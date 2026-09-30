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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

बीवी-बच्चे का जिक्र करने पर कहासुनी, AK-47 लेकर पहुंच गया CISF जवान, 4 साथियों पर की ताबड़तोड़ फायरिंग

कठुआ में CISF कैंप में हेड कांस्टेबल अवधेश कुमार सिंह ने अपने साथियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. घटना में असिस्टेंट कमांडेंट समेत 4 जवानों की मौत हो गई.

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Gaurav Barar

Updated : Sep 30, 2026, 01:20 PM IST

बीवी-बच्चे का जिक्र करने पर कहासुनी, AK-47 लेकर पहुंच गया CISF जवान, 4 साथियों पर की ताबड़तोड़ फायरिंग

आरोपी हेड कांस्टेबल अवधेश कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है. (Image- Social Media)

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जम्मू-कश्मीर के कठुआ के CISF कैंप में मंगलवार (29 सितंबर 2026) की शाम को रोज की ही तरह सब कुछ सामान्य चल रहा था. कुछ सेकंड पहले तक जहां जवान ड्यूटी पर तैनात थे, अगले ही पल वहां अफरा-तफरी मच गई. एक CISF जवान रायफल लेकर पहुंचा और देखते ही देखते अपने ही साथियों पर गोलियां चला दीं. 

CISF कैंप में फायरिंग में 4 जवानों की मौत 

फायरिंग इतनी ताबड़तोड़ हुई कि चार जवानों की मौत हो गई. सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था? कौन सी बात इतनी बढ़ गई कि एक जवान ने अपने ही साथियों पर रायफल तान दी? इस गोलीकांड की शुरुआती जांच में जो वजह सामने आई है, उसका कनेक्शन जवान की पत्नी और बच्चे से जुड़ा बताया जा रहा है. 

पत्नी और बच्चे का मामला कैसे बना विवाद की वजह?

आखिर पत्नी और बच्चे को लेकर ऐसा क्या विवाद हुआ था? बात कहां से शुरू हुई और कैसे पहुंच गई गोलियों तक? कठुआ के इस पूरे CISF गोलीकांड की कहानी सिलसिलेवार समझते हैं. इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, पुलिस से मिली शुरुआती जानकारी के मुताबिक, विवाद CISF के हेड कांस्टेबल अवधेश कुमार सिंह की पत्नी लेडी हेड कांस्टेबल पूजा देवी और उनके बच्चे की बात को लेकर शुरू हुआ था. 

cisf

कहासुनी के बाद रायफल लेकर पहुंच गए अवधेश कुमार सिंह

पुलिस के अनुसार, अवधेश कुमार सिंह और उसकी पत्नी पूजा देवी की ड्यूटी एक ही साइट पर है जहां दोनों अलग-अलग शिफ्ट में काम करते हैं. इसलिए, जो शिफ्ट चेंज होने के समय ड्यूटी पर आता था, वो बच्चे को साथ लाता था ताकि घर लौटने वाला उसे अपने साथ ले जा सके. इसपर बाकी साथियों ने आपत्ति जताते हुए कहा था कि वे बच्चे को प्रोजेक्ट साइट पर न लाएं. 

एक अधिकारी ने बताया, "मंगलवार को भी, उनमें से एक बच्चे को साइट पर लाया था ताकि उसे दूसरे साथी को सौंप सके, तभी किसी ने कंपनी कमांडर से इसकी शिकायत कर दी." अवधेश कुमार सिंह की इसी बात को लेकर कुछ संबंधित कर्मियों से कहासुनी हो गई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि अवधेश कुमार सिंह अपनी रायफल लेकर क्वार्टर गेट के पास मौजूद ऑपरेशंस सेक्शन के कार्यालय की तरफ पहुंच गए. 

CISFआरोपी हेड कांस्टेबल अवधेश कुमार सिंह (Image- CISF)

अचानक शुरू कर दी फायरिंग

ऑपरेशंस सेक्शन के कार्यालय में उस वक्त चार CISF कर्मी मौजूद थे. पुलिस की शुरुआती जानकारी के मुताबिक, अवधेश कुमार सिंह ने वहां पहुंचते ही फायरिंग शुरू कर दी. अचानक हुई गोलीबारी से वहां मौजूद जवानों में हड़कंप मच गया. किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला. इस फायरिंग में चार CISF कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए. 

मरने वाले 4 जवान कौन हैं?

घायलों को इलाज के लिए पास के NHPC अस्पताल ले जाया गया. लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके. मरने वालों में असिस्टेंट कमांडेंट अंकित कुमार पांडे, सब-इंस्पेक्टर लक्ष्मण सिंह, कांस्टेबल रफीक अहमद और कांस्टेबल संदीप कुमार शामिल हैं. 

CISFइन 4 जवानों की गई जान (Image- CISF)

कहां हुआ ये गोलीकांड? 

ये पूरी घटना जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले के पहाड़ी इलाके बसोहली के हट्ट मस्का क्षेत्र में हुई. यहां सेवा-II हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का CISF कैंप है. सेवा-II पावर प्रोजेक्ट की सुरक्षा के लिए CISF के जवानों की तैनाती की गई है. मंगलवार शाम को करीब 7 बजे ये फायरिंग की घटना हुई. 

आरोपी हेड कांस्टेबल को किया गिरफ्तार

गोली चलने की सूचना मिलते ही बसोहली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस ने आरोपी हेड कांस्टेबल अवधेश कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया. उससे पूछताछ की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आखिर विवाद किस तरह बढ़ा और फायरिंग की नौबत कैसे आई.

5 साल में 24 जवानों की हुई मौत 

जवानों के बीच आपसी गोलीबारी की ये घटना कोई नई नहीं है. गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले पांच सालों में ऐसी घटनाओं में कुल 24 जवानों की जान गई. आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2021 में इस तरह की घटनाओं में सबसे ज्यादा 11 जवानों की मौत हुई थी. इसके बाद 2022 में ऐसी घटनाओं में 6 जवानों ने जान गंवाई.

वहीं, 2023 में यह आंकड़ा घटकर 2 जवानों का रहा. साल 2024 में आपसी गोलीबारी की घटनाओं में 1 जवान की मौत दर्ज की गई. इसके बाद 2025 में एक बार फिर ऐसे मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली. गृह मंत्रालय के मुताबिक, उस साल आपसी गोलीबारी की घटनाओं में 4 जवानों की जान गई. 

फिलहाल कठुआ कैंप की इस घटना की शुरुआती जांच में पत्नी और बच्चे को लेकर शुरू हुई कहासुनी को इस गोलीकांड की वजह बताया जा रहा है. हालांकि पुलिस की जांच आगे बढ़ने के साथ ही इस घटना से जुड़े दूसरे पहलू भी साफ होंगे.  

ये भी पढ़ें- Lohagarh Fort Case: 'सिया ने लात मारी, चेतन ने दिया धक्का', केतन मर्डर केस की चार्जशीट में 18 जून का पूरा क्राइम सीन

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