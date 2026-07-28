विदेश में बसे परिवार वाले 'Naked Officials' पर चीन कसता है शिकंजा, समझें भारत में क्या है कानून

अक्सर हम देखते हैं कि भारत में नेताओं और बड़े अधिकारियों के बच्चे विदेश पढ़ने जाते हैं या उनका परिवार देश के बाहर सेटल रहता है, हमारे पड़ोसी देश चीन में ऐसे लोगों को नेकेड ऑफिशियल की कैटिगरी में रखा जाता है, जानें दोनों देशों के कानूनों में बड़ा अंतर...

विदेशों में बसे परिवार वाले अफसरों को Naked Official कहता है चीन

चीन ने दशकों से नेकेड ऑफिशियल्स पर कस रखी है नकेल

भष्टाचार से लेकर सिक्योरिटी रिस्क तक, कड़ी निगरानी में रहते हैं नेकेड ऑफिशियल्स

भारत के कानून में काफी है ढील

नीट पेपर लीक के मुद्दे पर दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के बाद सोशल मीडिया पर एक बहस तेज हो गई. इस बात को लेकर जोर-शोर से चर्चा हो रही है कि क्या भारत के नेताओं और सीनियर अफसरों के परिवारों का विदेश में रहना या बच्चों का विदेश में पढ़ना किसी तरह के हितों के टकराव या जवाबदेही का मुद्दा हो सकता है. भले ही भारत में इसे लेकर कोई कायदे-कानून न हों, लेकिन हमारे पड़ोसी देश चीन में ऐसे सरकारी अधिकारियों के लिए सख्त नियम हैं और सरकार उन पर निगरानी भी रखती है.

चीन की डिक्शनरी में कौन हैं नेकेड ऑफिशियल्स?

चीन में उन सरकारी अधिकारियों को नेकेड ऑफिशियल्स (Naked Officials) या लुओ गुआन (Luǒ Guān) के नाम से जाना जाता है, जो खुद तो चीन में रह रहे हैं लेकिन उनके जीवनसाथी या बच्चे विदेश में स्थायी रूप से रह रहे हैं या फिर उनके पास किसी दूसरे देश की स्थायी नागरिकता है. इसके बावजूद अधिकारी अपने पद पर बना हुआ हो. चीन की सरकार ऐसे मामलों को भ्रष्टाचार, अवैध संपत्ति को विदेश ले जाने, हितों के टकराव और संवेदनशील सरकारी पदों से जुड़े सिक्योरिटी रिस्क के तौर पर देखती है. हालांकि, ऐसे मामलों में अधिकारी को भ्रष्टाचार में लिप्त या कोई अपराधी नहीं माना जाता.

चीन को नेकेड ऑफिशियल्स पर क्यों करनी पड़ी सख्ती?

इस व्यवस्था के पीछे चीन की सरकार की चिंता भ्रष्टाचार, अवैध संपत्ति को विदेश ले जाने, हितों के टकराव और संवेदनशील सरकारी पदों से जुड़े सिक्योरिटी रिस्क को लेकर होती है. चीन में ऐसे अधिकारियों को लेकर पॉलिसी लंबे समय से विकसित होती रही है. साल 2009 और 2010 के आसपास चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और सरकार की मॉनिटरिंग मैकेनिज्म ने ऐसे अधिकारियों की निगरानी को लेकर नियमों को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए. इनका मकसद अधिकारियों से उनके परिवार की विदेश में स्थिति से जुड़ी जानकारी लेना और भविष्य में हो सकने वाले भ्रष्टाचार या अवैध संपत्ति के लेनदेन के जोखिमों पर नजर रखना था.

नेकेड ऑफिशियल्स पर चीन ने कब-कब उठाए सख्त कदम?

दशकों से चीन ने अपने ऐसे अधिकारियों पर सख्त कदम उठाए और उन पर निगरानी रखी. साल 2009 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के सेंट्रल कमीशन फॉर डिसिप्लीन इंस्पेक्शन (CCDI) ने नेकेड ऑफिशियल्स पर निगरानी तेज कर दी. उन अधिकारियों को लेकर सख्ती की गई जिनके परिवार के सदस्य विदेश में परमानेंट बस चुके थे. कुछ मामलों में ऐसे अधिकारियों का प्रमोशन, अपॉइंटमेंट या संवेदनशील पदों पर तैनाती को सीमित किया गया. लेकिन चीन में इन नियमों का दायरा समय के साथ बदलता रहा है और अलग-अलग स्तर के अधिकारियों के लिए नियम एक जैसे नहीं रहे हैं.

