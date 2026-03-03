FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Holi: 'होली के रंगों में घुलेगा...' मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्लीवासियों को दी होली की शुभकामनाएं

Holi: 'होली के रंगों में घुलेगा...' मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्लीवासियों को दी होली की शुभकामनाएं

Delhi Flower Festival: 48 तरह के 15,500 फूलों से महकी राजधानी दिल्ली, मुख्यमंत्री ने कनॉटप्लेस में किया ‘फ्लावर फेस्टिवल’

48 तरह के 15,500 फूलों से महकी राजधानी दिल्ली, मुख्यमंत्री ने कनॉटप्लेस में किया ‘फ्लावर फेस्टिवल’

IND vs ENG Semi-Final Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें भारत-इंग्लैंड मैच? यहां देखें पूरी लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

IND vs ENG Semi-Final Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें भारत-इंग्लैंड मैच? यहां देखें पूरी लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Richest Temples In India: भगवान के इन मंदिरों में होती है पैसों की बारिश, दानपात्रों में हर रोज आता है करोड़ों का दान

भगवान के इन मंदिरों में होती है पैसों की बारिश, दानपात्रों में हर रोज आता है करोड़ों का दान

ये हैं ब्रह्मांड के 5 सबसे बड़े तारे, जानें आखिर क्यों दिलचस्प हैं ये कॉस्मिक दानव

ये हैं ब्रह्मांड के 5 सबसे बड़े तारे, जानें आखिर क्यों दिलचस्प हैं ये कॉस्मिक दानव

Holi 2026 Bollywood: पिया के रंग में रंगेंगी बॉलीवुड की नई नवेली दुल्हनें, शादी बाद ससुराल में फर्स्ट होली मनाएंगे ये 5 कपल्स

पिया के रंग में रंगेंगी बॉलीवुड की नई नवेली दुल्हनें, शादी बाद ससुराल में फर्स्ट होली मनाएंगे ये 5 कपल्स

Homeभारत

भारत

Holi: 'होली के रंगों में घुलेगा...' मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्लीवासियों को दी होली की शुभकामनाएं

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्लीवासियों को रंगों के महापर्व होली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Mar 03, 2026, 08:35 PM IST

Holi: 'होली के रंगों में घुलेगा...' मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्लीवासियों को दी होली की शुभकामनाएं

Rekha Gupta

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्लीवासियों को रंगों के महापर्व होली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं. मुख्यमंत्री ने इस त्योहार को आपसी सद्भाव, प्रेम और एकता का प्रतीक बताते हुए दिल्ली के उज्ज्वल भविष्य की कामना की है.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने संदेश में कहा है कि होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि यह हमारी साझा संस्कृति और विविधता में एकता का उत्सव है. उनकी कामना है कि होली का पर्व हर दिल्लीवासी के जीवन में खुशहाली और समृद्धि लेकर आए. उन्होंने दिल्लीवासियों से कहा कि आइए, हम सब मिलकर नफरत को खत्म करें और भाई-चारे के रंगों से एक मजबूत समाज का निर्माण करें.

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर दिल्ली के इन्फ्रास्ट्रक्चर को विश्वस्तरीय बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया और कहा कि जिस तरह होली के रंग आपस में मिलकर एक नई सुंदरता रचते हैं, उसी तरह सरकार दिल्ली के कोने-कोने को आधुनिक सड़कों, सुगम परिवहन और स्मार्ट सुविधाओं से जोड़ने और प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिन-रात काम कर रही है. उन्होंने विश्वास दिलाया कि आने वाले समय में एक 'विकसित दिल्ली' का सपना साकार होगा, जिस पर दिल्ली का हर नागरिक गर्व महसूस करेगा.

