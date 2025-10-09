'जो हुआ वो मेरे लिए सन्न...', जूता फेंकने वाली घटना पर बोले CJI गवई, आरोपी वकील का रजिस्ट्रेशन रद्द

क्या अपने-अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए हाथ मिलाएंगे चिराग पासवान और पीके?
भारत
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई पर 9 अक्टूबर को वकील राकेश किशोर कुमार ने उस समय जूता फेंक दिया, जब वे एक मामले में सुनवाई कर रहे थे
सुप्रीम कोर्ट में हुए जूता फेंकने वाली घटना को लेकर मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई (CJI BR Gavai) की तीन दिन बाद रिएक्शन आया है. एक मामले में सुनवाई करते हुए सीजेआई ने कहा कि उस दिन जो हुआ उसे देखकर मैं और मेरे साथी भी सन्न रह गए थे. लेकिन अब ये 'एक भूला हुआ अध्याय' हो गया है. CJI गवई पर 9 अक्टूबर को वकील राकेश किशोर कुमार ने जूता फेंका था. यह घटना तब हुई जब चीफ जस्टिस एक मामले में सुनवाई कर रहे थे.
चीफ जस्टिस बीआर गवई गुरुवार को वनशक्ति फैसले पर पुनर्विचार करने वाली सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायण की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे. शंकरनारायण ने कहा कि मैंने इस बारे में एक लेख लिखा था. ऐसी घटनाएं 10 साल पहले भी हुईं थी. उस दौरान अवमानना की शक्तियों और उन पर कार्यान्वयन की प्रक्रिया को लेकर दो जजों ने अपनी राय दी थी. उन्होंने बताया था कि ऐसे मामलों में क्या होना चाहिए.
जस्टिस उज्जवल भुइयां ने अपनी राय देते हुए कहा कि वे देश के मुख्य न्यायाधीश हैं. इसको हल्के या मजाक में नहीं लिया जा सकता. यह पूरे संस्थान पर आघात है, क्योंकि जजों के रूप में कई बार ऐसे फैसले देते हैं जो दूसरों को उचित नहीं लगता, लेकिन इससे हमारे फैसलों पर विश्वास कम नहीं होता.
आरोपी का रजिस्ट्रेशन रद्द, एंट्री पर रोक
इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) ने आरोपी वकील राकेश किशोर कुमार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है. एसोसिएशन ने राकेश किशोर का टेंपरेरी रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट में उसके प्रवेश पास (एंट्री कार्ड) को निरस्त कर दिया है.
SCBA ने कहा कि इस प्रकार का अनुशासनहीन और अशिष्ट व्यवहार किसी भी कोर्ट के अधिकारी के लिए बिलकुल अनुचित है और यह पेशेवर आचार संहिता, कोर्ट के शिष्टाचार और सुप्रीम कोर्ट की गरिमा के खिलाफ है. समिति ने यह भी स्पष्ट किया कि वकील राकेश किशोर का यह व्यवहार न्यायिक स्वतंत्रता, अदालत की कार्यवाही की पवित्रता और बार एवं बेंच के बीच लंबे समय से चले आ रहे पारस्परिक सम्मान और विश्वास के संबंधों पर एक सीधा प्रहार है.