2014 के आसपास चीन के कुछ इलाकों में 'नेकेड ऑफिशियल्स' की पहचान और उनके प्रशासनिक प्रबंधन को लेकर अभियान चलाए गए. उस समय ग्वांगडोंग प्रांत में 1000 ऐसे अधिकारियों की पहचान की गई थीं. इनमें से 866 अधिकारियों को पद से हटाने, ट्रांसफर करने, डिमोशन या समय से पहले रिटायरमेंट जैसे प्रशासनिक कदमों का सामना करना पड़ा था. करीब 200 अधिकारी अपने परिवार को वापस चीन ले आए जिससे वह अपने पद पर आगे बने रह सके.

साल 2014 में कम्युनिस्ट पार्टी के सेंट्रल ऑर्गनाइजेशन डिपार्टमेंट ने देशभर से करीब 3,200 नेकेड ऑफिशियल्स की पहचान की. इन अधिकारियों पर भी सख्त एक्शन लिया गया. कुछ को अपना पद छोड़ना पड़ा, कुछ का ट्रांसफर किया गया जबकि कुछ को समय से पहले ही रिटायर कर दिया गया.

साल 2022 में भी कड़ा प्रतिबंध लागू किया गया. उस वक्त चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमिटी ने मिनिस्टिरियल लेवल के अधिकारियों के जीवनसाथी और बच्चों को विदेश में संपत्ति या शेयर रखने से प्रतिबंधित कर दिया गया. इस कदम का मकसद अधिकारियों के निजी और सार्वजनिक हितों के बीच टकराव को कम करना और भ्रष्टाचार विरोधी अभियान को मजबूत करना था.

पिछले 12 साल में भी सरकारी विभागों में कई अंदरूनी इंस्पेक्शन किए गए. क्वॉसि-नेकेड ऑफिशियल्स (quasi-Naked Officials) का कॉन्सेप्ट भी सामने आया. ये वे अधिकारी थे जिनके जीवनसाथी तो चीन में रहते थे लेकिन उनके बच्चे विदेश में रहते थे. सेंट्रल ऑर्गनाइजेशन डिपार्टमेंट ने देशभर में सर्वे करवाए. इस इंस्पेक्शन में कई अधिकारियों को अपने प्रमोशन और अपॉइंटमेंट से हाथ धोना पड़ा.

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क्या भारत में भी है ऐसा कोई नियम?

अब सवाल उठता है कि भारत में ऐसी कोई व्यवस्था है या नहीं. भारत में चीन की तरह 'नेकेड ऑफिशियल्स' के लिए कोई अलग कानून या पॉलिसी नहीं है. भारत में किसी मंत्री, सांसद, विधायक या सरकारी अधिकारी के परिवार के किसी सदस्य का विदेश में पढ़ना, नौकरी करना, रहना या किसी दूसरे देश की नागरिकता लेना अपने आप में गैरकानूनी नहीं है. उन्हें सार्वजनिक तौर पर इसका खुलासा नहीं करना पड़ता. इसके अलावा किसी चुनाव कानून, सर्विस रूल या टैक्स कानून में भी जीवनसाथी या बच्चों के विदेश में रहने या संपत्ति रखने के खुलासे को लेकर कोई नियम नहीं हैं.

हालांकि, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव आयोग के सामने दाखिल किए जाने वाले हलफनामे में अपनी संपत्ति, देनदारियों और दूसरी जानकारियों का खुलासा करना होता है. सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों पर भी उनकी सेवा से जुड़े आचरण नियम लागू होते हैं और कई मामलों में उन्हें अपनी संपत्ति और वित्तीय हितों से जुड़ी जानकारी देनी पड़ती है. इसके अलावा, आयकर कानून और विदेशी संपत्ति से जुड़े नियमों के तहत टैक्सपेयर्स को विदेश में रखी गई संपत्तियों और आय की जानकारी देना होता है.

