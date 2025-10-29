FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारत

यूपी में अब 76वां जिला बनाने की तैयारी, CM योगी ने की घोषणा, आइए जानते हैं कैसे बनता है नया डिस्ट्रिक्ट

यूपी जल्द ही एक नया जिला बनने वाला है. जी हां यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने नए जिले की घोषणा कर दी है. आइए जानते है कि इस जिले का नाम क्या होगा और नया जिला बनाने में कितना खर्च आता है.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Oct 29, 2025, 06:08 PM IST

यूपी में अब 76वां जिला बनाने की तैयारी, CM योगी ने की घोषणा, आइए जानते हैं कैसे बनता है नया डिस्ट्रिक्ट

अभी तक यूपी में 75 जिले है. लेकिन ये गणित बहुत जल्दी बदलने वाला है. दरअसल योगी सरकार जल्दी ही यूपी में एक नया जिला बनाने जा रही है. यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बारे में घोषणा की. नए जिले का नाम कल्याण सिंह नगर होगा. हालांकि यूपी सरकार की तरफ से अभी तक विधानसभा में इस तरह का कोई भी प्रस्ताव पेश नहीं किया गया है. लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अगर मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है तो जल्द ही विधानसभा में भी प्रस्ताव पेश किया जा सकता है. 

क्यों रखा जा राह है कल्याण सिंह नाम

गौर करने वाली बता होगी कि ये नया जिला अलीगढ़ और बुलंदशहर के क्षेत्रों को काटकर बनाया जाएगा. चूंकि ये इलाका पूर्व सीएम कल्याण सिंह की जन्मभूमि और कर्मभूमि रहा है. इसीलिए इस जिले का नाम भी कल्याण सिंह के नाम पर ही रखा जाएगा. लेकिन क्या आप जातने है कि नया जिला बनाने में कितना खर्चा आता है और इसकी प्रक्रिया क्या है. नए ज़िले बनाने या मौजूदा ज़िलों में बदलाव या उन्हें समाप्त करने का अधिकार राज्य सरकारों के पास है.

कैसे होता है नए जिले का गठन

या फिर एक कार्यकारी आदेश के जरिए या राज्य विधानसभा में क़ानून पारित करके नए जिले का गठन किया जा सकता है.  कई राज्य केवल आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना जारी करके कार्यकारी मार्ग अपनाते हैं. राज्यों का तर्क है कि छोटे ज़िले बेहतर प्रशासन और शासन का मार्ग प्रशस्त करते हैं. इसी वजह से देश में पिछले कुछ सालों में नए जिलों का सृजन किया जाता रहा है. गौरतलब है कि नए जिलों को बनाने या फिर नाम बदलने में केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं हैं.

किनता आचा खर्च

 एक नया जिला बनाने पर आम तौर पर लगभग 2000 करोड़ रुपये का खर्च आता है. इसमें कई चीजें शामिल होती है. जैसे-  प्रशासनिक भवन, सड़कें, पानी-विद्युत व्यवस्था, स्टाफ की नियुक्ति और अन्य आधारभूत सुविधाएं जिला मुख्यालय, न्यायालय, जिला परिषद, कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के भवनों के निर्माण में ही काफी पैसा खर्च हो जाता है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से. 

 

