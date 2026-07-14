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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

SC में अपशब्द कहने वाले वकील के लिए CJI सूर्यकांत का जवाब- बस यही कहना चाहता हूं कि...

10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए एक याचिकाकर्ता को जबरन कोर्टरूम से बाहर निकाल दिया गया. उस पर आरोप है कि उसने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाली अपनी याचिका पर सुनवाई के दौरान अपशब्द कहे और अपने कानूनी दस्तावेज फेंक दिए.

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Neelam

Updated : Jul 14, 2026, 12:09 PM IST

SC में अपशब्द कहने वाले वकील के लिए CJI सूर्यकांत का जवाब- बस यही कहना चाहता हूं कि...

सीजेआई सूर्यकांत ने कहा- बच्चे ऐसा कर देते हैं (Image Source: ANI)

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सुप्रीम कोर्ट में खुलेआम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपशब्द बोलने और कोर्ट को आदेश देने की घटना ने सबको हिलाकर रख दिया है. उस समय सुप्रीम कोर्ट ने उस शख्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया था. अब मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant) ने भी इस घटना पर चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने कहा कि हमें संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा का सम्मान करना चाहिए. हालांकि, जब उस शख्स के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.

‘ऑल इंडिया सीनियर एडवोकेट एसोसिएशन’ की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में सीजेआई सूर्यकांत सोमवार (13 जुलाई, 2026) को शिरकत करने पहुंचे थे, जहां पत्रकारों ने उनसे इस घटना को लेकर सवाल किए. यह कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस पंकज मिथल और नव नियुक्त जज- जस्टिस शील नागू, जस्टिस श्री चंद्रशेखर, जस्टिस संजीव सचदेवा, जस्टिस अरुण पल्ली और जस्टिस वेंकिटा सुब्रमणि मोहना के सम्मान में आयोजित किया गया था.

सीजेआई ने कोई भी टिप्पणी करने से किया इनकार
पत्रकारों के सवाल पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, 'मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा. बच्चे ऐसा कई बार कर देते हैं, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा और मान-सम्मान बनाए रखना चाहिए. यह हम सबका दायित्व है, सबको इसको निभाना है.'

क्या हुआ था कोर्ट में?
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए एक याचिकाकर्ता को जबरन कोर्टरूम से बाहर निकाल दिया गया. उस पर आरोप है कि उसने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाली अपनी याचिका पर सुनवाई के दौरान अपशब्द कहे और अपने कानूनी दस्तावेज फेंक दिए.

यह घटना जस्टिस के. वी. विश्वनाथन और जस्टिस आलोक अराधे की आंशिक कार्य दिवस पीठ के सामने हुई थी. प्रबल प्रताप नाम का एक वकील हाईकोर्ट के फैसले से नाराज होकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था. इस फैसले में हाईकोर्ट ने उसकी अर्जी पर पुलिस जांच का आदेश देने के बजाय उसे सिर्फ एक निजी शिकायत मान लिया था.

बेंच के सामने अपशब्द बोले और हवा में उछाल दी फाइल
जब सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता पहुंचा तो बेंच ने उससे पूछा कि क्या वह खुद अपने केस की पैरवी करेगा. इस दौरान वकील प्रबल प्रताप ने सारी मर्यादा लांघ दी और जजों से कहा, 'न्यायिक महोदय मैं आपको आदेश देता हूं कि आप लखनऊ के एसीपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दें.' उसका यह रवैया देखकर जज हैरान रह गए और उन्होंने पूछा, 'क्या आप मुझे आदेश दे रहे हैं.' इस पर वकील ने गुस्से में जवाब दिया, 'मेरी तरफ से बस इतना ही, सब कुछ रिकॉर्ड पर है.' इसके तुरंत बाद उसने गुस्से में फाइल हवा में उछाल दी और भरी अदालत में गाली-गलौज शुरू कर दी. इसके बाद उसको पकड़कर कोर्टरूम से बाहर ले जाया गया.

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