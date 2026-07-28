FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
What is GI Tag: क्या है GI Tag जिसकी वजह से भिड़ गए गुजरात और राजस्थान, किसानों को इससे क्या है लाभ?

What is GI Tag: क्या है GI Tag जिसकी वजह से भिड़ गए गुजरात और राजस्थान, किसानों को इससे क्या है लाभ?

My Earth My Duty: रिक्शा चालक के बेटे का सफाई अभियान बना देशभर में मिसाल! हजारों लोग आए साथ

My Earth My Duty: रिक्शा चालक के बेटे का सफाई अभियान बना देशभर में मिसाल! हजारों लोग आए साथ

क्या है रेलवे का नया टोकन सिस्टम? इससे तत्काल टिकट बुकिंग में क्या बदलेगा और पैसेंजर्स को कैसे होगा फायदा

क्या है रेलवे का नया टोकन सिस्टम? इससे तत्काल टिकट बुकिंग में क्या बदलेगा और पैसेंजर्स को कैसे होगा फायदा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
इंटरनेशनल क्रिकेट में 99 रनों पर सबसे ज्यादा बार आउट करने वाले गेंदबाज, विराट कोहली भी खा गए चकमा

इंटरनेशनल क्रिकेट में 99 रनों पर सबसे ज्यादा बार आउट करने वाले गेंदबाज, विराट कोहली भी खा गए चकमा

सावन से पहले रेलवे ने लिया बड़ा फैसला, माता वैष्णो देवी के करोड़ों भक्तों को होगा फायदा, सफर बनेगा और भी आसान

सावन से पहले रेलवे ने लिया बड़ा फैसला, माता वैष्णो देवी के करोड़ों भक्तों को होगा फायदा, सफर बनेगा और भी आसान

तीन मैचों की T20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम

तीन मैचों की T20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

स्मार्ट मीटर से नहीं बढ़ती बिजली खपत, छत्तीसगढ़ के 3 शहरों के सर्वे में सामने आई सच्चाई

छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर और बिजली बिलों को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों पर छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (CSPDCL) ने विराम लगा दिया है.

Latest News

Gaurav Barar

Updated : Jul 28, 2026, 11:03 AM IST

स्मार्ट मीटर से नहीं बढ़ती बिजली खपत, छत्तीसगढ़ के 3 शहरों के सर्वे में सामने आई सच्चाई

सांकेतिक तस्वीर (AI)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

स्मार्ट मीटर को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों के बीच छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में स्मार्ट मीटर लगे घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली खपत का तीन माह का तुलनात्मक अध्ययन कराया है. मई, जून और जुलाई 2026 की खपत के विश्लेषण में यह सामने आया कि अधिकांश उपभोक्ताओं की बिजली खपत जुलाई माह में कम हुई है.

रायपुर शहर क्षेत्र के 3,11,374 घरेलू स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के अध्ययन में 1 जून से 26 जून 2026 के दौरान कुल बिजली खपत लगभग 10.85 करोड़ यूनिट दर्ज की गई थी, जबकि 1 जुलाई से 26 जुलाई 2026 के दौरान यह घटकर लगभग 7.77 करोड़ यूनिट रह गई यानी कुल 28 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई. 

स्मार्ट मीटर को लेकर किया गया सर्वे

अगर 400 यूनिट से ज्यादा खपत करने वाले उपभोक्ताओं की बात करें, तो 1 लाख 21 हजार 135 उपभोक्ताओ के बिलों के विश्लेषण से पता चलता है, कि उनकी खपत में लगभग 44 प्रतिशत की कमी हुई है. कारण स्पष्ट है, कि खपत का आधार स्मार्ट मीटर नहीं बल्कि उपभोक्ताओं द्वारा की जा रही वास्तविक खपत है. ऐसे उपभोक्ता जिनके आवासों में स्मार्ट मीटर नहीं लगे थे उनकी खपत में भी माह अप्रैल-मई-जून में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर्ज हुई है. 

बिजली की खपत में आई कमी

दुर्ग शहर के चयनित 240 स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं जिनकी खपत 400 यूनिट से अधिक थी, के तीन माह के तुलनात्मक अध्ययन में जुलाई माह में बिजली की खपत में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई. अध्ययन में जुलाई 2026 में कुल बिजली खपत 76,257 यूनिट रही, जबकि जून 2026 में यह 1,65,411 यूनिट तथा मई 2026 में 1,75,451 यूनिट थी. इस प्रकार जुलाई माह में लगभग 53 प्रतिशत की कमी खपत में दर्ज हुई है.

बिलासपुर के सिटी सर्किल में 400 यूनिट से अधिक मासिक खपत वाले 9,717 स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं का विश्लेषण किया गया. इसमें मई माह की औसत खपत 524 यूनिट, जून में 596 यूनिट तथा जुलाई में घटकर 312 यूनिट दर्ज की गई. इस प्रकार जुलाई की खपत लगभग 43 प्रतिशत कम हुई है. 

