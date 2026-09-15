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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

'मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं', चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव की दलील पर बोले CJI- एक्टिंग तो नहीं कर..

राजपाल की वकील ने कोर्ट में कहा कि राजपाल यादव के पास अभी बिल्कुल पैसा नहीं है, लेकिन वह जल्दी से जल्दी यह रकम चुकाना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि राजपाल यादव के पास कुछ प्रॉपर्टी है और उनकी माता के पास भी अचल संपत्ति है, जिसे वह बेचना चाह रहे हैं.

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Neelam

Updated : Sep 15, 2026, 05:13 PM IST

'मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं', चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव की दलील पर बोले CJI- एक्टिंग तो नहीं कर..

चेक बाउंस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 5 करोड़ रुपये जमा करने के लिए राजपाल यादव को दो हफ्तों का और समय दिया (Image Source: ANI)

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  • राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट ने 5 करोड़ रुपये जमा करने के लिए दो हफ्तों की अंतिम मौहलत दी
  • 9 सितंबर तक सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करने थे 5 करोड़ रुपये
  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पिछले व्यवहार के बाद राजपाल यादव का आचरण विश्वसनीय नहीं रह गया
  • कोर्ट ने कहा- राजपाल यादव अच्छे एक्टर हैं, उम्मीद है कि कोर्ट में एक्टिंग न कर रहे हों

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (15 सितंबर, 2026) को बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव के अनुरोध पर 5 करोड़ रुपये जमा करने के लिए उन्हें दो हफ्तों का अंतिम मौका दिया है. साथ ही सात चेक बाउंस मामले में भी कोर्ट ने आत्मसमर्पण करने से मिली अंतरिम राहत 5 अक्टूबर तक के लिए आगे बढ़ा दी है. राजपाल यादव के वकील ने कोर्ट में उन्हें कुछ दिन की और मौहलत देने का आग्रह किया था. सुनवाई के दौरान राजपाल यादव भी ऑनलाइन जुड़े थे. हालांकि, जजों ने उनसे कोई सवाल नहीं किया.

9 सितंबर तक जमा करने थे 5 करोड़ रुपये

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant), जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच राजपाल यादव की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. कोर्ट ने पहले भी उन्हें इस शर्त पर आत्मसमर्पण से राहत दी थी कि वह 9 सितंबर तक रजिस्ट्री में 5 करोड़ रुपये जमा करवाएंगे. मंगलवार की सुनवाई में राजपाल यादव की तरफ से सीनियर एडवोकेट पीएस पटवालिया कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने आग्रह किया कि 5 करोड़ रुपये जमा करने के लिए राजपाल को दो हफ्तों की और मौहलत दी जाए.

दो हफ्ते में 2 करोड़ रुपये जमा करने का दिया भरोसा

एडवोकेट पटवालिया ने कोर्ट में कहा कि राजपाल यादव के पास अभी बिल्कुल पैसा नहीं है, लेकिन वह जल्दी से जल्दी यह रकम चुकाना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि राजपाल यादव के पास कुछ प्रॉपर्टी है और उनकी माता के पास भी अचल संपत्ति है, जिसे वह बेचना चाह रहे हैं. वकील ने कुछ और राहत दिए जाने का अनुरोध करते हुए कहा कि राजपाल यादव 2 हफ्ते में 2 करोड़ रुपये का ड्राफ्ट पेश करेंगे. बाकी पैसों के भुगतान का भी फाइनल शेड्यूल बताएंगे.

राजपाल यादव पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

वकील की दलीलों पर सीजेआई सूर्यकांत ने राजपाल यादव को कुछ और हफ्तों की मौहलत तो दे दी, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि राजपाल यादव ने पहले जो किया है उससे उनका आचरण विश्वसनीय नहीं रह गया है. सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, 'उनके पिछले व्यवहार को देखते हुए, कोई उन पर कैसे भरोसा कर सकता है? वह बॉलीवुड में ड्रामा और एक्टिंग करने में माहिर हैं और उम्मीद करते हैं कि वह कोर्ट में भी एक्टिंग नहीं कर रहे हैं.' इसके बाद कोर्ट ने कहा कि राजपाल यादव को यह अंतिम राहत दी जा रही है, उन्हें आदेश का पालन करने के लिए दो हफ्तों का समय दिया जा रहा है. कोर्ट ने उन्हें सरेंडर करने से मिली राहत भी 5 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी है और पासपोर्ट जमा करने का आदेश दिया है. 

क्या है मामला?

यह मामला साल 2010 का है, जब फिल्म 'अता पता लापता' बनाने के लिए मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने राजपाल, उनकी पत्नी और प्रोडक्शन कंपनी को करीब 5 करोड़ रुपये का लोन दिया था. फिल्म की रिलीज में देरी के चलते पैसे लौटाने को लेकर समझौता हुआ, लेकिन उनकी तरफ से कंपनी को दिए गए सात चेक बाउंस हो गए. इसके बाद मुरली प्रोजेक्ट्स ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर दिया और अप्रैल 2018 में ट्रायल कोर्ट ने राजपाल यादव को दोषी करार दिया. उन्हें तीन महीने की जेल और हर केस में 1.35 करोड़ रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई. दिल्ली हाईकोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली और इस साल 10 जुलाई को कोर्ट ने सजा और जुर्माना बरकरार रखा. इसके बाद वह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, यहां उन्हें अंतरिम राहत मिल गई, जिसके चलते फिलहाल उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा. राजपाल यादव को 9 सितंबर तक 5 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया गया था.

 

यह भी पढ़ें:- 'दूसरे प्लॉट से अतिक्रमण हटाने में हमारी भी बिल्डिंग तोड़ दी', बुलडोजर एक्शन पर HC का आदेश- दोबारा बनाओ इमारत, 10 लाख भी दो

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