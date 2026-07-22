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'हम तो नौकरी ढूंढ रहे थे...', CJP बनाने से पहले अमेरिका जाने वाले थे अभिजीत दीपके, उनके साथी ने क्या-क्या बताया?

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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

'हम तो नौकरी ढूंढ रहे थे...', CJP बनाने से पहले अमेरिका जाने वाले थे अभिजीत दीपके, उनके साथी ने क्या-क्या बताया?

अभिजीत ने अमेरिका के बॉस्टन से मास्टर ऑफ साइंस इन पब्लिक रिलेशन की पढ़ाई की है. पुणे से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के बाद वह मास्टर्स के लिए अमेरिका चले गए थे.

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Neelam

Updated : Jul 22, 2026, 06:38 PM IST

'हम तो नौकरी ढूंढ रहे थे...', CJP बनाने से पहले अमेरिका जाने वाले थे अभिजीत दीपके, उनके साथी ने क्या-क्या बताया?

आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम में काम करते थे अभिजीत दीपके (Image Source: ANI)

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  • अभिजीत दीपके ने बॉस्टन यूनिवर्सिटी से किया है मास्टर्स
  • दो साल आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम में किया काम
  • अभिजीत के साथी आशुतोष रांका भी आप के लिए करते थे काम
  • CJP बनाने से पहले दोनों अमेरिका में ढूंढ रहे थे नौकरी

मैं और अभिजीत दीपके नौकरी के लिए अमेरिका में अप्लाई कर रहे थे, तभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कॉकरोच वाली टिप्पणी आई और...', ये बयान कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के स्पोक्सपर्सन आशुतोष रांका का है. उन्होंने बताया कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके के साथ वह 6-7 सालों से हैं और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) बनने से पहले दोनों अमेरिका में नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे थे.

आशुतोष रांका ने यह भी बताया कि अभिजीत दीपके और वह आम आदमी पार्टी (AAP) के लिए काम करते थे, तभी से दोनों साथ हैं. दोनों ने विदेश से पढ़ाई की है और पार्टी बनाने से पहले उनकी प्लानिंग अमेरिका में जाकर नौकरी करने की थी. दोनों की अक्सर बात होती रहती थी कि कैसे अमेरिका में नौकरी के लिए अप्लाई करें.

लंदन से पढ़े हैं आशुतोष रांका
आशुतोष रांका ने कहा, 'हम दोनों एक दूसरे को 6-7 सालों से जानते हैं. 2019-20 में हम आम आदमी पार्टी का सोशल मीडिया हैंडल करते थे. दीपके ट्विटर और फेसबुक देखता था और मैं वॉट्सऐप देखता था. फनी बात ये है कि कॉकरोच वाले कमेंट से एक हफ्ते पहले मेरी और दीपके की बात हो रही थी क्योंकि तब ये जॉब ढूंढ रहा था. मेरी मास्टर्स भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में थी. मैंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की है. हम दोनों यही बात कर रहे थे कि जॉब का क्या सीन है और यूएसए में कैसे जॉब ढूंढी जाए. तभी ये कॉकरोच वाला कमेंट आ गया.'

अभिजीत ने कहां से की है पढ़ाई?
अभिजीत ने अमेरिका के बॉस्टन से मास्टर ऑफ साइंस इन पब्लिक रिलेशन की पढ़ाई की है. पुणे से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के बाद वह मास्टर्स के लिए अमेरिका चले गए थे. अभिजीत दीपके महाराष्ट्र के औरंगाबाद से हैं, जिसका नाम अब छत्रपति संभाजीनगर हो गया है. 

अभिजीत 2020 से 2023 के बीच आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम में थे. इस दौरान 2020 का दिल्ली विधानसभा चुनाव भी हुआ, जिसमें आप ने जोरदार प्रदर्शन किया था. इसके बाद अभिजीत औरंगाबाद वापस लौट गए और उन्होंने अमेरिका में नौकरी के लिए तैयारी शुरू कर दी. 

कैसे बनाई कॉकरोच जनता पार्टी?
अभिजीत दीपके ने 16 मई, 2026 को कॉकरोच जनता पार्टी बनाई थी. उस वक्त वह नौकरी के लिए अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे थे. तभी एक दिन मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की एक टिप्पणी आई, जिसकी पूरे देश में चर्चा होने लगी. सीजेआई ने सीनियर एडवोकेट का दर्जा मांग रहे एक वकील की याचिका पर यह टिप्पणी की थी. 

सीजेआई ने फर्जी डिग्री धारक वकीलों पर चिंता जताते हुए कहा था, 'कुछ कॉकरोच की तरह होते हैं, जिन्हें न तो कोई रोजगार मिलता है और न ही पेशे में कोई जगह, उनमें से कुछ इंटरनेट मीडिया में चले जाते हैं, कुछ आरटीआई कार्यकर्ता बन जाते हैं और फिर हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं. समाज में पहले से ही परजीवी भरे पड़े हैं और आप उनके साथ हाथ मिलाना चाहते हैं.' 

सीजेआई की इस टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर कॉकरोच जनता पार्टी नाम से एक अकाउंट बना और देखते ही देखते कुछ ही दिन में उसके फॉलोअर्स 40 लाख हो गए. इंटरनेट पर इस नाम से एक वेबसाइट भी बन गई.

सीजेआई की टिप्पणी पर क्या बोले अभिजीत दीपके?
सीजेपी का आइडिया कहां से आया, 'इस सवाल पर अभिजीत दीपके कहते हैं, मैं एक्स पर सीजेआई का बयान देख रहा था, जिसमें वह सिस्टम की आलोचना करने और राय देने के लिए देश के युवाओं की तुलना कॉकरोच और परजीवियों से कर रहे थे.' हालांकि, सीजेआई ने बाद में साफ किया था कि उन्होंने सभी युवाओं की तुलना कॉकरोच से नहीं की है.

अभिजती ने कहा, 'मैंने एक्स पर इसे लेकर अपनी राय दी. मैंने पूछा सब कॉकरोच एक साथ आ जाएं तो क्या होगा. मुझे जेन जी युवाओं से कमाल के जवाब मिले और उन्होंने कहा कि हमें साथ आना चाहिए. इससे मुझे आइडिया आया कि पैरोडी पार्टी बनानी चाहिए, जिसका नाम कॉकरोच जनता पार्टी हो.'

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