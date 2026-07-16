FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
'भारत टेक्स-2026' में चमका मध्यप्रदेश: सीएम डॉ. मोहन बोले- राज्य में मिल रही दुनिया की सबसे सस्ती बिजली, उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल

'भारत टेक्स-2026' में चमका मध्यप्रदेश: सीएम डॉ. मोहन बोले- राज्य में मिल रही दुनिया की सबसे सस्ती बिजली, उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल

छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक कदम: 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम-2026' पारित, अब कारोबार करना होगा बेहद आसान

छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक कदम: 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम-2026' पारित, अब कारोबार करना होगा बेहद आसान

कल का मौसम, 17 जुलाई: दिल्ली में धूप, उमस और गर्म हवा सताएगी, बारिश को लेकर IMD ने दिया अपडेट, जानिए नोएडा-गुरुग्राम का हाल

कल का मौसम, 17 जुलाई: दिल्ली में धूप, उमस और गर्म हवा सताएगी, बारिश को लेकर IMD ने दिया अपडेट, जानिए नोएडा-गुरुग्राम का हाल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
अफ्रीका के नक्शे पर 'सींग' जैसा दिखता है यह इलाका, जानें किन 4 देशों से मिलकर बना है Horn of Africa

अफ्रीका के नक्शे पर 'सींग' जैसा दिखता है यह इलाका, जानें किन 4 देशों से मिलकर बना है Horn of Africa

Friday OTT Release, 17 July: 'रक्तांचल सीजन 3' से '23000 लाइव्स' तक, इस शुक्रवार रिलीज हो रही हैं ये 8 धमाकेदार सीरीज-फिल्में

Friday OTT Release, 17 July: 'रक्तांचल सीजन 3' से '23000 लाइव्स' तक, इस शुक्रवार रिलीज हो रही हैं ये 8 धमाकेदार सीरीज-फिल्में

ब्रह्मपुत्र पर किस देश ने बनाए सबसे ज्यादा बांध? जानें कितनी Countries से होकर बहती है एशिया की ताकतवर नदी

ब्रह्मपुत्र पर किस देश ने बनाए सबसे ज्यादा बांध? जानें कितनी Countries से होकर बहती है एशिया की ताकतवर नदी

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक कदम: 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम-2026' पारित, अब कारोबार करना होगा बेहद आसान

छत्तीसगढ़ में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम-2026' के तहत अब छोटे कारोबारियों को मिलेगा सेल्फ-सर्टिफिकेशन और ऑटो-अप्रूवल का लाभ. जानिए इस नई व्यवस्था की पूरी जानकारी.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Jul 16, 2026, 05:15 PM IST

छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक कदम: 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम-2026' पारित, अब कारोबार करना होगा बेहद आसान
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक बड़ा निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ विधानसभा ने 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम, 2026' को मंजूरी दे दी है. इस अधिनियम के साथ, छत्तीसगढ़ भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जो 'रिस्क बेस्ड' (जोखिम आधारित) और 'ट्रस्ट बेस्ड' (विश्वास आधारित) बिजनेस परमिशन सिस्टम को लागू करने जा रहा है.

छोटे कारोबारियों के लिए आसान राह

इस अधिनियम का सबसे बड़ा लाभ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को मिलेगा. नई व्यवस्था के तहत, कारोबारों को उनके जोखिम के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा. कम जोखिम वाले छोटे व्यवसायों को जटिल प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना पड़ेगा और उन्हें सेल्फ-सर्टिफिकेशन जैसी सरल सुविधाएं मिलेंगी.

लाइसेंस नवीनीकरण से मुक्ति

उद्यमियों को अब हर साल लाइसेंस नवीनीकरण की भागदौड़ से मुक्ति मिलेगी. इस अधिनियम के तहत अनावश्यक विभागीय निरीक्षणों को कम कर दिया गया है. इसके बजाय, अधिकृत पेशेवरों (जैसे लाइसेंसधारी इंजीनियर या आर्किटेक्ट) द्वारा प्रमाणीकरण की सुविधा दी जाएगी, जिससे काम में पारदर्शिता और गति आएगी.

ऑटो-अप्रूवल की सुविधा

इस नई प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता 'ऑटो-अप्रूवल' है. यदि कोई विभाग निर्धारित समय-सीमा के भीतर अनुमति पर निर्णय नहीं लेता है, तो कुछ मामलों में उसे स्वतः स्वीकृत मान लिया जाएगा. हालांकि, उच्च जोखिम वाली परियोजनाओं के लिए तकनीकी परीक्षण और भौतिक निरीक्षण अनिवार्य बना रहेगा.

43 सेवाओं का सरलीकरण

वर्तमान में राज्य के 8 विभागों से जुड़ी 43 सेवाओं को इस जोखिम-आधारित अनुमति प्रणाली के दायरे में लाया गया है. भविष्य में मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली परिषद की मंजूरी से इसमें और भी सेवाएं जोड़ी जा सकेंगी.

त्रिस्तरीय निगरानी व्यवस्था

इस कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में और जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में निगरानी समितियां बनाई गई हैं. ये समितियां सीधे मुख्यमंत्री की निगरानी वाली परिषद के मार्गदर्शन में काम करेंगी.

15 लाख उद्यमियों को मिलेगा लाभ

सरकार का अनुमान है कि इस क्रांतिकारी सुधार से राज्य के करीब 15 लाख से अधिक MSME इकाइयों को सीधा फायदा होगा. यह अधिनियम राज्य में न केवल निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करेगा, बल्कि व्यापार शुरू करने की लागत और समय को भी कम करेगा. निश्चित रूप से यह कदम छत्तीसगढ़ को देश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में और मजबूती से स्थापित करेगा.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
अफ्रीका के नक्शे पर 'सींग' जैसा दिखता है यह इलाका, जानें किन 4 देशों से मिलकर बना है Horn of Africa
अफ्रीका के नक्शे पर 'सींग' जैसा दिखता है यह इलाका, जानें किन 4 देशों से मिलकर बना है Horn of Africa
Friday OTT Release, 17 July: 'रक्तांचल सीजन 3' से '23000 लाइव्स' तक, इस शुक्रवार रिलीज हो रही हैं ये 8 धमाकेदार सीरीज-फिल्में
Friday OTT Release, 17 July: 'रक्तांचल सीजन 3' से '23000 लाइव्स' तक, इस शुक्रवार रिलीज हो रही हैं ये 8 धमाकेदार सीरीज-फिल्में
ब्रह्मपुत्र पर किस देश ने बनाए सबसे ज्यादा बांध? जानें कितनी Countries से होकर बहती है एशिया की ताकतवर नदी
ब्रह्मपुत्र पर किस देश ने बनाए सबसे ज्यादा बांध? जानें कितनी Countries से होकर बहती है एशिया की ताकतवर नदी
कुवैत ने किस भारतीय को दिया पहला गोल्डन रेजिडेंसी वीजा, खाड़ी देशों में फैला है अरबों डॉलर का कारोबार?
कुवैत ने किस भारतीय को दिया पहला गोल्डन रेजिडेंसी वीजा, खाड़ी देशों में फैला है अरबों डॉलर का कारोबार?
Lords में सबसे ज्यादा टेस्ट शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, अब तक 11 खिलाड़ियों ने किया ये कारनामा
Lords में सबसे ज्यादा टेस्ट शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, अब तक 11 खिलाड़ियों ने किया ये कारनामा
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement