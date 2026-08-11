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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

अब सरकारी स्कूलों की बदहाली पर आवाज बुलंद करेंगे दिपके, 15 अगस्त को पूरे देश में आंदोलन छेड़ेगी CJP

जंतर-मंतर में नीट के खिलाफ अनशन कर सुर्खियों में आए सीजेपी पार्टी के फाउंडर दीपके अब महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से आंदोलन की शुरुआत करेंगे. इस बार यह आंदोलन की शिक्षा व्यवस्था के लिए किया जा रहा है.

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Nitin Sharma

Updated : Aug 11, 2026, 03:38 PM IST

अब सरकारी स्कूलों की बदहाली पर आवाज बुलंद करेंगे दिपके, 15 अगस्त को पूरे देश में आंदोलन छेड़ेगी CJP

cjp abhijet Dipke

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  • कॉकरोच जनता पार्टी 15 अगस्त से चलाएगी सरपंच चैलेंज
  • 15 अगस्त 2026 से महाराष्ट्र के गांव से देशव्यापी नागरिक आंदोलन की करेंगे शुरुआत
  • मोबाइल और एक फॉर्म से उजागर होंगी कमियां
  • परिजनों से की गांव के स्कूलों के ऑडिट करने की अपील 

कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने जंतर मंतर के बाद एक बार फिर से देशव्यापारी आंदोलन करने जा रहे हैं. दिपके ने ऐलान किया है कि वह 15 अगस्त से पूरे देश में ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था के कायाकल्प के लिए देशव्यापी नागरिक आंदोलन करेंगे. इसकी शुरुआत दीपके महाराष्ट्र स्थित अपने गांव से करेंगे. इसके लिए सीजेपी के फाउंडर ने लोगों से अपील की है कि वे खुद गांव के सरकारी स्कूलों में जाकर वहां व्यवस्थाओं का ऑडिट करें. 

15 अगस्त से 'सरपंच चैलेंज'

इस मुहिम की सबसे खास बात यह है कि इसकी शुरुआत किसी बड़े शहर से नहीं, बल्कि जमीनी स्तर से हो रही है. अभिजीत दिपके 15 अगस्त को महाराष्ट्र स्थित अपने गृह जिले हिंगोली के गांव से इस आंदोलन की शुरुआत करेंगे. CJP ने देश के तमाम जनप्रतिनिधियों के सामने 'सरपंच चैलेंज' रखा है.

सरपंचों से की शुरुआत की अपील

सीजेपी ने अपने इस आंदोलन का नाम सरपंच चैलेंज रखा है. उसने स्पष्ट किया कि सरपंचों को अपने-अपने गांवों के प्राथमिक व माध्यमिक सरकारी स्कूलों की खस्ताहाल स्थिति सुधारने का बीड़ा उठाना होगा, जो सरपंच अपने गांव के स्कूल की स्थिति सुधारेंगे, उनके काम का असर दिखाने वाली 'पहले और बाद' की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जारी की जाएंगी. इसका मकसद देशभर के अन्य गांव के प्रतिनिधियों में स्वस्थ होड़ पैदा करना है ताकि वे अपने-अपने क्षेत्र के स्कूलों को बेहतर बनाने में जुट जाएं.

मोबाइल और एक फॉर्म से उजागर होंगी कमियां

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दीपके ने अपील की है कि यह पहल सिर्फ नेताओं या जनप्रतिनिधियों के भरोसे नहीं छोड़ी गई है. इस पूरे आंदोलन का असली केंद्र 'अभिभावक' हैं. अब तक पेरेंट्स स्कूल की अव्यवस्था देखकर चुप रह जाते थे, लेकिन इस अभियान के तहत उन्हें एक सीधा अधिकार दिया जा रहा है. उनके लिए एक फॉर्म भी जारी किया जाएगा, जो स्कूल की कमियों को उजागर करेगा. 

कैसे काम करेगा 'सोशल ऑडिट'

ग्राउंड चेक: अभिभावक खुद स्कूल जाकर बिजली, पेयजल, चालू हालत वाले शौचालय और मिड-डे मील (पके भोजन) की जांच करेंगे.

डिजिटल सबूत: यदि स्कूल में बुनियादी ढांचा गायब या खस्ताहाल है, तो अभिभावक सीधे अपने मोबाइल से वीडियो शूट करेंगे.

ऑफिशियल शिकायत फॉर्म: CJP जल्द ही एक विशेष फॉर्म जारी करेगी, जिसे भरकर कमियों के ब्योरे के साथ सबूतों को सीधे संगठनात्मक ईमेल (contact@cockroachjantaparty.org) पर भेजा जा सकेगा.

हिंगोली से करेंगे अभियान की शुरुआत

अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर कहा कि वह खुद महाराष्ट्र स्थित अपने गांव हिंगोली से इस आंदोलन की शुरुआत करेंगे. इसके लिए वे अपने गांव के सरपंच से मिलाकर यहां के सरकारी स्कूल को बेहतर बनाने की अपील करेंगे. दीपके ने कहा कि इस बार का 15 अगस्त 2026 हमारा 80वां स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन पिछले 80 सालों में अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा उपेक्षा हुई है, तो वो हमारे गांवों के सरकारी स्कूल हैं, जब गांव का सरकारी स्कूल बेहतर होगा, तो मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों को अपनी गाढ़ी कमाई निजी प्राइवेट स्कूलों की मोटी फीस में नहीं लुटानी पड़ेगी.

 

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