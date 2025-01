छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने सुरक्षाबल के वाहन पर IED से उड़ा दिया. हादसे में 8 जवानों सहित चालक की जान चली गई है, साथ ही कई जवानों के घायल होने की खबर मिली है.

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां नक्सलियों ने सुरक्षाबलों को ले जा रहे वाहन को बारूदी सुरंग में विस्फोट कर उड़ा दिया. जानकारी के अनुसार, इस घटना में कई जवानों के हताहत होने की खबर मिली है. पुलिस अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी. पुलिस अधिकारियों ने जानकारी दी की घटना जिले के बेदरे-कुटरू मार्ग पर हुई है. इस हमले में 9 लोगों - आठ दंतेवाड़ा डीआरजी जवानों और एक चालक की जान चली गई है, साथ ही कई जवान घायल हुए हैं.

कैसे हुआ हादसा

जानकारी में पता चला कि ये यह घटना रविवार को अबूझमाड़ इलाके में सुरक्षा बलों द्वारा किए गए एक बड़े ऑपरेशन के बाद हुई. जब सुरक्षा बल कैंप लौट रहे थे, तो उन्हें ले जाने के लिए एक बोलेरो पिकअप वाहन भेजा गया, जिसे नक्सलियों ने अपना निशाना बना लिया.

Chhattisgarh | Nine people - eight Dantewada DRG jawans and one driver, lost their lives after their vehicle was blown up by naxals through an IED blast, in Bijapur. They were returning after a joint operation of Dantewada, Narayanpur and Bijapur: IG Bastar pic.twitter.com/hqsDHnr8XT— ANI (@ANI) January 6, 2025

पूर्व सीएम ने दी प्रतिक्रिया

घटना के मामले में पू्व सीएम रमन सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, 'विधानसभा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ जब जब नक्सलियों के खिलाफ बड़े आपरेशन होते है तो ये कायराना हरकत पर आते है. अभी तक जो जानकारी है उसमें 10 जवान शहीद हम दुख व्यक्त करते है दुख सहने की शक्ति दे अमित शाह जी इसके खिलाफ लड़ रहे हैं सरकार इस घटना से झुकने वाली नहीं है.'

