नीट पेपर लीक मामले में सरकार ऐसे कदम उठाने पर ज्यादा ध्यान दे रही, जिससे दोबारा ऐसी घटना न हो, जैसे नेशनल टेस्टिंस एजेंसी में सुधार, पेपर लीक जैसी घटनाओं से बचने के लिए सिस्टम को और मजबूत बनाना, टेक्नोलॉजी-बेस्ड सेफगार्ड्स बढ़ाना और परीक्षा प्रक्रियाओं में सुधार करना.

नीट पेपर लीक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाने से लेकर सजा के कठोर प्रावधान जैसे कदम उठाने तक सरकार ने तमाम वादे जनता से किए हैं. सरकार का कहना है कि ये मामला क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी का है, मिनिस्टीरियल फेलियर का नहीं. 33 दिन से प्रदर्शन कर रही कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) लगातार सिर्फ एक ही मांग कर रही है और वो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा.

12 साल से मोदी सरकार के टॉप मंत्रियों में शामिल धर्मेंद्र प्रधान

मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल में धर्मेंद्र प्रधान उन सात मंत्रियों में शामिल हैं, जो तीनों कार्यकाल में कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं. राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, जितेंद्र सिंह,राव इंद्रजीत सिंह और धर्मेंद्र प्रधान मोदी सरकार में किसी ने किसी मंत्रालय की कमान संभालते नजर आए हैं. धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम मंत्री से लेकर शिक्षा मंत्री तक अलग-अलग मंत्रालय संभाल चुके हैं.

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री: 2014-2021

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री: 2017-2024

इस्पात मंत्री: 2019 से 2021

शिक्षा मंत्री: 2021 से अब तक

मोदी सरकार में सबसे ज्यादा लंबे समय से संभाल रहे शिक्षा मंत्रालय

खास बात ये है कि धर्मेंद्र प्रधान को मोदी सरकार में जितने भी मंत्रालय मिले उनमें सबसे लंबा कार्यकाल उनका शिक्षा मंत्री के तौर पर है. यही नहीं सरकार के तीनों कार्यकालों में जितने भी शिक्षा मंत्री रहे, उनमें भी सबसे लंबा कार्यकाल उन्हीं का रहा है.

स्मृति ईरानी: 2 साल, 36 दिन

प्रकाश जावडेकर: 2 साल, 329 दिन

रमेश पोखरियाल: 2 साल, 38 दिन

धर्मेंद्र प्रधान: 5 साल, 13 दिन (7 जुलाई, 2021 को संभाला था पद)

इस्तीफा नहीं होने की बड़ी वजहें क्या?

नीट पेपर लीक के बाद छात्र और अभिभावक बहुत निराश थे और भविष्य को लेकर भी चिंता में थे, ऐसे में जब कॉकरोच जनता पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया तो लोग उसके साथ जुड़ते चले गए. अब बात करते हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की-

सीजेपी के प्रचंड प्रदर्शन के बावजूद सरकार ने अभी तक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का कोई संकेत नहीं दिया है, बल्कि सरकार मजबूती से उनके साथ खड़ी है. नीट पेपर लीक मामले में सरकार का शुरुआत से यही कहना है कि ये एक क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी है न कि मिनिस्टीरियल फेलियर. सरकार का कहना है कि नीट पेपर लीक पॉलिसी या मंत्री की नाकामी का मामला नहीं बल्कि इसके पीछे क्रिमिनल नेटवर्क है. इसके लिए जांच, गिरफ्तारियां और सिस्टम में सुधार की जरूरत है न कि मंत्री के इस्तीफे की.

दूसरा ये कि सरकार का मानना है कि राजनीतिक जवाबदेही तय करने से पहले पहले जांच होनी चाहिए और पता चले कि साजिश किसकी है. वरना जो असली दोषी हैं, वो बच जाएंगे.

तीसरी वजह है कि धर्मेंद्र प्रधान भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बड़े लीडर हैं, मोदी सरकार के पहले कार्यकाल से मंत्री हैं और संगठन का बड़ा चेहरा हैं, खासतौर पर ओडिशा में. ऐसे में उनसे इस्तीफा लेने से विपक्ष का दबाव बढ़ेगा, जिससे मंत्रिमंडल की स्थिरता प्रभावित हो सकती है.

चौथा सरकार ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं करना चाहती, जो भविष्य में भी परेशानी बने. बिना जांच पूरी हुए मंत्री को जिम्मेदार ठहराकर इस्तीफा लेने से विपक्ष का सरकार पर दबाव बढ़ेगा.

पांचवां सरकार ऐसे कदम उठाने पर ज्यादा ध्यान दे रही, जिससे भविष्य में ऐसी घटना न हो, जैसे नेशनल टेस्टिंस एजेंसी में सुधार, पेपर लीक जैसी घटनाओं से बचने के लिए सिस्टम को और मजबूत बनाना, टेक्नोलॉजी-बेस्ड सेफगार्ड्स बढ़ाना और परीक्षा प्रक्रियाओं में सुधार करना.

33 दिन से प्रदर्शन चल रहा है, हजारों संख्या में लोग जंतर मंतर पहुंच रहे हैं, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों के लीडर्स के समर्थन के बावजूद सरकार ने अभी तक उनकी मांग मानने के संकेत नहीं दिए हैं, जिसकी बड़ी वजह से आंदोलन में क्रेडिबिलिटी की कमी.

सातवीं वजह है आंदोलन की टाइमिंग, अभी कोई चुनाव सिर पर नहीं है. गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव अगले साल होने हैं, जिनमें अभी 7-8 महीनों का समय है.

आठवां ये कि सीजेपी आंदोलन तो कर रही है, लेकिन उसके पास कोई अल्टरनेट नहीं है, वो ये नहीं बता पा रही है कि आखिर क्या होना चाहिए.



यह भी पढ़ें:- CJP प्रदर्शन में महिला को जड़ा थप्पड़: हां, आपा खो बैठे अधिकारी... बोली दिल्ली पुलिस, कौन हैं एडिशनल DCP संदीप लांबा और कैसा है रिकॉर्ड?