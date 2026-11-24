'अर्थसेंस लैब्स' (EarthSense Labs) की सार्वजनिक रूप से जारी रिपोर्ट के अनुसार, मेन डैन के स्थान से ड्रैगन ने पूरे गांव को हटा दिया गया है.

ड्रैगन का हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट प्रोजेक्ट मैकमोहन लाइन के पास है

भारत-चीन सीमा के करीब डैगन सुरंग का एग्जिट प्वाइंट भी बना रहा है

चीन तिब्बत में अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर के करीब दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में से एक का निर्माण तेजी से कर रहा है. यहां पूरे गांव खाली कराए जा चुके हैं, खेती की जमीन हटाई गई है और नदी का रास्ता मोड़ने से जुड़े काम के संकेत मिले हैं. ड्रैगन का यह प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश से करीब 40 से 50 किलोमीटर उत्तर में मैकमोहन लाइन के पास है.

चीन के इस डैम को लेकर भारत की चिंता इसलिए बढ़ी है, क्योंकि तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो के नाम से बहने वाली नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश में सियांग और असम में ब्रह्मपुत्र कहलाती है. इसके संभावित प्रभावों से निपटने के लिए भारत ने अरुणाचल में 11,200 मेगावाट की सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट प्रस्तावित किया है.

सैटेलाइट तस्वीरों में क्या दिखा?

IIT दिल्ली के FITT में इनक्यूबेट हुए एक भारतीय जियोस्पेशियल AI डीप टेक स्टार्टअप द्वारा सैटेलाइट तस्वीरों के नए विश्लेषण से पता चला है कि यारलुंग त्सांगपो (भारत में सियांग नदी) पर चीन की 60 हजार मेगावाट की मेडोग हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य काफी आगे बढ़ चुका है और बड़े पैमाने पर फैला हुआ है.

'अर्थसेंस लैब्स' (EarthSense Labs) की सार्वजनिक रूप से जारी रिपोर्ट के अनुसार, मेन डैन के स्थान से पूरे के पूरे गांवों को हटा दिया गया है, नदी का रुख मोड़ने का काम साफ दिखाई दे रहा है और अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास भारी औद्योगिक बुनियादी ढांचा तैयार किया गया है. भारतीय जियोस्पेशियल एआई स्टार्टअप अर्थसेंस लैब्स ने जुलाई 2025 से अगस्त 2026 तक की सैटेलाइट तस्वीरों का अध्ययन किया है. कंपनी की रिपोर्ट के मुताबिक, जुलाई 2025 में मेन टैम के प्रस्तावित स्थल के आसपास गांव और खेती की जमीन मौजूद थी. दिसंबर 2025 तक गांव खाली कराए जा चुके थे और खेतों को हटाकर जमीन पर निर्माण कार्य शुरू हो गया था.

चीन क्या-क्या करा रहा निर्माण

रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 2026 की तस्वीरों में नदी का रास्ता मोड़ने से जुड़े काम, नए रास्ते, अस्थायी आवास और कार्यालय जैसी इमारतें दिखाई दीं. रिपोर्ट में चार अहम निर्माणों का जिक्र है.

मेनलिंग- यहां मेन डैम का निर्माण बड़े पैमाने पर आगे बढ़ा है

पाई कस्बा- निचले डैम की संभावित जगह बताई गई है

नामचा बरवा पर्वत- सुरंग निकालने की योजना का विश्लेषण किया गया है

मेडोग काउंटी- भारत-चीन सीमा के करीब सुरंग का एग्जिट बनाया जा रहा है.

168 अरब डॉलर की लागत, बनेंगे 5 इलेक्ट्रिसिटी हाउस

चीन का मेडोग प्रोजेक्ट दक्षिण-पूर्वी तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो नदी के निचले हिस्से में बनाया जा रहा है. इसकी अनुमानित लागत 1.2 ट्रिलियन युआन यानी करीब 168 अरब डॉलर बताई गई है. योजना के मुताबिक, इसमें पांच इलेक्ट्रिसिटी हाउस स्टेशन बनाए जाएंगे.

प्रोजेक्ट में करीब 40 किलोमीटर लंबी सुरंगों के जरिए नदी के लगभग 50 किलोमीटर के हिस्से में 2,000 मीटर से अधिक ऊंचाई के अंतर का इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए किया जाएगा. चीन का कहना है कि इस परियोजना से तिब्बत और देश के अन्य हिस्सों को बिजली मिलेगी और नीचे की ओर पानी की उपलब्धता पर खास असर नहीं पड़ेगा.

क्या है भारत का सियांग प्रोजेक्ट?

चीन के डैम से संभावित पानी के खतरों को देखते हुए भारत ने सियांग नदी पर 11,200 मेगावाट की सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट (SUMP) प्रस्तावित किया है. प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश के सियांग, अपर सियांग और ईस्ट सियांग जिलों में होगा.

अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के मुताबिक, प्रस्तावित भारतीय डैम की क्षमता करीब 9.2 अरब घन मीटर होगी. इसके मुकाबले चीन के डैम की अनुमानित क्षमता करीब 5.2 अरब घन मीटर बताई गई है.

भारत-चीन के बीच जल समझौता नहीं

भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि चीन के साथ ब्रह्मपुत्र के पानी के बंटवारे को लेकर कोई बाध्यकारी संधि नहीं है. नदी के जलस्तर और प्रवाह से जुड़े आंकड़ों के आदान-प्रदान की व्यवस्था भी प्रभावित हुई है.

केंद्र सरकार ने 2025 में संसद को बताया था कि चीन ने जून 2023 में द्विपक्षीय समझौते की अवधि समाप्त होने के बाद ब्रह्मपुत्र से संबंधित आंकड़े साझा करना बंद कर दिए थे. भारत ने इस मुद्दे को चीन के सामने उठाया और आंकड़े साझा करने की व्यवस्था बहाल करने की मांग की है.

भारत के प्रोजेक्ट का अरुणाचल में विरोध क्यों?

चीन के डैम के जवाब में भारत की प्रस्तावित सियांग परियोजना को रणनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में इसका विरोध भी हो रहा है. आदि आदिवासी समुदाय के लोगों को आशंका है कि बांध बनने से उनके गांव, पैतृक जमीन और पारंपरिक आजीविका प्रभावित होगी.

सर्वे और ड्रिलिंग गतिविधियों को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए. 23 अक्टूबर को पासीघाट में प्रदर्शन के दौरान हिंसा भी हुई थीय इसके बाद प्रस्तावित स्थल के आसपास केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई. 21 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सियांग परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना बताते हुए स्थानीय लोगों से बातचीत का भरोसा दिया. उन्होंने कहा कि प्रभावित समुदायों को पुनर्वास पैकेज दिया जाएगा और उनकी विरासत, संस्कृति- धार्मिक मान्यताओं की रक्षा की जाएगी.

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