजेपी प्रोटेस्ट के चलते सुप्रीम कोर्ट सहित 16 मेट्रो स्टेशन बंद (Image Source: ANI)

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कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) प्रदर्शन की वजह से मेट्रो स्टेशन बंद होने पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant) ने संज्ञान लिया है. सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने चिंता जाहिर की थी कि प्रोटेस्ट की वजह से कई मेट्रो स्टेशन बंद होने से वकीलों और वादियों के लिए कोर्ट पहुंचना मुश्किल हो गया है. सीजेआई ने कहा कि अगर दोपहर लंच के बाद भी इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वह हस्तक्षेप करेंगे.

एससीबीए के अध्यक्ष विकास सिंह ने सुबह ही सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने छात्रों के जारी विरोध-प्रदर्शनों के बीच सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन और अन्य स्टेशनों को बंद किए जाने का मुद्दा उठाया था. उन्होंने अनुरोध किया था कि कम से कम वकीलों, वादियों और कोर्ट कर्मियों को स्टेशन पर प्रेवश की अनुमति दी जाए.

एससीबीए की अपील पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि उन्होंने निर्देश दिया है कि मौजूदा परिस्थितियों के कारण जिन वकीलों की कोर्ट में उपस्थिति नहीं हो पा रही है, उनकी अनुपस्थिति के आधार पर किसी भी मामले में कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया जाए.

एडवोकेट विकास सिंह ने सुझाव दिया कि जिन लोगों के पास सुप्रीम कोर्ट का एंट्री पास है उनको सुरक्षा जांच के बाद मेट्रो स्टेशन पर उतरने की अनुमति दी जाए. उन्होंने बताया कि इनमें वकील, सुप्रीम कोर्ट स्टाफ और रजिस्ट्री के कर्मचारी भी शामिल हैं. उन्होंने कहा कि मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलने वाले यात्रियों की जांच की जा सकती है और सिर्फ वैलिड एंट्री कार्ड या सुप्रीम कोर्ट का आधिकारिक पहचान पत्र रखने वालों को ही स्टेशन से बाहर जाने दिया जाए.

सीजेआई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि वह इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों से बातचीत करें. उन्होंने कहा, 'मैंने उन्हें सुबह ही इस बारे में बता दिया था. अब संबंधित अधिकारियों से बात करना उनका काम है. वह इस विकल्प पर भी समाधान के तौर पर विचार कर रहे हैं. अगर दोपहर लंच के बाद तक कोई समाधान निकलता है तो ठीक है. वरना, जरूरत पड़ी तो मैं हस्तक्षेप करूंगा.'

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने गुरुवार (23 जुलाई, 2026) सीजेपी प्रदर्शन के चलते सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन सहित 16 स्टेशन को अगले आदेश तक बंद रखने का ऐलान किया था.
 

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