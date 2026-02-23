दिल्ली को पीएम की बड़ी सौगात: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 'नमो भारत' कॉरिडोर के लिए प्रधानमंत्री का जताया आभार

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली-मेरठ 'नमो भारत' कॉरिडोर के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया. उन्होंने इसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का उत्कृष्ट उदाहरण बताते हुए यात्रा समय और प्रदूषण में कमी लाने वाला बताया.

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के परिवहन इतिहास में रविवार का दिन एक मील का पत्थर साबित हुआ. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ‘नमो भारत’ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर के सफल उद्घाटन के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति दिल्ली की जनता की ओर से हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त की. मुख्यमंत्री ने इस परियोजना को दिल्ली-एनसीआर के विकास के लिए एक 'ऐतिहासिक उपलब्धि' करार दिया, जो न केवल आधुनिक तकनीक का संगम है, बल्कि आम नागरिकों की जीवनशैली में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली है.

मुख्यमंत्री ने रेखांकित किया कि प्रधानमंत्री के विजन से साकार हुआ यह अत्याधुनिक कॉरिडोर प्रतिदिन लाखों यात्रियों को तेज, सुरक्षित और विश्वसनीय कनेक्टिविटी प्रदान करेगा. उन्होंने विश्वास जताया कि यह मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी भविष्य में सड़कों पर वाहनों के दबाव को कम करेगी, जिससे न केवल यात्रियों के समय और ईंधन की बचत होगी, बल्कि पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने में भी बड़ी मदद मिलेगी. मुख्यमंत्री ने इसे 'विकसित भारत' की ओर एक सशक्त कदम बताते हुए कहा कि यह सौगात आने वाली पीढ़ियों के लिए दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को एक नई ऊर्जा और दिशा प्रदान करेगी.

विकसित भारत के लिए नई ऊर्जा का स्रोत

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को मेरठ में नमो भारत रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो मार्ग का उद्घाटन किया और इस परियोजना को ‘विकसित उत्तर प्रदेश’ और ‘विकसित भारत’ के लिए नई ऊर्जा का स्रोत बताया. यह भारत में पहली बार है जब एक ही मंच से एक ही दिन रैपिड रेल और मेट्रो सेवा दोनों का शुभारंभ किया गया है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी ने शेयर की पोस्ट

प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान के सभा को भी संबोधित किया. प्रधानमंत्री ने कहा कि यह परियोजना विकसित भारत में संपर्क का एक शानदार उदाहरण प्रस्तुत करती है. एकीकृत प्रणाली शहर के भीतर यात्रा के लिए मेट्रो और ‘‘जुड़वां शहरों’’ की परिकल्पना को गति देने के लिए नमो भारत ट्रेनों का उपयोग करती है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी ने अपने इस दौरे की कुछ तस्वीरों को शेयर किया और लिखा कि देश में अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की दिशा में आज का दिन ऐतिहासिक है. संपूर्ण दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर को राष्ट्र को समर्पित कर गौरवान्वित हूं.

मेट्रो में यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने छात्रों से की बातचीत

उन्होंने एक अन्य पोस्ट में लिखा कि देशवासियों के सफर को और अधिक सुगम एवं सुविधाजनक बनाने के लिए हम पूरी प्रतिबद्धता से जुटे हैं. मेरठ मेट्रो नेटवर्क भी यहां के लोगों का जीवन और आसान बनाएगा. पीएम मोदी ने मेट्रो में यात्रा भी की और वहां मौजूद छात्रों से बातचीत भी की. बच्चों के साथ फोटो शेयर करते हुए पीएम मोदी ने लिखा कि मेरठ मेट्रो में यात्रा के दौरान बच्चों के साथ हुई बातचीत ने इस अनुभव को और भी यादगार बना दिया. विकास परियोजनाओं को लेकर मेरठवासियों के जोश और उत्साह ने नई ऊर्जा से भर दिया.

मेरठ में अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि अब परियोजनाएं अधर में नहीं लटकती हैं. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनकी सरकार जिस कार्य की नींव रखती है, उसे पूरा करती है क्योंकि उन्होंने स्वयं इन सेवाओं की नींव रखी है और इनका उद्घाटन किया है.

विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बना भारत

प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 से पहले मेट्रो सेवाएं केवल 5 शहरों तक ही सीमित थीं, लेकिन अब 25 से अधिक शहरों में मेट्रो चल रही है जिससे भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है. रैपिड रेल को लेकर उन्होंने कहा कि इस परियोजना की एक अनूठी विशेषता सराय काले खान, आनंद विहार, गाजियाबाद और मेरठ में भारतीय रेलवे, मेट्रो और बस स्टैंडों का एकीकरण है. भारत में पहली बार नमो भारत और मेट्रो रेल एक ही ट्रैक और स्टेशन पर चलेंगी.

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस एकीकरण से यात्रियों को शहर के भीतर यात्रा करने या सीधे दिल्ली जाने की सुविधा मिलेगी जिससे कई श्रमिकों और छात्रों की दिल्ली में किराए के मकानों में रहने की मजबूरी खत्म हो जाएगी.

