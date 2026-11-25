Operation Sindoor: रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये चीनी सैटेलाइट्स पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने के लिए भारतीय सैन्य ठिकानों, बंदरगाहों और ऊर्जा ठिकानों की जासूसी कर रहा था.

Operation Sindoor: चीन और पाकिस्तान की सांठगांठ छिपी नहीं है. दोनों देश एक-दूसरे को 'सदाबहार दोस्त' मानते हैं. चीन की चालबाजी को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है. यह खुलासा जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत की तरफ से चलाये गए 'ऑपरेशन सिंदूर' के समय का है. ताजा रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान चीन के जासूसी सैटेलाइट्स पाकिस्तान की मदद के लिए गुजरात के सैन्य ठिकानों पर निगरानी रख रहे थे.

पाकिस्तान पहुंचा रहे थे खुफिया जानकारी!

TOI ने भारतीय स्पेस सर्विलांस और इंटेलिजेंस कंपनी दिगंतरा की रिपोर्ट के हवाले से बताया कि पूरे सैन्य अभियान के दौरान तीन चीनी जासूसी सैटेलाइट लगातार भारत के पश्चिमी तट, खासकर गुजरात के ऊपर मंडराते रहे. दावा है कि ये चीनी सैटेलाइट पाकिस्तान की मदद करने और उसे खुफिया जानकारी देने के लिए भारतीय सैन्य ठिकानों, बंदरगाहों और ऊर्जा ठिकानों की जासूसी कर रहा था.

किन-किन इलाकों पर थी ड्रैगन की नजर?

रिपोर्ट के मुताबिक, चीन के तीन सैटेलाइट, निंगशिया-14 (Ningxia-14), गाओफेन-11 (Gaofen-11) और याओगन-30 (Yaogan-30) ने भारत के कई अहम सैन्य और कमर्शियल ठिकानों पर नजर रखी. इनमें हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना और वायुसेना के बेस के अलावा रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी और कई बड़े बंदरगाह भी शामिल थे. इन सैटेलाइट्स ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान खासतौर पर भुज, नलिया और जामनगर जैसे संवेदनशील इलाकों पर नजर रखी.

चीनी सैटेलाइट्स ने ऑर्बिटल पैरामीटर में किया बदलाव

भुज स्थित रुद्र माता एयरफोर्स स्टेशन कच्छ में पाकिस्तान सीमा के पास एक अहम सैन्य ठिकाना है. वहीं, नलिया में भारतीय वायुसेना का 49वां विंग मौजूद है. यह एयरबेस भी पाकिस्तान सीमा और अरब सागर के करीब स्थित है. यहां से पश्चिमी सीमा पर हवाई सुरक्षा, निगरानी और सैन्य गतिविधियों पर तेजी से नजर रखी जा सकती है.

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि चीनी सैटेलाइट्स ने 7 मई 2025 को अपने ऑर्बिटल पैरामीटर में बदलाव किया था. इसी दिन भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू किया था. यह सैन्य संघर्ष चार दिनों तक चला.

हाई-रिजॉल्यूशन तस्वीरें लेने में माहिर

इन सैटेलाइट्स में खासतौर पर याओगन-43 01G की क्षमता काफी अहम मानी गई है. इसमें हाई-रिजॉल्यूशन तस्वीरें लेने और इलेक्ट्रॉनिक खुफिया जानकारी जुटाने की तकनीक मौजूद है. रिपोर्ट के मुताबिक, सैटेलाइट्स ने अपनी कक्षा में बदलाव करके भारतीय सैन्य ठिकानों पर ज्यादा समय तक नजर रखने की क्षमता बढ़ा ली थी.

भारत का पश्चिमी तट काफी अहम

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पिछले साल 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले से पहले चीनी सैटेलाइट्स ने कई बार अपनी स्थिति में असामान्य बदलाव किए थे. इन बदलावों के जरिए वे पहलगाम इलाके पर खास तौर पर नजर रख रहे थे. सैन्य नजरिए से भारत का पश्चिमी तट काफी अहम है.

यह भारतीय नौसेना का एक प्रमुख केंद्र है. मुंबई में स्थित पश्चिमी नौसेना कमान (Western Naval Command) इसी क्षेत्र से काम करती है. यह कमान हिंद महासागर के पश्चिमी हिस्से में भारत की समुद्री सुरक्षा मजबूत रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.

युद्धपोतों, पनडुब्बियों की होती है तैनाती

मुंबई, गोवा और कारवार जैसे नौसैनिक केंद्रों पर युद्धपोतों, पनडुब्बियों और नौसेना के विमानों की तैनाती होती है. यहां जहाजों के निर्माण से जुड़ी सुविधाएं भी मौजूद हैं. पश्चिमी नौसेना कमान अरब सागर के उन अहम समुद्री रास्तों की सुरक्षा करती है, जहां से तेल और दूसरे जरूरी सामान का व्यापार होता है.

भारत का पश्चिमी तट व्यापार के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है. यहां प्राकृतिक बंदरगाह, बड़े समुद्री पोर्ट, ऊर्जा से जुड़े केंद्र और समुद्री संसाधन मौजूद हैं. गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल तक फैला यह तट पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के साथ भारत के बड़े व्यापार का प्रमुख रास्ता है.