उपभोक्ता जो एसी का उपयोग करते है, जिससे इनकी खपत 400 यूनिट से अधिक होती है. इन्हें मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान योजना का लाभ नहीं मिल पाता है जिसके कारण विद्युत देयक में वृद्धि परिलक्षित होती है. परंतु जुलाई माह की सिस्टम से निकाले गए आंकडों में ऐसे उपभोक्ताओं की खपत में भी उल्लेखनीय कमी हुई है, जिससे माह जुलाई की खपत जिसका बिल अगस्त में आयेगा उनकी देय राशि कम होगी एवं अधिक उपभोक्ताओं को मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान योजना का लाभ प्राप्त होगा. 

बिना स्मार्ट मीटर वाले आवासों में खपत ज्यादा

ऐसे उपभोक्ता जिनके आवासों में स्मार्ट मीटर नहीं लगा है, की खपत में भी मई और जून के माह में विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है. परंतु जुलाई के माह में इसी मीटर में कम खपत दर्ज हुई है यानी अधिक खपत दर्ज करने में स्मार्ट मीटर कारण नहीं है बल्कि उपभोक्ता द्वारा विद्युत उपकरणों का अधिक उपयोग है.

उपभोक्ताओं के कनेक्शनों में स्वीकृत भार से अधिक उपयोग करने पर लगातार तीन माहों में उच्चतम मांग अधिक दर्ज होने पर बिल के साथ सप्लाई अफोर्डिंग की राशि जुड़ रही थी. इसके कारण भी उपभोक्ताओं को अधिक बिजली बिल प्राप्त हो रहा था. आगामी विद्युत देयकों के लिए यह व्यवस्था की गई है कि स्वीकृत भार से उच्चतम मांग लगातार तीन माहों में अधिक दर्ज होने पर वर्ष में केवल एक बार सप्लाई अफोर्डिंग की राशि माह दिसंबर का बिल जो कि जनवरी में जारी होगा, में देय होगी. 

मोर बिजली ऐप पर देख सकते हैं दैनिक खपत

उपभोक्ता मोर बिजली ऐप के माध्यम से दैनिक खपत स्मार्ट मीटर लगे होने पर मोर बिजली ऐप में देख सकता है. सामान्य मीटर में भी मोर बिजली ऐप के माध्यम से मासिक खपत देखी जा सकती है, परंतु इस मीटर में दैनिक खपत का कोई आंकड़ा ऐप में दर्ज नहीं होता. उपभोक्ताओं की शंकाओं के समाधान के लिए विभाग द्वारा चेक मीटर भी लगाया जा रहा है, जिससे दोनों मीटरों में दर्ज खपत की तुलना कर समुचित निदान की व्यवस्था की गई है.

अभी तक लगाये गये 4500 चेक मीटरों में दर्ज खपत और स्मार्ट मीटर में दर्ज खपत में एक समान है. उपभोक्ता विद्युत बिल संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए टोल फ्री नंबर- 1912 पर संपर्क कर अपना संशय दूर कर सकता है. उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि वे स्मार्ट मीटर के संबंध में किसी भी भ्रामक जानकारी पर विश्वास न करें.

वे मोर बिजली ऐप और स्मार्ट मीटर पोर्टल के माध्यम से उपभोक्ता अपनी प्रतिदिन तथा प्रत्येक आधे घंटे की बिजली खपत स्वयं देख सकते हैं. इससे बिजली उपयोग की निगरानी और अनावश्यक खपत पर नियंत्रण आसान हो जाता है. छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पारदर्शिता के साथ उपभोक्ताओं को तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराती रहेगी, ताकि स्मार्ट मीटर के संबंध में किसी भी प्रकार का भ्रम दूर हो सके.

ये भी पढ़ें- Bank of Baroda Data Breach! डेबिट कार्ड से लेकर नेट बैंकिंग तक... जानें अपने अकाउंट को सिक्योर करने का सबसे आसान तरीका

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
इंटरनेशनल क्रिकेट में 99 रनों पर सबसे ज्यादा बार आउट करने वाले गेंदबाज, विराट कोहली भी खा गए चकमा
इंटरनेशनल क्रिकेट में 99 रनों पर सबसे ज्यादा बार आउट करने वाले गेंदबाज, विराट कोहली भी खा गए चकमा
सावन से पहले रेलवे ने लिया बड़ा फैसला, माता वैष्णो देवी के करोड़ों भक्तों को होगा फायदा, सफर बनेगा और भी आसान
सावन से पहले रेलवे ने लिया बड़ा फैसला, माता वैष्णो देवी के करोड़ों भक्तों को होगा फायदा, सफर बनेगा और भी आसान
तीन मैचों की T20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम
तीन मैचों की T20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम
Seattle Firing ने फिर डराया, दुनिया में कहां सबसे ज्यादा होती हैं Mass Shooting? जानें टॉप 5 देश कौन
Seattle Firing ने फिर डराया, दुनिया में कहां सबसे ज्यादा होती हैं Mass Shooting? जानें टॉप 5 देश कौन
इधर CJP प्रोटेस्ट खत्म, उधर झाड़ू लेकर जंतर-मंतर पहुंचा NDMC, सिर्फ 12 घंटे में हटाया 60 मीट्रिक टन कूड़ा
इधर CJP प्रोटेस्ट खत्म, उधर झाड़ू लेकर जंतर-मंतर पहुंचा NDMC, सिर्फ 12 घंटे में हटाया 60 मीट्रिक टन कूड़ा
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement