CJP Protest: दो डिमांड मानी, एक पर राजी नहीं, CJP-सरकार की मीटिंग में क्या-क्या हुआ?

सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने बताया कि सरकार ने जिन दो मांगों पर सहमति जताई है, उनमें NEET एस्पिरेंट के पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजा और आंदोलन में शामिल छात्रों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना शामिल है.

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और सरकार की शुक्रवार (24 जुलाई, 2026) को दूसरे दौर की बैठक हो चुकी है. बैठक के बाद सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने बताया कि सरकार उनकी दो बड़ी मांग मानने के लिए राजी हो गई है, लेकिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर सरकार ने कुछ नहीं कहा और शनिवार तक का समय लिया है.

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर क्या बोली सरकार?

आशुतोष रांका के साथ सौरभ दास भी केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ सीजेपी और सरकार की हाई लेवल मीटिंग में शामिल थे. मीटिंग के बाद आशुतोष रांका ने मीडिया से कहा, 'धर्मेंद्र प्रधान को या तो इस्तीफा देना होगा या उन्हें बर्खास्त करना होगा. हमने सरकार से डिटेल में बात की है. सरकार ने हमारी मांग पर जवाब देने के लिए कल दोपहर तक का समय मांगा है.' उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे में जितनी देरी होगी, प्रदर्शन और ज्यादा बढ़ेगा.

सरकार ने कौन सी दो मांगें मानी

आशुतोष रांका ने बताया कि सरकार ने जिन दो मांगों पर सहमति जताई है, उनमें NEET एस्पिरेंट के पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजा और प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना शामिल है. आशुतोष रांका ने कहा कि सरकार ने हमारी दो मुख्य मांगें मान ली हैं, एक तो नीट परीक्षा देने वाले जिन छात्रों ने सुसाइड किया, उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए और जो छात्र नीट पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके खिलाफ सरकार कोई लीगल एक्शन नहीं लेगी. आशुतोष रांका का कहना है कि कि सीजेपी को उम्मीद है कि सरकार धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करेगी, वरना ये प्रदर्शन और ज्यादा बढ़ेगा. अब उनकी सरकार से 25 जुलाई यानी शनिवार को तीसरी मीटिंग होगी.

33 दिनों से सीजेपी जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन कर रही है, जिसमें हजारों लोग उसके साथ जुड़ गए हैं. साथ ही और भी कई राज्यों में प्रदर्शन हो रहे हैं. आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता भी उन्हें यहां समर्थन पहुंचे देने हैं. वहीं, सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भी 25 दिन का अनशन शुक्रवार को खत्म कर दिया. वह भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की डिमांड कर रहे हैं.

सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल खत्म

सोनम वांगचुक ने जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से मुलाकात के बाद अनशन समाप्त करने का फैसला किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके अनशन खत्म करने पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते कहा था कि सोनम वांगचुक अनशन के बाद डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या रखें और जल्दी से जल्दी अपना पुराना वजन फिर से प्राप्त करें.