अमेरिका- केंटकी राज्य में कार्गो प्लेन क्रैश, हादसे के वक्त प्लेन में भीषण आग लगी, एयरपोर्ट पर उतरते वक्त प्लेन क्रैश हुआ, प्लेन क्रैश में 7 लोगों की मौत

Train Accident: बिलासपुर ट्रेन हादसे में 11 हुई मरने वालों की संख्या, 20 घायलों को इलाज जारी

क्या मोतियाबिंद से आंखों में दर्द होता है?, जानें कैटरैक्ट के सामान्य से दिखने वाले लक्षण

America Plane Crash: अमेरिका में एक बार फिर भयानक विमान हादसा, उड़ान भरते ही क्रैश हो गया प्लेन

दुनिया का एकमात्र देश कौन सा है जहां हर चेहरा मुस्कुराता दिखता है? इंडियंस की पसंदीदा जगह 'लॉफ्टर लैंड' कहां है

Happy Birthday Virat Kohli: विराट कोहली के वो 5 रिकॉर्ड, जिन्हें तोड़ना बेहद मुश्किल

आज है देव दिवाली, घर पर कैसे करें शिव पूजा? जानें कार्तिक पूर्णिमा पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और कितने दीपक जलाएं

भारत

Train Accident: बिलासपुर ट्रेन हादसे में 11 हुई मरने वालों की संख्या, 20 घायलों को इलाज जारी

Train Accident: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मंगलवार को भीषण ट्रेन हादसा हुआ. इस हादसे में अभी 11 लोगों की जान जा चुकी है वही करीब 20 लोग घायल हैं जिन्हें इलाज हेतु अस्तपताल में भर्ती कराया गया है.

सुमित तिवारी

Updated : Nov 05, 2025, 09:48 AM IST

Train Accident

Train Accident: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मंगलवार शाम एक भीषण ट्रेन हादसा हुआ. इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है. इस हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 11 हो गई है, जबकि 20 यात्री घायल हुए हैं. ऐसा माना जा रहा है कि इस हादसे में अभी मृतकों की संख्या में और इजाफा हो सकता है. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने हादसे के पीछे की वजह 'सिग्नल ओवरशूट' बताया है. घायलों को बिलासपुर के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है और बचाव कार्य जारी है.

बिलासपुर-कटनी खंड पर हुआ हादसा

ये हादसा बिलासपुर-कटनी खंड पर हुआ है, टक्कर की वजह से ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए और इस मार्ग पर रेल सेवा यातायात बाधित हो गया. हादसे के बाद अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चला है कि एमईएमयू लोकल ट्रेन ने सिग्नल को नजरअंदाज किया और खड़ी मालगाड़ी के पिछले हिस्से में जा टकर गई. टक्कर इतनी तेज थी कि ओवरहेड तारों और सिग्नलिंग सिस्टम को नुकसान पहुंचा. इस रेल दुर्घटना पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गहरा दुख व्य्क्त किया है. 

मुआवजे का ऐलान

उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने बिलासपुर जिला कलेक्टर से बात की है और तत्काल राहत एवं सहायता के निर्देश दिए हैं. दूसरी तरफ रेलवे प्रशासन की तरह से सभी मृतकों के परिवार को 10 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है. इतना ही नहीं गंभीर रूप से घायलों को 5 लाख रुपये, और मामूली रूप से घायल यात्रियों को 1 लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की है. इस हादसे के बाद रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं. हादसे के बाद यात्री और उनके परिजन सहायता या फिर जानकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं. 

  • बिलासपुर: 7777857335, 7869953330
  • चांपा: 8085956528
  • रायगढ़: 9752485600
  • पेंड्रा रोड: 8294730162
  • कोरबा: 7869953330
  • उसलापुर: 7777857338
  • दुर्घटना वाली जगह पर: 9752485499, 8602007202

प्रभावित ट्रेनें

1. इस हादसे के बाद जो ट्रेनें प्रभावित हुई है उनकी भी लिस्ट सामने आ गई है. 

2. ट्रेन नंबर 68746 (रायपुर-गेवरा रोड मेमू), जो 16:12 बजे बेल्हा (BYT) से गुजरी

3. ट्रेन नंबर 12101 (एलटीटी-शालीमार एक्सप्रेस), दाधापारा (डीपीएच) पर 16:10 बजे

4. ट्रेन संख्या 12809 (सीएसएमटी-हावड़ा मेल), बेल्हा में 17:36 बजे

5. ट्रेन नंबर 12070 (गोंदिया-रायगढ़ जन शताब्दी एक्सप्रेस), 17:43 बजे मोपर (एमयूपी) से रवाना हुई

6. ट्रेन नंबर 20826 (नागपुर-बिलासपुर एक्सप्रेस), 17:45 बजे सरज़ोनी (एसजेडबी) से रवाना हुई

7. ट्रेन संख्या 18029 (एलटीटी-शालीमार एक्सप्रेस), बाकल (बीकेएएल) से 17:38 बजे रवाना हुई 12:46 बजे

8. ट्रेन संख्या 12129 (पुणे-हावड़ा एक्सप्रेस), मनेंद्रगढ़/मानपुर (एमएनयू) से रवाना हुई.

Train Accident: बिलासपुर ट्रेन हादसे में 11 हुई मरने वालों की संख्या, 20 घायलों को इलाज जारी
क्या मोतियाबिंद से आंखों में दर्द होता है?, जानें कैटरैक्ट के सामान्य से दिखने वाले लक्षण
America Plane Crash: अमेरिका में एक बार फिर भयानक विमान हादसा, उड़ान भरते ही क्रैश हो गया प्लेन
देश के 12 राज्यों में शुरू हुआ SIR, कैसे भरें फॉर्म, क्या दस्तावेज चाहिए, यहां जानें A से Z प्रोसेस
ड्रग ओवरडोज से हर हफ्ते 12 लोगों की मौत, एनसीआरबी रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा
दुनिया का एकमात्र देश कौन सा है जहां हर चेहरा मुस्कुराता दिखता है? इंडियंस की पसंदीदा जगह 'लॉफ्टर लैंड' कहां है
Happy Birthday Virat Kohli: विराट कोहली के वो 5 रिकॉर्ड, जिन्हें तोड़ना बेहद मुश्किल
आज है देव दिवाली, घर पर कैसे करें शिव पूजा? जानें कार्तिक पूर्णिमा पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और कितने दीपक जलाएं
छोटा सा इन्वेस्टमेंट और ₹15 लाख तक का मुनाफा, कभी घाटा नहीं देता ये बिजनेस; बस इन बातों रखें ख्याल
ये हैं दुनिया के वो 5 देश जहां भारतीय रुपये की गूंज, एक तो घूमने के लिए है मशहूर
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
