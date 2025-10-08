Add DNA as a Preferred Source
15 से कम सीटें मिली तो HAM चुनावी मैदान से बाहर, NDA और जीतनराम मांझी के बीच फंसा पेंच, कैसे होगा बंटवारा?

NIOS Hall Ticket 2025: 10वीं-12वीं की थ्योरी परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

अमित शाह की बदल गई ईमेल आईडी, Google-Microsoft को छोड़कर इस स्वदेशी तकनीक को अपनाया

Numerology:अप्रैल माह की इस तारीख को जन्मे लोगों पर मेहरबान होती हैं मां लक्ष्मी, खूब खर्च करने पर भी पैसों से भरी रहती है तिजोरी

एक्ट्रेस सारा खान ने 'लक्ष्मण' के बेटे से रचाई शादी, देखें कपल की खूबसूरत तस्वीरें

Jio Bharat B2: दिवाली से पहले Jio ने लॉन्च किया सबसे सस्ता फोन, मात्र 799 रुपये कीमत, मिलेंगे ये धांसू फीचर्स

जूता फेंकने के विवाद पर छलका CJI बीआर गवई की मां का दर्द, बोलीं, 'यह संविधान पर हमला है'

Nobel Prize 2025: दुनिया के किन 3 वैज्ञानिकों को मिला केमेस्ट्री का नोबेल पुरस्कार? जानें एजुकेशन से लेकर ग्लोबल चेंज तक की कहानी

दिवाली से 2 दिन पहले बना खरीदारी का योग, पुष्य नक्षत्र में इस मुहूर्त पर वाहन, सोना और संपत्ति खरीदना होगा बेहद शुभ

ये है दुनिया का सबसे रोमांटिक देश, कर्ज लेकर लोग जाते हैं घूमने, बहेद खूबसूरत हैं नजारें

जूता फेंकने के विवाद पर छलका CJI बीआर गवई की मां का दर्द, बोलीं, 'यह संविधान पर हमला है'

Chief Justice BR Gavai पर जूता फेंकने की घटना के बाद पहली बार उनकी मां की प्रतिक्रिया सामने आई है. उनका कहना है कि इस तरह की घटनाएं व्यक्तिगत नहीं बल्कि ये हमारे संविधान पर हमला हैं.

सुमित तिवारी

Updated : Oct 08, 2025, 04:55 PM IST

जूता फेंकने के विवाद पर छलका CJI बीआर गवई की मां का दर्द, बोलीं, 'यह संविधान पर हमला है'

Chief Justice BR Gavai Attack

Chief Justice BR Gavai Attack: सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायधीश CJI बी आर गवई पर जूता उछालने की घटना ने पूरे देश का ध्यान केंद्रित कर दिया है. अब इस घटना पर गवई की मां की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आई है. उन्होंने इस घटना को 'संविधान पर हमला' और देश में 'अराजकता फैलाने की कोशिश' बताया है. यह CJI की मां की इस हमले के बाद पहली सार्वजनिक प्रतिक्रिया है. इस घटना पर देश के अलग-अलग इलाकों में विरोध किया जा रहा है और इसे देश का अपमान बताया जा रहा है. 

वकील राकेश किशोर क्यों फेंका जूता

यह घटना तब हुई जब सीजेआई गवई की अगुवाई वाली बेंच में केस की सुनवाई चल रही थी. तभी एक वकील ने एक जूता उछालने को कोशिश की. सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत उस वकील को कार्रवाई करते हुए कोर्ट रूम से बाहर निकाला. इस वकील की पहचान वकील राकेश किशोर के रूप में हुई है. जब उसे कोर्ट रूम से ले जाया जााया जा रहा था, तब किशोर चिल्लाया, 'सनातन का अपमान नहीं सहेंगे'. जाते-जाते वकील खजुराहों विष्णु मूर्ति का बहाली मामले में की गई टिप्पणियों की चर्चा कर रहा था. 

यह भी पढ़ें- मोदी राज के 25 साल के 25 अहम फैसले जिन्होंने भारत और गुजरात की दशा और दिशा बदल दी  

ऐसे काम अराजकता फैलाते हैं

बता दें कि मंगलवार को अमरावती के पत्रकारों से बात करते हुए कमलाताई ने कहा, 'ऐसे काम अराजकता फैलाते हैं. हर नागरिक को अपनी असहमति व्यक्त करने का अधिकार है, लेकिन किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है. हमें अपने लोकतांत्रिक संस्थानों की गरिमा की रक्षा करनी चाहिए.' उन्होंने आगे कहा कि यह केवल एक सामान्य हमला नहीं बल्कि एक जहरीली विचारधारा का हिस्सा है जिसे फैलने से पहले रोका जाना चाहिए. इस तरह की घटनाएं हमारे संविधान का अपमान करती है.
 

