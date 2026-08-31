'100 में से सिर्फ 1 रुपया ही वसूल पाते हैं अधिकारी', मनी लॉन्ड्रिंग पर CJI सूर्यकांत ने क्यों कही ऐसी बात?

सीजेआई ने कहा कि हेर-फेर किए गए 100 रुपये में से अधिकारी और कानून लागू करने वाली एजेंसियां सिर्फ एक रुपया ही वसूल पाती हैं. इसकी मुख्य वजह आर्थिक अपराध करने वालों की चालाकी और भगोड़ों को वापस लाने में वैश्विक सहयोग की कमी है.

CJI सूर्यकांत ने कहा- मनी लॉन्ड्रिंग की रकम से दुनिया के हर इंसान के लिए एक लैपटॉप खरीदा जा सकता है

सीजेआई ने कहा- 100 रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग होती है तो 1 रुपया ही रिकवर कर पाते हैं अधिकारी

उन्होंने कहा- उस संपत्ति के 100 हिस्सों में से 99 का जिक्र सिर्फ भाषणों और रिपोर्ट्स में होता है

सीजेआई ने कहा- मनी लॉन्ड्रिंग और डिजिटल अरेस्ट जैसे अपराधों पर संसद की ओर से कदम उठाए जाने का इंतजार किए बिना न्यायपालिका ने खुद संज्ञान लिया

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant) ने कहा कि हर साल हेर-फेर से जितनी रकम की मनी लॉन्ड्रिंग होती है उससे पूरी दुनिया की 8 अरब आबादी के लिए एक-एक लैपटॉप खरीदा जा सकता है. उन्होंने कहा कि अगर 100 रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग होती है तो अधिकारी सिर्फ 1 रुपया ही रिकवर कर पाते हैं. सीजेआई ने मनी लॉन्ड्रिंग और डिजिटल अरेस्ट जैसे धोखाधड़ी वाले अपराधों पर यह बात कही.

शनिवार (29 अगस्त, 2026) को लंदन में '43वें इंटरनेशनल सिमपोसियम ऑन इकोनॉमिक क्राइम' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने यह टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि भारतीय न्यायपालिका ने डिजिटल अरेस्ट और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे उभरते अपराध पर संसद की ओर से कानून बनाए जाने का इंतजार करने के बजाय खुद संज्ञान लिया है.

मनी लॉन्ड्रिंग पर CJI सूर्यकांत ने क्या कहा?

सीजेआई ने कहा कि हेर-फेर किए गए 100 रुपये में से अधिकारी और कानून लागू करने वाली एजेंसियां सिर्फ एक रुपया ही वसूल पाती हैं. इसकी मुख्य वजह आर्थिक अपराध करने वालों की चालाकी और भगोड़ों को वापस लाने में वैश्विक सहयोग की कमी है. उन्होंने कहा कि एक साल में जितनी रकम मनी लॉन्ड्रिंग होती है, वह इतनी ज्यादा है कि उससे धरती पर हर इंसान के लिए एक साधारण लैपटॉप खरीदा जा सकता है. उन्होंने कहा कि उस संपत्ति के 100 हिस्सों में से 99 का जिक्र सिर्फ भाषणों और रिपोर्ट्स में होता है, जबकि असल में सिर्फ एक हिस्सा ही सही जगह पहुंच पाता है.

सीजेआई सूर्यकांत ने आर्थिक अपराधों के खिलाफ भारत के कई स्तरों वाले कानून और न्यायिक दखल से उनमें संतुलन बनाने का जिक्र करते हुए कहा कि भले ही भारत ने विदेशी अधिकार-क्षेत्रों के साथ प्रत्यर्पण और आपसी कानूनी सहायता संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन सच कहूं तो हम असल में जो संपत्ति वसूल पाते हैं, वह बहुत कम है.

डिजिटल अरेस्ट पर क्या बोले CJI सूर्यकांत?

डिजिटल अरेस्ट जैसे स्कैम पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि इस तरह के अपराध में जालसाज वीडियो कॉल के जरिए खुद को पुलिस अधिकारी, न्यायिक अधिकारी या नौकरशाह बताकर लोगों को ठगते हैं. उन्होंने कहा, 'इसके जवाब में कोर्ट ने केंद्र व राज्यों को इस समस्या की व्यापकता का आकलन करने का निर्देश दिया और ऐसा अलग अपराध बनाने का आह्वान किया है, जिसमें नुकसान की गंभीरता के अनुरूप दंड का प्रावधान हो.'

उन्होंने कहा कि यह एक व्यापक प्रवृत्ति को दर्शाता है कि भारतीय न्यायपालिका उभरते धोखाधड़ी वाले अपराधों पर सक्रियता से प्रतिक्रिया देती है, न कि संसद की ओर से इस पर कदम उठाए जाने का इंतजार करती है. सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए समय के साथ बदलती चुनौतियों को समझना और उनके अनुरूप प्रभावी कदम उठाना जरूरी है.

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