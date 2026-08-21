जयपुर में स्कूल निरीक्षण के दौरान CJP कार्यकर्ताओं पर हमला, आशुतोष रांका बोले- 'गिरफ्तारी नहीं हुई तो होगा बड़ा आंदोलन'

कॉकरोच जनता पार्टी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने आंदोलन की चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द पुलिस मारपीट करने वालों को गिरफ्तार करें. इसमें लापरवाही बरती गई तो हम आंदोलन करेंगे.

राजस्थान की राजधानी जयपुर के बगरू इलाके में रामपुरा कंवरपुर गांव के सरकारी स्कूलों को लेकर सीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई. कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्कूल ठीक करो अभियान के तहत गांव सरकारी स्कूलों को देखने गये थे, लेकिन यहां ग्रामीणों ने उन्हें स्कूल में घुसने से रोकने के साथ ही मौके से खदेड़ दिया. इस दौरान उनके मारपीट की गई. वहीं सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका का आरोप है कि उनकी टीम के साथ ग्रामीणों ने नहीं, बल्कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की है. उनकी गाड़ियां पर पथराव कर तोड़ा गया है.

क्या है इस बवाल की असल वजह

CJP कार्यकर्ताओं के अनुसार, वे स्कूल की दुर्दशा और बदहाली का जायजा लेने के लिए सुबह 8 बजे गांव में पहुंचे थे, लेकिन वहां पहुंचते ही माहौल गरमा गया. आशुतोष रांका ने सोशल मीडिया पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि उनकी टीम पर हमला किया गया. हमला करने वाले ग्रामीण नहीं, बल्कि भाजपा के लोग थे. उनका आरोप है कि स्थानीय स्तर पर मामलों को दबाने की कोशिश की जा रही है और राजनीतिक शह पर बच्चों की बदहाली को छिपाया जा रहा है.ग्रामीणों ने उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया. नाराज ग्रामीणों ने स्कूल के बाहर धरना शुरू कर दिया और मुख्य रास्ते पर ट्रैक्टर-ट्रॉली खड़ी कर नाकेबंदी कर दी.

जल्दी नहीं हुई गिरफ्तारी तो करेंगे आंदोलन

आशुतोष रांका ने कहा कि जिन लोगों ने सीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की है. उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए. अगर पुलिस अगले 24 घंटों में कोई कार्रवाई नहीं करती है तो हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे. क्योंकि यह सब सोच समझकर पहले से तय करके किया गया है.

अभिजीत दिपके ने कहा

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पूरा अभिजीत दिपके ने इस पूरे मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने लिखा कि 'आशुतोष पर बीजेपी के गुडों ने राजस्थान में हमला किया है. राजस्थान पुलिस ने ऐसा करने दिया है.'

ग्रामीणों का दावा

वहीं इस मामले में ग्रामीणों का दावा है कि गांव बना प्राथमिक स्कूल 5वीं कक्षा तक संचालित होता है. इस स्कूल का निर्माण 1999 में हुआ था, लेकिन उसके बाद से बिल्डिंग की मरम्मत नहीं कराई गई. इसके चलते बिल्डिंग पूरी तरह जर्जर हो गई. यहां बच्चों के बैठकर पढ़ने की स्थिति नहीं है. इसी को देखते हुए फिलहाल गांव की ही एक बड़ी बिल्डिंग में ग्रामीणों ने दो कमरे उपलब्ध कराये हैं, जहां दो शिक्षक करीब 20 से 30 बच्चों को पढ़ा रहे हैं. साथ ही बगरू विधानसभा के विधायक डॉ कैलाश वर्मा ने आश्वासन दिया था कि 9 लाख रुपये का बजट स्कूल के पास किया है. हालांकि अभी तक बिल्डिंग बनाने का काम शुरू नहीं हुआ है.