छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड में बड़ी कार्रवाई, 20 बच्चों की मौत के बाद SIT ने फार्मा कंपनी के मालिक रंगनाथन को किया गिरफ्तार

Madhya Pradesh Children Deaths: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जहरीला कफ सिरप पीने से 20 बच्चों की मौत के मामले में SIT ने बड़ी कार्रवाई करते हुए श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स के मालिक रंगनाथन गोविंदन को चेन्नई से गिरफ्तार किया है. यह घटना दवा उत्पादन में लापरवाही की बड़ी मिसाल बन गई है.
Madhya Pradesh Children Deaths: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में बच्चों की मौत से जुड़े जहरीले कफ सिरप कांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. विशेष जांच दल (SIT) ने तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के मालिक रंगनाथन गोविंदन को हिरासत में लिया है. यह गिरफ्तारी 8 अक्टूबर की रात को की गई, जिसके बाद आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर मध्य प्रदेश लाया जाएगा.
छिंदवाड़ा में अब तक 20 बच्चों की मौत जहरीले कफ सिरप पीने के बाद हो चुकी है. मौत का कारण किडनी फेल होना बताया गया है, जो कि डायएथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) नामक जहरीले रसायन के सेवन से हुआ. जांच में खुलासा हुआ है कि इस सिरप में 46.2 प्रतिशत DEG मौजूद था, जो औद्योगिक उपयोग में आने वाला रसायन है और मानव शरीर के लिए घातक है.
मीडिया से बातचीत करते हुए, अपर जिलाधिकारी धीरेंद्र सिंह ने बताया कि बच्चों की मौत का सिलसिला सिरप के सेवन के बाद शुरू हुआ था. इसके बाद राज्य सरकार ने इस मामले की गहराई से जांच के लिए एक SIT का गठन किया. जांच दल यह पता लगा रहा है कि आखिर कैसे इतनी बड़ी मात्रा में जहरीला सिरप बाजार में पहुंच गया और सप्लाई चेन में कहां गलती हुई.
बताते चलें, छिंदवाड़ा पुलिस ने रंगनाथन की गिरफ्तारी के लिए 20 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया था. पुलिस टीम कई दिनों से तमिलनाडु में डेरा डाले थी और आखिरकार आरोपी को चेन्नई से गिरफ्तार कर लिया गया. यह घटना दवा उत्पादन में लापरवाही की बड़ी मिसाल बन गई है. विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला भारत की दवा नियामक व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर करता है और इसमें तत्काल सुधार की जरूरत है.
