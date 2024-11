भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) वकील से सवाल पूछा कि क्या भारत में मृत्युदंड संवैधानिक है? इस पर एआई वकील ने जो जवाब दिए उससे सीजेआई चंद्रचूड़ प्रभावित हो गए. दरअसल, गुरुवार को सीजेआई ने सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय न्यायिक संग्रहालय और अभिलेखागार का उद्घाटन किया. जजों की पुरानी लाइब्रेरी को ही म्यूजियम में तब्दील किया गया है. इस मौके पर सीजेआई ने एआई वकील से बात की.

AI वकील ने सीजेआई को क्या दिया जवाब?

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में राष्ट्रीय न्यायिक संग्रहालय और पुरालेख (NJMA) में एक एआई वकील (AI Lawyer) के साथ बातचीत की. सीजेआई ने एआई वकील से पूछा कि क्या भारत में मृत्युदंड संवैधानिक है? इस पर एआई वकील ने जवाब दिया, 'हां, भारत में मृत्युदंड संवैधानिक है. यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दुर्लभतम मामलों के लिए आरक्षित है, जहां अपराध असाधारण रूप से जघन्य किस्म का हो, वहां ऐसी सजा दी जा सकती है .'

#WATCH | Delhi | At the inauguration ceremony of the National Judicial Museum and Archive (NJMA) at the Supreme Court, Chief Justice of India DY Chandrachud interacts with the 'AI lawyer' and asks, "Is the death penalty constitutional in India?" pic.twitter.com/ghkK1YJCsV