मुख्यमंत्री ने दिल्लीवासियों से 'पर्यावरण अनुकूल' होली मनाने का आह्वान किया और प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करने का आग्रह भी किया. उन्होंने दिल्ली के नागरिकों को विश्वास दिलाया कि वो एक सुरक्षित और समृद्ध दिल्ली के निर्माण के लिए पूरी तरह समर्पित हैं. उन्होंने कहा कि विकास की राह पर चलते हुए, आपसी भाईचारा ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है. दिल्ली भारत की राजधानी है और यहां की संस्कृति ही देश की दिशा तय करती है. मुझे पूर्ण विश्वास है कि दिल्लीवासी एकजुट होकर एक 'विकसित दिल्ली' का सपना साकार करेंगे. मुख्यमंत्री ने दिल्लीवासियों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Richest Temples In India: भगवान के इन मंदिरों में होती है पैसों की बारिश, दानपात्रों में हर रोज आता है करोड़ों का दान
भगवान के इन मंदिरों में होती है पैसों की बारिश, दानपात्रों में हर रोज आता है करोड़ों का दान
ये हैं ब्रह्मांड के 5 सबसे बड़े तारे, जानें आखिर क्यों दिलचस्प हैं ये कॉस्मिक दानव
ये हैं ब्रह्मांड के 5 सबसे बड़े तारे, जानें आखिर क्यों दिलचस्प हैं ये कॉस्मिक दानव
Holi 2026 Bollywood: पिया के रंग में रंगेंगी बॉलीवुड की नई नवेली दुल्हनें, शादी बाद ससुराल में फर्स्ट होली मनाएंगे ये 5 कपल्स
पिया के रंग में रंगेंगी बॉलीवुड की नई नवेली दुल्हनें, शादी बाद ससुराल में फर्स्ट होली मनाएंगे ये 5 कपल्स
Chandra Grahan 2026: गलती से भी दिख जाएग चंद्र ग्रहण तो जरूर करें ये उपाय, नहीं लगेगा चंद्रदोष
गलती से भी दिख जाएग चंद्र ग्रहण तो जरूर करें ये उपाय, नहीं लगेगा चंद्रदोष
इस खास वजह से अनुष्का ने जल्दी रचाई थी विराट कोहली से शादी, सालों बाद अभिनेत्री ने खुद किया खुलासा
इस खास वजह से अनुष्का ने जल्दी रचाई थी विराट कोहली से शादी, सालों बाद अभिनेत्री ने खुद किया खुलासा
MORE
Advertisement
धर्म
Holi 2026: भगवान विष्णु से लेकर श्रीकृष्ण और महादेव तक की होली पर क्यों होती है पूजा? जानें इन देवताओं की आराधना की शक्ति
भगवान विष्णु से लेकर कृष्ण और नरसिम्हा तक होली पर किन देवताओं की पूजा करनी चाहिए?
Horoscope 3 March: आज कैसा रहेगा मंगलवार का दिन, यहां पढ़ें सभी राशियों के जातकों का राशिफल
आज कैसा रहेगा मंगलवार का दिन, यहां पढ़ें सभी राशियों के जातकों का राशिफल
Numerology: इन तारीखों पर जन्मी लड़कियों को न लें For Granted! सच्चा और गहरा होता है इनका प्यार 
Numerology: इन तारीखों पर जन्मी लड़कियों को न लें For Granted! सच्चा और गहरा होता है इनका प्यार
Holika Dahan Ritual: उबटन की मैल होलिका में को क्यों जलाते हैं लोग? जानिए होलिका से जुड़ी अनोखी मान्यताएं और परंपराएं
उबटन की मैल होलिका में को क्यों जलाते हैं लोग? जानिए होलिका से जुड़ी ये अनोखी मान्यताएं और परंपराएं
Holika Rakh Upay: होलिका की राख से कर लें आज ये अचूक उपाय, कलह-अशांति होगी दूर और बढ़ने लगेगा बैंक बैलेंस
होलिका की राख से कर लें आज ये अचूक उपाय, कलह-अशांति होगी दूर और बढ़ने लगेगा बैंक बैलेंस
MORE
Advertisement