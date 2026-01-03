सिगरेट-बीड़ी और गुटखा के बढेंगे दाम, सरकार ने तंम्बाकू के टैक्स में किया बड़ा इजाफा, जानें नई कीमतें

Cigarette Price increase in india 2026: अगर आप सिगरेट, गुटखा, और तंम्बाकू का सेवन करते हैं तो ये खबर आपके लिए है. दरअसल केंद्र सरकार ने तंम्बाकू पर टैक्स बढ़ाने का फैसला किया है जिससे की इसकी कीमतों में भी इजाफा होगा.

Cigarette Price increase in india 2026: अगर आप सिगरेट, गुटखा, और तंम्बाकू का सेवन करते है तो ये खबर आपके लिए या फिर इन नशीलें पदार्थों के विक्रेता है तो भी ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. दरअसल भारत सरकार ने ऐसा फैसला लिया की नई साल के शुरुआती दिनों में इस चीजों के कीमतें बढ़ने वाली हैं. दरअसल भारत सरकार की तरफ से इस सभी चीजों पर टैक्स बढ़ाने की घोषणा की गई है.

1 फरवरी से नए नियम होंगे लागू

इसी वजह से 1 फरवरी 2026 से सिगरेट, गुटखा और दूसरे तंबाकू प्रोडक्ट की कीमतों में साफ बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. केंद्र सरकार ने सिगरेट और तंबाकू से जुड़े प्रोडक्ट पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी किया है. बता दें कि ये नया नियम 1 फरबरी 2026 से लागू होगा. सरकार का कहना है कि तंबाकू से होने वाली बीमारियों पर इलाज का खर्च बढ़ रहा है और टैक्स चोरी को रोकने के लिए यह कदम जरूरी है.

कितना बढ़ाया गया टैक्स

आइए जानते है कि नए नियम के आधार पर कितना टैक्स बढ़ाया गया है. नए नियम के तहत, सिगरेट पर अब 1 हजार स्टिक पर 2050 रुपये से लेकर 8500 रुपये तक अतिरिक्त टैक्स लगेगा. यह टैक्स सिगरेट की लंबाई और किस्म पर निर्भर करेगा. गौर करने वाली बात ये है कि ये टैक्स पहले से लग रहे जीएसटी टैक्स से अलावा होगा. अभी की बात करें तो अबी सिगरेट पर 40 प्रतिशत जीएसटी लगता है. अब ऐसे में सिगरेट पर लगने वाला कुल टैक्स बढ़ जाएगा जिसका असर सीधा इनकी फुटकर कीमतों पर देखने को मिलेगा.

कीमतें बढ़ाने से क्या होगा असर

प्राप्त जानकारी के मुताबिक लंबी और फिल्टर सिगरेट की कीमतों पर ज्यादा असर देखने को मिलेगा. कंपनियां बढ़े हुए टैक्स का बोझ ग्राहकों पर डालेंगी, जिससे दुकानों पर सिगरेट के दाम साफ तौर पर बढ़ जाएंगे. गुटखा, जर्दा और खाने वाले तंबाकू पर भी अब नया टैक्स लगेगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में कहा कि तंबाकू पर टैक्स बढ़ाने का मकसद लोगों को इसकी आदत से दूर करना है. ज्यादा कीमत होने से लोग कम इस्तेमाल करें.

