Train Accident: बिलासपुर ट्रेन हादसे में 11 हुई मरने वालों की संख्या, 20 घायलों को इलाज जारी

Train Accident: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मंगलवार को भीषण ट्रेन हादसा हुआ. इस हादसे में अभी 11 लोगों की जान जा चुकी है वही करीब 20 लोग घायल हैं जिन्हें इलाज हेतु अस्तपताल में भर्ती कराया गया है.

Train Accident: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मंगलवार शाम एक भीषण ट्रेन हादसा हुआ. इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है. इस हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 11 हो गई है, जबकि 20 यात्री घायल हुए हैं. ऐसा माना जा रहा है कि इस हादसे में अभी मृतकों की संख्या में और इजाफा हो सकता है. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने हादसे के पीछे की वजह 'सिग्नल ओवरशूट' बताया है. घायलों को बिलासपुर के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है और बचाव कार्य जारी है.

बिलासपुर-कटनी खंड पर हुआ हादसा

ये हादसा बिलासपुर-कटनी खंड पर हुआ है, टक्कर की वजह से ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए और इस मार्ग पर रेल सेवा यातायात बाधित हो गया. हादसे के बाद अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चला है कि एमईएमयू लोकल ट्रेन ने सिग्नल को नजरअंदाज किया और खड़ी मालगाड़ी के पिछले हिस्से में जा टकर गई. टक्कर इतनी तेज थी कि ओवरहेड तारों और सिग्नलिंग सिस्टम को नुकसान पहुंचा. इस रेल दुर्घटना पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गहरा दुख व्य्क्त किया है.

मुआवजे का ऐलान

उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने बिलासपुर जिला कलेक्टर से बात की है और तत्काल राहत एवं सहायता के निर्देश दिए हैं. दूसरी तरफ रेलवे प्रशासन की तरह से सभी मृतकों के परिवार को 10 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है. इतना ही नहीं गंभीर रूप से घायलों को 5 लाख रुपये, और मामूली रूप से घायल यात्रियों को 1 लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की है. इस हादसे के बाद रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं. हादसे के बाद यात्री और उनके परिजन सहायता या फिर जानकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं.

बिलासपुर: 7777857335, 7869953330

चांपा: 8085956528

रायगढ़: 9752485600

पेंड्रा रोड: 8294730162

कोरबा: 7869953330

उसलापुर: 7777857338

दुर्घटना वाली जगह पर: 9752485499, 8602007202

प्रभावित ट्रेनें

1. इस हादसे के बाद जो ट्रेनें प्रभावित हुई है उनकी भी लिस्ट सामने आ गई है.

2. ट्रेन नंबर 68746 (रायपुर-गेवरा रोड मेमू), जो 16:12 बजे बेल्हा (BYT) से गुजरी

3. ट्रेन नंबर 12101 (एलटीटी-शालीमार एक्सप्रेस), दाधापारा (डीपीएच) पर 16:10 बजे

4. ट्रेन संख्या 12809 (सीएसएमटी-हावड़ा मेल), बेल्हा में 17:36 बजे

5. ट्रेन नंबर 12070 (गोंदिया-रायगढ़ जन शताब्दी एक्सप्रेस), 17:43 बजे मोपर (एमयूपी) से रवाना हुई

6. ट्रेन नंबर 20826 (नागपुर-बिलासपुर एक्सप्रेस), 17:45 बजे सरज़ोनी (एसजेडबी) से रवाना हुई

7. ट्रेन संख्या 18029 (एलटीटी-शालीमार एक्सप्रेस), बाकल (बीकेएएल) से 17:38 बजे रवाना हुई 12:46 बजे

8. ट्रेन संख्या 12129 (पुणे-हावड़ा एक्सप्रेस), मनेंद्रगढ़/मानपुर (एमएनयू) से रवाना हुई.

